5 ιδιαίτερα hobbies που γίνονται τάση και δεν έχουν καμία σχέση με τα κλασικά!

Κάπου ανάμεσα στα pilates classes, τα matcha lattes και τα κεραμικά bowls που έχουν γεμίσει το Instagram, πολύς κόσμος έχει αρχίσει να ψάχνει κάτι διαφορετικό. Όχι άλλο ένα hobby μόνο και μόνο επειδή “το κάνουν όλοι”, αλλά μια δραστηριότητα που πραγματικά σε βγάζει από την καθημερινότητα και σε κάνει να νιώθεις ότι χρησιμοποιείς το μυαλό και τα χέρια σου με έναν πιο δημιουργικό τρόπο.

Γιατί ναι, όσο ωραίο κι αν είναι το journaling ή το crochet, κάποια στιγμή αρχίζεις να νιώθεις ότι βλέπεις παντού τα ίδια πράγματα. Και κάπου εκεί εμφανίζονται νέα hobbies λίγο πιο ιδιαίτερα, λίγο πιο απρόβλεπτα και σίγουρα πιο ενδιαφέροντα από το κλασικό “πάω pilates και μετά για brunch”.

Miniature making: όταν φτιάχνεις έναν ολόκληρο μικρόκοσμο

Αν έχεις χαζέψει ποτέ βιντεάκια με tiny σπίτια και μικροσκοπικά δωμάτια με απίστευτες λεπτομέρειες, δεν είσαι η μόνη. Το miniature making έχει εξελιχθεί σε obsession για πολλούς ανθρώπους που θέλουν να χαλαρώνουν δημιουργώντας κάτι από το μηδέν.

Μικρές βιβλιοθήκες, tiny κουζίνες, μινιατούρες καφέ και ολόκληρα σκηνικά κατασκευάζονται με τόση λεπτομέρεια που σχεδόν ξεχνάς ότι δεν είναι αληθινά. Θέλει υπομονή, αλλά ακριβώς εκεί βρίσκεται και η μαγεία του.

Kintsugi: η τέχνη που σου μαθαίνει να μην κρύβεις τις “ρωγμές”

Το kintsugi δεν είναι απλώς craft. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Πρόκειται για μια ιαπωνική τεχνική όπου σπασμένα αντικείμενα ενώνονται ξανά με χρυσές λεπτομέρειες αντί να πετιούνται.

Η λογική πίσω από αυτό είναι πολύ πιο όμορφη απ’ όσο ακούγεται αρχικά. Οι ατέλειες δεν χρειάζεται να εξαφανίζονται. Μπορούν να γίνουν μέρος της ιστορίας ενός αντικειμένου. Ίσως γι’ αυτό αρκετοί άνθρωποι το βλέπουν σαν έναν πολύ χαλαρωτικό τρόπο να αποσυνδεθούν από την πίεση της τελειότητας που υπάρχει παντού γύρω μας.

Βιτρό: το πιο artistic hobby που κάνει το φως να φαίνεται αλλιώς

Τα βιτρό επιστρέφουν δυναμικά και όχι μόνο σε εκκλησίες ή παλιά σπίτια όπως ίσως φαντάζεσαι. Πλέον υπάρχουν workshops όπου μπορείς να μάθεις να δημιουργείς μικρά διακοσμητικά, καθρέφτες ή φωτιστικά με χρωματιστά γυαλιά.

Είναι από εκείνα τα hobbies που απαιτούν συγκέντρωση και ηρεμία. Ταυτόχρονα όμως το αποτέλεσμα είναι τόσο εντυπωσιακό που εύκολα καταλαβαίνεις γιατί έχει γίνει ξανά τάση.

Bouldering: η αναρρίχηση που έχει γίνει το νέο social hobby της πόλης

Το bouldering μοιάζει intimidating στην αρχή, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο fun απ’ όσο φαντάζεσαι. Πρόκειται για αναρρίχηση σε χαμηλούς τοίχους χωρίς σχοινιά, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους μέσα στην πόλη.

Συνδυάζει άσκηση, στρατηγική και αρκετή δόση αδρεναλίνης, χωρίς να χρειάζεται να είσαι αθλητής για να ξεκινήσεις. Και το πιο ενδιαφέρον; Οι περισσότεροι χώροι έχουν πολύ χαλαρή και κοινωνική ατμόσφαιρα, οπότε αρκετοί άνθρωποι καταλήγουν να γνωρίζουν καινούργιο κόσμο εκεί.

Pickleball: το sport που όλοι δοκιμάζουν έστω μία φορά

Το pickleball ξεκίνησε σχεδόν σαν “περίεργο αμερικάνικο trend” και τελικά εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο γρήγορα ανερχόμενα sports παγκοσμίως.

Συνδυάζει λίγο τένις, λίγο ping pong και λίγο badminton, ενώ θεωρείται αρκετά εύκολο ακόμη και για beginners. Ίσως γι’ αυτό έχει γίνει τόσο δημοφιλές σε ανθρώπους που θέλουν να κινηθούν περισσότερο χωρίς να μπουν σε υπερβολικά απαιτητικές προπονήσεις.

Και κάπως έτσι, τα hobbies αρχίζουν να ξεφεύγουν από τη λογική του “τι φαίνεται ωραίο στα social media” και γίνονται ξανά κάτι πιο προσωπικό. Κάτι που σε ξεκουράζει πραγματικά, σου κινεί την περιέργεια και σε κάνει να αφήνεις για λίγο το κινητό στην άκρη.