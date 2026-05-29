Μόλις στα 7 της χρόνια, η Σοφία Καλισκάμη από τον Πόρο κατάφερε κάτι που για πολλούς αθλητές αποτελεί στόχο ζωής. Η νεαρή σκακίστρια κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι, φέρνοντας στην Ελλάδα έναν σημαντικό τίτλο και αποδεικνύοντας πως το ταλέντο δεν έχει ηλικία.

Η μικρή πρωταθλήτρια μίλησε στον ΑΝΤ1 για το πώς ξεκίνησε η αγάπη της για το σκάκι, μια σχέση που γεννήθηκε σχεδόν από… περιέργεια. Όπως αποκάλυψε, όταν ήταν μόλις δύο ετών είδε για πρώτη φορά μια σκακιέρα και θέλησε να μάθει τι ακριβώς ήταν. Η μητέρα της τής εξήγησε τους κανόνες και από τότε το παιχνίδι έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της. Μάλιστα, δεν έκρυψε ότι η αγαπημένη της φιγούρα είναι η βασίλισσα.

Πίσω από τη μεγάλη επιτυχία, ωστόσο, κρύβεται πολλή δουλειά. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Σοφία ακολουθεί καθημερινά πρόγραμμα προπόνησης που φτάνει τις δύο με τρεις ώρες, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις του σχολείου.

Η μητέρα της, Ναταλία Μίσκο, επισημαίνει ότι το σκάκι προσφέρει πολύ περισσότερα από διακρίσεις και μετάλλια. Όπως εξηγεί, μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν να διαχειρίζονται τόσο τις επιτυχίες όσο και τις αποτυχίες, αποκτώντας πολύτιμα εφόδια για τη ζωή τους.

Από την πλευρά του, ο προπονητής της Παντελής Λυκουριώτης θυμάται πως διέκρινε από την πρώτη στιγμή τις ξεχωριστές δυνατότητές της. Την είχε συναντήσει σε ένα τουρνουά στο Ναύπλιο και, πέρα από το ταλέντο της, τον εντυπωσίασαν η συγκέντρωση, η ωριμότητα και η ευγένειά της.

Η ευρωπαϊκή κορυφή, πάντως, δεν φαίνεται να είναι ο τελικός προορισμός για τη μικρή σκακίστρια. Το επόμενο μεγάλο ραντεβού είναι ήδη μπροστά της, καθώς σε λίγες εβδομάδες θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, διεκδικώντας ακόμη μία σημαντική διάκριση και συνεχίζοντας μια πορεία που μόλις ξεκίνησε αλλά δείχνει ήδη ιδιαίτερα υποσχόμενη.