Φέτος το καλοκαίρι, οι πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις ξεκινούν από το River West. Από τη 1η Ιουνίου μέχρι και τις 2 Ιουλίου, στο δωρεάν θερινό φεστιβάλ του River West, Open Summer 2026, ένας κόσμος ψυχαγωγίας, διασκέδασης και κίνησης ζωντανεύει για όλη την οικογένεια, με θέαμα, δράση, γέλια, αθλητισμό και πολύ δημιουργικό παιχνίδι στο πιο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης της πόλης!

Το πρόγραμμα του OPEN Καλοκαίρι 2026, ξεκινά με δημιουργικό παιχνίδι, τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, και κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέχρι και τις 29 Ιουνίου στο Αμφιθέατρο του River West OPEN. Πειρατές & Γοργόνες, Tropical Summer, Διάστημα και ταξίδια σε όλο τον κόσμο, οι θεματικές που γεμίζουν το Αμφιθέατρο του River West OPEN με παιχνίδι, δημιουργία, εξερεύνηση και φαντασία!

01 & 05/06 | 18:30 – 20:30 – Δημιουργικό παιχνίδι: Πειρατές & Γοργόνες

08 & 12/06 | 18:30 – 20:30 – Δημιουργικό παιχνίδι: Τropical Summer

15 & 19/06 | 18:30 – 20:30 – Δημιουργικό παιχνίδι: Space

22, 26 & 29/06 | 18:30 – 20:30 – Δημιουργικό παιχνίδι: Οι ταξιδευτές του κόσμου

ΘΕΑΤΡΟ & ΣΙΝΕΜΑ

Όλες οι Τρίτες του Ιουνίου γεμίζουν με βραδιές θεάματος, με παραστάσεις, ιστορίες και θερινό σινεμά στο Αμφιθέατρο του River West OPEN. Παιδιά και γονείς χαλαρώνουν στο γκαζόν, και απολαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις με αγαπημένους ήρωες και ταινίες γεμάτες δράση κάτω από τα αστέρια!

02/06 | 21:00 – Open Cinema: Ένα ταξίδι για πάπιες

09/06 | 2 0 :00 – Θεατρική παράσταση: Η κοκκινοσκουφίτσα

16/06 | 21:00 – Οpen Cinema: Μούμιες

23/06 | 2 0 :00 – Θεατρική παράσταση: Ο Μόγλης

30/06 | 21:00 – Οpen Cinema: 10 lives o γάτος ο εφτάψυχος

SPORTS & WELLNESS

Το πρόγραμμα του River West Open γεμίζει κίνηση και αθλητισμό κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, με τον πιο διασκεδασικό τρόπο, με Football Games και Survivor να γεμίζουν τις Τετάρτες μας με δράση στο Γηπεδάκι Ποδοσφαίρου, ενώ στο Junior Champions League στις 1 & 2 Ιουλίου (18:00–21:00) είναι σίγουρο πως θα ζήσουμε όλοι δυνατές ποδοσφαιρικές στιγμές.

Επιπλέον, κάθε Πέμπτη, οι Little Yogis powered by Starbucks προσκαλούν τα παιδιά σε στιγμές χαλάρωσης και εξερεύνησης του μαγευτικού κόσμου της γιόγκα σε ένα ειδικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα.

3, 10, 17 & 24 Ιουνίου | 19:00 – 21:00 – Survivor & Football Games, Γηπεδάκι Ποδοσφαίρου

4, 11, 18 & 25 Ιουνίου | 19:30 – 20:30 – Little Yogis POWERED BY STARBUCKS Αμφιθέατρο

1 & 2 Ιουλίου | 18:00 – 21:00 – JUNIOR Champions League, Γηπεδάκι Ποδοσφαίρου

Αυτόν τον Ιούνιο στο River West, τα παιδιά πρωταγωνιστούν, εξερευνούν και αθλούνται μέσα από ένα πλούσιο, δυναμικό, δωρεάν και πολυθεματικό πρόγραμμα στο πιο OPEN καλοκαίρι της πόλης!

Σας περιμένουμε για απογεύματα με παιχνίδι, κίνηση, στιγμές χαλάρωσης στο γκαζόν, σινεμά κάτω από τα αστέρια και βόλτες με shopping και φαγητό για όλη την οικογένεια.

River West για το πιο OPEN καλοκαίρι της πόλης!

Είσοδος ελεύθερη σε όλες τις δραστηριότητες.

*Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω

** Η συμμετοχή πραγματοποιείται βάσει σειράς προτεραιότητας

***Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής των παιδιών, την επίβλεψη και την αποκλειστική ευθύνη τους φέρει ο γονέας ή ο συνοδός

Tο RIVER WEST βρίσκεται πάντα στο πλευρό των φίλων του, διευκολύνοντάς τους με:

Δωρεάν Parking 000 θέσεων: Είσοδος από την Λεωφόρο Κηφισού, τον κεντρικότερο άξονα -του λεκανοπεδίου

Είσοδος από την Λεωφόρο Κηφισού, τον κεντρικότερο άξονα -του λεκανοπεδίου Δωρεάν Μετακίνηση: Δωρεάν μετάβαση από και προς το σταθμό του Μετρό Αιγάλεω, αποκλειστικά με το Mini-Bus του RIVER WEST