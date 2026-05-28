Μέσα στην ατμοσφαιρική και ιστορική Αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 η μουσική βραδιά με τίτλο «Τραγουδώντας τον Έρωτα», προσφέροντας στο κοινό μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, μουσικές αφηγήσεις και διαχρονικές μελωδίες αφιερωμένες στη δύναμη του έρωτα και του τραγουδιού.

Στη σκηνή συναντήθηκαν η Έλενα Κελεσίδη και ο Γιώργος Ντάβλας, παρουσιάζοντας ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και ατμοσφαιρικό πρόγραμμα που ταξίδεψε τους παρευρισκόμενους μέσα από διαφορετικές μουσικές διαδρομές και αγαπημένα τραγούδια που υμνούν τον έρωτα σε όλες του τις εκφάνσεις.

Τη βραδιά πλαισίωσαν ο Ιωάννης Νίκολης με φιλική συμμετοχή στο βιολί, ο Ιωάννης Λιβανός με έκτακτη συμμετοχή, ενώ στο πιάνο βρέθηκε ο Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία μιας υψηλής αισθητικής μουσικής εμπειρίας που συγκίνησε το κοινό.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος ανθρώπων από τον χώρο του πολιτισμού, της τέχνης και της κοινωνικής ζωής της Αθήνας, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» σε μια βραδιά όπου η μουσική, η συγκίνηση και η καλλιτεχνική έκφραση ενώθηκαν σε ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Η είσοδος για το κοινό ήταν ελεύθερη, με την προσέλευση να ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Ιδιαίτερη σημασία είχε ο συμβολικός χαρακτήρας της βραδιάς, καθώς η συναυλία ήταν αφιερωμένη στη Γωγώ Μαστροκώστα.

Η μουσική βραδιά πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του οίκου μόδας Celia Kritharioti Haute Couture, προσθέτοντας μία ακόμη πινελιά κομψότητας και υψηλής αισθητικής στη διοργάνωση.