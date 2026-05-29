Μια προσωπική εξομολόγηση που σίγουρα θα συζητηθεί έκανε η Μαντόνα, καθώς μίλησε ανοιχτά για την πιο έντονη ερωτική εμπειρία που έχει ζήσει, αποκαλύπτοντας το όνομα του άνδρα που, όπως άφησε να εννοηθεί, ξεχώρισε από όλους τους υπόλοιπους συντρόφους της.

Με αφορμή την προώθηση του νέου της άλμπουμ, «Confessions II», η διάσημη τραγουδίστρια επέλεξε έναν πιο χαλαρό και ανεπιτήδευτο τρόπο επικοινωνίας με το κοινό. Συμμετείχε σε μια συζήτηση μαζί με τον Jeremy O. Harris, τον Bob The Drag Queen, τον Ivy Mugler, τον Raul Lopez και τον Marcello Gutierrez του ID, ο οποίος ανέλαβε τον ρόλο του συντονιστή.

Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, ο Lopez δεν δίστασε να της θέσει μια ιδιαίτερα προσωπική ερώτηση, ζητώντας της να αποκαλύψει ποιος ήταν ο καλύτερος εραστής που είχε ποτέ. Η απάντηση της Μαντόνα ήρθε με έναν όρο: θα μιλούσε μόνο για ανθρώπους που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Έτσι, ψιθυρίζοντας σχεδόν το όνομα, ανέφερε τον John F. Kennedy Jr., προκαλώντας άμεσα έκπληξη και έντονες αντιδράσεις από τους παρευρισκόμενους. Όταν σχολιάστηκε ότι πολλοί τον περιέγραφαν ως ιδιαίτερα γοητευτικό και χαρισματικό στις προσωπικές του σχέσεις, η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε έμμεσα την εντύπωση με ένα λιτό αλλά αποκαλυπτικό «ναι».

Madonna says JFK Jr. was the best sex of her life… with a caveat https://t.co/Sq6FekA0ok pic.twitter.com/olSGC3ZCon — Page Six (@PageSix) May 28, 2026

Ένα σύντομο ειδύλλιο που έμεινε στην ιστορία

Η σχέση της Μαντόνα με τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ τοποθετείται χρονικά στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και φαίνεται πως δεν είχε μεγάλη διάρκεια. Σύμφωνα με το βιβλίο JFK Jr.: An Intimate Oral Biography των RoseMarie Terenzio και Liz McNeil, άνθρωποι από το περιβάλλον του Κένεντι υποστήριζαν ότι επρόκειτο περισσότερο για μια σύντομη ερωτική γνωριμία παρά για μια ουσιαστική σχέση.

Όπως αναφέρεται στο βιβλίο, οι δυο τους γνωρίστηκαν σε μια περίοδο που ο Κένεντι διατηρούσε σχέση με την ηθοποιό Christina Haag, ενώ η Μαντόνα ήταν παντρεμένη με τον Sean Penn. Πηγές υποστηρίζουν ότι η τραγουδίστρια ήταν εκείνη που έκανε το πρώτο βήμα και ότι η μεταξύ τους έλξη ήταν άμεση, χωρίς όμως προοπτική να εξελιχθεί σε κάτι πιο σοβαρό.

Το πλήρες βίντεο της συνέντευξης αναμένεται να δημοσιευτεί μέσα από το «Grindr Presents», αλλά και στα επίσημα κανάλια της πλατφόρμας στο YouTube και το Instagram.