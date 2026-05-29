Μια από τις πιο ειλικρινείς δηλώσεις της για την προσωπική της ζωή έκανε η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία παραδέχτηκε δημόσια ότι απολαμβάνει τη ζωή της ως single και μάλιστα θεωρεί πως έπρεπε να είχε πάρει αυτή την απόφαση πολύ νωρίτερα.

Η 56χρονη σταρ βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live! και δεν δίστασε να μιλήσει με χιούμορ αλλά και νόημα για τη νέα φάση της ζωής της, λίγους μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον Ben Affleck.

Όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε αν είναι αυτή την περίοδο μόνη, η τραγουδίστρια απάντησε χαμογελώντας πως είναι ελεύθερη. Στη συνέχεια, όμως, έκανε ένα σχόλιο που τράβηξε αμέσως την προσοχή: «Έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα. Τα έκανα όλα λάθος μέχρι τώρα, πίστεψέ με», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί πως βλέπει πλέον διαφορετικά τις επιλογές που έκανε στις σχέσεις της.

Η συζήτηση δεν άργησε να στραφεί και στο ενδεχόμενο ενός νέου τηλεοπτικού ρομαντικού εγχειρήματος. Όταν ρωτήθηκε αν θα συμμετείχε ποτέ στο The Bachelorette, η απάντησή της ήταν άμεση και ξεκάθαρη. «Όχι. Είσαι τρελός; Δεν πρόκειται να κάνω τίποτα που θα χαλάσει αυτό που νιώθω τώρα», τόνισε.

Η ίδια περιέγραψε τη σημερινή καθημερινότητά της ως μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο, εξηγώντας ότι απολαμβάνει τη μοναξιά και την ανεξαρτησία της. Παρ’ όλα αυτά, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ερωτευτεί ξανά στο μέλλον, λέγοντας με χαλαρή διάθεση πως «κάποια στιγμή θα βρω κάποιον, αν είναι αρκετά καλός».

Η σχέση της με τον Ben Affleck υπήρξε μία από τις πιο πολυσυζητημένες του Χόλιγουντ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2022, ωστόσο δύο χρόνια αργότερα η τραγουδίστρια κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, επιλέγοντας μάλιστα συμβολικά τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, κλείνοντας οριστικά ένα κεφάλαιο που απασχόλησε έντονα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.