Η Αίγινα αποκτά ένα νέο σημείο αναφοράς στον χώρο της φιλοξενίας, με το Papi Boutique Hotel να συστήνεται ως μία από τις πιο κομψές και ανανεωμένες αφίξεις του νησιού. Πρόσφατα ανακαινισμένο και πλέον αναβαθμισμένο σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, το νέο boutique hotel στη Σουβάλα έρχεται να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία διαμονής, συνδυάζοντας σύγχρονη αισθητική, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και την αυθεντική γοητεία της αιγινήτικης φιλοξενίας.

Με ξεκάθαρο όραμα για μια εμπειρία που δίνει έμφαση τόσο στην άνεση όσο και στη λεπτομέρεια, οι ιδιοκτήτες του Papi Boutique Hotel δημιούργησαν έναν χώρο που αποπνέει ηρεμία, διακριτική πολυτέλεια και νησιωτική κομψότητα. Κάθε δωμάτιο έχει σχεδιαστεί με σύγχρονες γραμμές, προσεγμένο design και λειτουργικότητα, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα περιβάλλον ιδανικό για ξεκούραση και χαλάρωση.

Η εμπειρία φιλοξενίας στο Papi Boutique Hotel ξεκινά από το πρωινό, το οποίο περιλαμβάνει φρέσκες επιλογές εμπνευσμένες από την τοπική κουζίνα και τις μεσογειακές γεύσεις. Από ελαφριές και δροσερές προτάσεις μέχρι πιο πλούσιες επιλογές, το πρωινό έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει κάθε προτίμηση, προσφέροντας την ιδανική αρχή για μια ημέρα εξερεύνησης στην Αίγινα.

Ξεχωριστή θέση στη φιλοσοφία του ξενοδοχείου κατέχει και το all-day lounge, ένας φιλόξενος χώρος που λειτουργεί ως σημείο συνάντησης και χαλάρωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ελαφριά snacks, δροσερά ποτά και μια ατμόσφαιρα ανεπιτήδευτης κομψότητας δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για στιγμές ξεγνοιασιάς, είτε μετά τη θάλασσα είτε κατά τη διάρκεια μιας ήρεμης βραδιάς στο νησί.

Τοποθετημένο στη Σουβάλα, μία από τις πιο ήσυχες και αυθεντικές περιοχές της Αίγινας, το Papi Boutique Hotel προσφέρει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στη χαλάρωση και την εύκολη πρόσβαση στα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού. Παραλίες, παραδοσιακές ταβέρνες και τοπικές εμπειρίες βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, επιτρέποντας στους επισκέπτες να γνωρίσουν την πραγματική πλευρά της Αίγινας μέσα από μια εμπειρία διαμονής υψηλής αισθητικής.

Το νέο Papi Boutique Hotel έρχεται να προσθέσει μια φρέσκια και σύγχρονη πρόταση στον χάρτη της ελληνικής boutique φιλοξενίας, απευθυνόμενο σε όσους αναζητούν ένα καλοκαιρινό καταφύγιο που συνδυάζει design, αυθεντικότητα και προσωποποιημένη εμπειρία διαμονής.

Papi Boutique Hotel

T: +30 229 705 2001 l +30 6934 424 445

papiboutiquehotel@gmail.com

www.papiboutiquehotel.com