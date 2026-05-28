Το "Σωσίβιο" της Εμμηνόπαυσης: Γιατί το λίπος επιμένει στην κοιλιά & Πώς να το αντιμετωπίσετε!

Ξέρατε ότι το λίπος στην κοιλιά με την περιεμμηνόπαυση εκκρίνει ουσίες που προκαλούν φλεγμονή σε όλο το σώμα; Δεν είναι απλώς λίπος, είναι ένας ενεργός ιστός.

Πριν την εμμηνόπαυση, τα οιστρογόνα κατευθύνουν την αποθήκευση του λίπους κυρίως κάτω από το δέρμα στους γλουτούς και τους μηρούς (σώμα σχήματος «αχλαδιού»). Όταν τα οιστρογόνα μειώνονται όμως είναι σαν να κλείνει ο ‘’διακόπτης’’. Οπότε: Χάνεται η προστατευτική τους δράση.

Το σώμα αρχίζει να αποθηκεύει λίπος ενδοκοιλιακά, γύρω από τα ζωτικά όργανα και έχουμε το σώμα σχήματος «μήλου».

Καθώς τα οιστρογόνα πέφτουν, η αναλογία ανδρογόνων (τεστοστερόνης) προς οιστρογόνα αυξάνεται. Αυτό το «ανδρογονικό» περιβάλλον ευνοεί άμεσα τη συσσώρευση λίπους στην κοιλιακή χώρα, παρόμοια με το πρότυπο αποθήκευσης των ανδρών.

Το σπλαχνικό λίπος δεν είναι απλώς «αποθήκη» ενέργειας· είναι ένας ενεργός ενδοκρινής αδένας.

Εκκρίνει φλεγμονώδεις κυτοκίνες (όπως η IL-6).

Αυτές οι ουσίες επιδεινώνουν την αντίσταση στην ινσουλίνη.

Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος: η αντίσταση στην ινσουλίνη οδηγεί σε περισσότερο σπλαχνικό λίπος, και το σπλαχνικό λίπος αυξάνει την αντίσταση στην ινσουλίνη.

Το σπλαχνικό λίπος συνδέεται άμεσα με το Μεταβολικό Σύνδρομο, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο για:

Καρδιαγγειακά νοσήματα: (Το σπλαχνικό λίπος δρα επηρεάζοντας το σηκώτι και τα λιπίδια του αίματος).

Διαβήτη τύπου 2.

Μη αλκοολική λιπώδη διήθηση του ήπατος.

Πολλές γυναίκες πιστεύουν ότι στην εμμηνόπαυση δεν έχουν πια οιστρογόνα. Κάνουν λάθος. Αν έχετε αυτό το “σωσίβιο” στην κοιλιά, το σώμα σας παράγει ένα συγκεκριμένο οιστρογόνο, την οιστρόνη.

Το λίπος σας διαθέτει ένα ένζυμο, την αρωματάση, που μετατρέπει άλλες ορμόνες σε οιστρόνη. Γιατί μας ανησυχεί αυτό; Γιατί η οιστρόνη “βομβαρδίζει” τον ιστό του μαστού σας καθημερινά, αυξάνοντας τον κίνδυνο για κακοήθειες.

Η λύση; Μείωση του σπλαχνικού λίπους μέσω διατροφής και άσκησης, και ορμονική εξισορρόπηση με βιομιμητικές ορμόνες που θα προστατεύσουν τον ιστό του μαστού σας.

Η πρόληψη δεν είναι μόνο η μαστογραφία· είναι και ο έλεγχος αυτού που συμβαίνει στο μεταβολισμό σας κάθε μέρα.

Ιδού η Στρατηγική Λύση

Διατροφή χαμηλού γλυκαιμικού φορτίου: Για να «τιθασεύσουμε» την ινσουλίνη. Βιοπανομοιότυπη Θεραπεία Ορμονικής Υποκατάστασης: Η αναπλήρωση οιστρογόνων, όταν η εξειδικευμένη στην εμμηνόπαυση γιατρός κρίνει ασφαλές, μπορεί να βοηθήσει στην ανάσχεση αυτής της μετατόπισης του λίπους προς την κοιλιά. Άσκηση με αντιστάσεις: Για να βελτιωθεί η ευαισθησία των μυών στην ινσουλίνη.

Χορηγώντας βιομιμητική οιστραδιόλη E2 και φυσική προγεστερόνη, εξισορροπούμε το ορμονικό σύστημα μας.

Η προγεστερόνη ειδικά δρα προστατευτικά σε μαστό και μήτρα εξισορροπώντας την υπερπλαστική δράση ειδικά της οιστρόνης.

Η απώλεια βάρους τώρα δεν αφορά τη ματαιοδοξία, αλλά την υγιή μακροζωία.

Έφη Ρομποτή

Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος

Υπεύθυνη Τμήματος Αισθητικής Γυναικολογίας ΙΑΣΩ

