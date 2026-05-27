Το Theatre of the NO φιλοξενεί το Μουσικό Σύνολο Jazz του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε μια συναυλία με επίκεντρο το κλασικό ρεπερτόριο της τζαζ. Την Κυριακή 31 Μαΐου στις 20.00

Το σύνολο, αποτελούμενο από φοιτητές και φοιτήτριες της ειδίκευσης Jazz του προπτυχιακού προγράμματος, θα ερμηνεύσει χαρακτηριστικά έργα της swing και mainstream jazz αισθητικής. Στη σκηνή θα συμπράξουν και διδάσκοντες του Τμήματος, αναδεικνύοντας τη δημιουργική σύνδεση διδασκαλίας και καλλιτεχνικής πράξης.

Πληροφορίες:

Διδασκαλία και ενορχηστρώσεις: Σπύρος Μάνεσης

Συμμετέχουν:

Φοιτητές: Ορέστης Ατσαλάκης (κιθάρα), Γιάννης Λεμόνας (κιθάρα), Άννα Μακαντάση (φωνή), Βαγγέλης Παπανικολάου (πιάνο), Βασίλης Σπηλιώτης (τύμπανα), Πωλίνα Χαραλαμποπούλου (κοντραμπάσο)

Καθηγητές: Δημήτρης Βασιλάκης (σαξόφωνο), Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης (τύμπανα), Κίμων Καρούτζος (κοντραμπάσο), Σπύρος Μάνεσης (πιάνο), Τηλέμαχος Μούσας (κιθάρα), Ανδρέας Πολυζωγόπουλος (τρομπέτα), Νεφέλη Φασούλη (φωνή)

Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας της Κατεύθυνσης «Εκτέλεση και Ερμηνεία της Jazz Μουσικής με νέες τεχνολογίες» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ.

Υπεύθυνη Κατεύθυνσης:

Αναστασία Γεωργάκη, Καθηγήτρια

Ημερομηνία & Ώρα:

Κυριακή 31 Μαΐου στις 20.00

Τιμή εισιτηρίου: 5€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/ekpa-synaulia-jazz/

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

