Η νίκη της Dara στη φετινή Eurovision φαίνεται πως δεν ήταν απλώς μια viral στιγμή που θα ξεφούσκωνε μετά τον διαγωνισμό. Το «Bangaranga» συνεχίζει να γράφει ιστορία και εκτός Ευρώπης, αφού η τραγουδίστρια έγινε η πρώτη Βουλγάρα καλλιτέχνιδα που μπήκε στο Billboard Global 200.

Το τραγούδι, που χάρισε στη Dara την πρώτη θέση με 516 βαθμούς και φέρει την υπογραφή του Έλληνα δημιουργού Δημήτρης Κοντόπουλος, έκανε ντεμπούτο αυτή την εβδομάδα στο παγκόσμιο streaming chart του Billboard, αποδεικνύοντας ότι η επιτυχία του δεν περιορίστηκε μόνο στη σκηνή της Eurovision.

Παράλληλα, η Dara βρέθηκε στην 90ή θέση της λίστας με τους δημοφιλέστερους καλλιτέχνες παγκοσμίως, σε περισσότερες από 200 χώρες. Και κάπου εδώ καταλαβαίνεις ότι το πράγμα έχει ξεφύγει από τα στενά όρια του «eurovisionικού hit».

Η ίδια γιόρτασε το επίτευγμα με έναν πολύ αυθόρμητο τρόπο στα social media, ανεβάζοντας βίντεο όπου χοροπηδά στον καναπέ της και κάνει πρόποση στην κάμερα, εμφανώς συγκινημένη και ενθουσιασμένη.

Τι σημαίνει τελικά το «Bangaranga»;

Παρότι το τραγούδι ακούγεται παντού τις τελευταίες εβδομάδες, αρκετοί εξακολουθούν να αναρωτιούνται τι σημαίνει πραγματικά η λέξη «Bangaranga». Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει η Dara στο BBC, δεν πρόκειται για μια λέξη με κυριολεκτική μετάφραση αλλά για ένα συναίσθημα.

Όπως είχε εξηγήσει, το «Bangaranga» εκφράζει την αίσθηση ότι όλα είναι πιθανά και ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι πάλευε με το άγχος και πως μέσα από την προσωπική της διαδρομή συνειδητοποίησε ότι η αυθεντικότητα είναι δύναμη.

«Δεν το κάνω για την αποδοχή. Το κάνω επειδή αυτό είμαι εγώ», είχε πει χαρακτηριστικά, συνδέοντας το τραγούδι με την ανάγκη να παραμένεις πιστός στον εαυτό σου, χωρίς να προσαρμόζεσαι διαρκώς στις απαιτήσεις των άλλων.

Και ίσως τελικά εκεί να κρύβεται όλο το μυστικό της επιτυχίας του. Γιατί το «Bangaranga» δεν πουλάει απλώς έναν catchy ήχο. Πουλάει ένα συναίσθημα αυτοπεποίθησης σε μια εποχή που όλοι παλεύουν να χωρέσουν κάπου.