Η αίσθηση του να μπορείς να ακουμπήσεις τα δάχτυλα των ποδιών σου χωρίς να νιώθεις ότι το σώμα σου διαμαρτύρεται είναι πραγματικά αναζωογονητική. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι η ευλυγισία είναι ένα χάρισμα που ή το έχεις ή δεν το έχεις όμως η αλήθεια είναι πολύ πιο απλή. Είναι μια δεξιότητα που χτίζεται μέρα με τη μέρα και η yoga είναι ο πιο ευχάριστος τρόπος για να το πετύχουμε αυτό χωρίς να πιέσουμε υπερβολικά τον εαυτό μας.

Ξεκινώντας Μαλακά και Ευχάριστα

Δεν χρειάζεται να κάνουμε δύσκολες ακροβατικές κινήσεις από την πρώτη μέρα για να δούμε διαφορά. Μερικές απλές κινήσεις στο πάτωμα αρκούν για να ξυπνήσουν οι μύες μας και να φύγει η ακαμψία της ημέρας. Η στάση του παιδιού όπου ακουμπάμε το μέτωπο στο στρώμα και τεντώνουμε τα χέρια μπροστά είναι η απόλυτη αγκαλιά για τη μέση μας. Είναι εκείνη η στιγμή που νιώθουμε τη σπονδυλική στήλη να μακραίνει και το άγχος να υποχωρεί κάνοντας χώρο για μια πιο ανάλαφρη κίνηση.

Ανοίγματα που Δίνουν Άλλο Αέρα

Μια από τις πιο αγαπημένες θέσεις για ευλυγισία είναι ο γνωστός κάτω σκύλος που τεντώνει υπέροχα όλο το πίσω μέρος των ποδιών. Είναι η ιδανική άσκηση για όσες περνάμε πολλές ώρες σε μια καρέκλα γραφείου καθώς βοηθά το σώμα να επανέλθει στη φυσική του κατάσταση. Αντίστοιχα οι ασκήσεις που ανοίγουν τους γοφούς μας κάνουν να νιώθουμε πιο ανάλαφρες στο περπάτημα και πιο άνετες σε κάθε μας δραστηριότητα. Όσο περισσότερο δίνουμε χώρο στις κλειδώσεις μας τόσο πιο ελεύθερες νιώθουμε μέσα στο ίδιο μας το σώμα.

Η Μαγεία της Χαλάρωσης

Το μυστικό για να γίνουμε πιο ευλύγιστες δεν κρύβεται στη δύναμη αλλά στην ικανότητά μας να αφήνουμε την ένταση να φύγει. Κάθε φορά που παίρνουμε μια βαθιά ανάσα οι μύες μαλακώνουν και μας επιτρέπουν να πάμε έστω και ένα χιλιοστό πιο πέρα. Η yoga μας διδάσκει ότι δεν χρειάζεται βιασύνη και ότι το σώμα ξέρει πότε είναι έτοιμο να ανοίξει περισσότερο. Είναι μια προσωπική διαδρομή που δεν έχει ανταγωνισμό παρά μόνο την επιθυμία μας να νιώθουμε καλά.

Η ευλυγισία που κερδίζουμε μέσα από τη yoga μεταφέρεται σε κάθε μικρή στιγμή της ημέρας μας. Από τον τρόπο που στεκόμαστε μέχρι την ευκολία με την οποία κινούμαστε όλα γίνονται πιο αρμονικά και όμορφα. Δεν έχει σημασία αν έχουμε μόνο δέκα λεπτά στη διάθεσή μας καθώς ακόμα και οι σύντομες διατάσεις μπορούν να κάνουν θαύματα. Με λίγη υπομονή και καλή διάθεση το σώμα μας θα μας ανταμείψει με μια υπέροχη αίσθηση ελαστικότητας και ζωντάνιας που θα λατρέψουμε.