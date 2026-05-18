ΤΕΤΤΤΙΞ

Τέσσερα σόλο έργα: Γ.Απέργη, F.Romitelli, V. Persichetti, Σ.Μακροπούλου

Κυριακή 24 Μαΐου

πολυχώρος REVMA/ Performing Arts Society

Ο ανοιξιάτικος κύκλος του PROCESSES Festival 2026 ολοκληρώνεται την Κυριακή 24 Μαΐου στις 19.00, με την συναυλία των ΤΕΤΤΤΙΞ, αφιερωμένη στη μορφή του μοναχικού «εργάτη» της σκηνής και στη δυναμική μετάβαση από την ατομική στη συλλογική μουσική πράξη. Το πρόγραμμα συνθέτει ένα κολάζ τεσσάρων σόλο έργων των Γιώργου Απέργη, Fausto Romitelli, Vincent Persichetti και Σίσσυς Μακροπούλου, τα οποία συναντιούνται, μέσα από τον αυτοσχεδιασμό και τη σκηνική συνύπαρξη, στο εμβληματικό Workers Union του Louis Andriessen.

Στην έναρξη της συναυλίας, οι συνθέτες Νίκος Ιωακείμ και Μιχάλης Παρασκάκης, θα παρουσιάσουν μια εισαγωγική τοποθέτηση γύρω από το Workers Union του Louis Andriessen, φωτίζοντας πτυχές της αισθητικής, κοινωνικής και πολιτικής του διάστασης. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή συζήτηση (panel), με τη συμμετοχή των προσκεκλημένων μουσικών και συνθετών, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από τη σύγχρονη μουσική δημιουργία και τη συλλογική καλλιτεχνική εμπειρία.

Το Processes Festival, ένας χώρος διερεύνησης της σύγχρονης μουσικής και των πολλαπλών μορφών έκφρασης, εστιάζει στον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στον ήχο, την τεχνολογία και τη σύγχρονη καλλιτεχνική σκέψη, με έμφαση στην ηλεκτρονική μουσική σύνθεση, την ηχητική τέχνη και τις διακαλλιτεχνικές συνεργασίες. Το PROCESSES Festival New Music Series 2026 πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ένωση Ελλήνων Μουσουργών.

Πληροφορίες

Ημ/νια: Κυριακή 24 Μαΐου στις 19.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρόλογος: Νίκος Ιωακείμ και Μιχάλης Παρασκάκης

Γιώργος Απέργης (2018)

Obstinate, για σόλο κοντραμπάσο

Vincent Persichetti (1969)

Parable IV for Bassoon, Op. 110, για σόλο φαγκότο

Σίσσυ Μακροπούλου (2023)

The Conversation, για σόλο άρπα και κρυμμένο tape

Fausto Romitelli (2002)

Trash TV Trance, για σόλο ηλεκτρική κιθάρα

Louis Andriessen (1975)

Workers Union

Παίζουν από τους ΤΕΤΤΤΙΞ

Άνα Κίφου, φλάουτο

Ειρήνη Αμανατιάδου, κλαρινέτο

Σίσσυ Μακροπούλου, άρπα

Ρέα Πικίου, φαγκότο

Χάρης Παζαρούλας, κοντραμπάσο

Guido de Flaviis, σαξόφωνο

Mislav Režić, ηλεκτρική κιθάρα

Οργάνωση – Επιμέλεια

Κατερίνα Κωνσταντούρου

Νίκος Γαλενιανός

Σταμάτης Πασόπουλος

Συντελεστές

Sound engineer: Μηνάς Εμμανουήλ

Lighting operator/designer: Νέλλη Πουλοπούλου

Stage manager: Μικές Σακελλίου

Poster design: Τζώρτζης Κόντος

Associate Producer: Νέλλη Πουλοπούλου

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Διοργάνωση – Καλλιτεχνική διεύθυνση: Βασιλική Λεγάκη

Εισιτήρια:15€

Κρατήσεις θέσεων: 2105227961, revma.performances@gmail.com

REVMA/ Performing Arts Society: Σερβίων 8, 1ος όροφος, Ακαδημία Πλάτωνος https://revmaspace.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο ΤΕΤΤΤΙΞ (με τρία ταυ) ξεκίνησε το 2017, με πρωτοβουλία του Μιχάλη Παρασκάκη, από μια ομάδα νέων μουσικών που τους ενώνει η αγάπη για τη σύγχρονη μουσική και η πολυετής τους γνωριμία και συνεργασία. Ο ΤΕΤΤΤΙΞ χαρακτηρίζεται από έναν ιδιαίτερο συνδυασμό οργάνων, που αποκλίνει από τους καθιερωμένους σχηματισμούς. Σκοπεύει στη δημιουργία νέου ρεπερτορίου μέσα από συνεργασίες με συνθέτες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, αλλά και στην ανάδειξη έργων του 20ού αιώνα. Παράλληλα, ως γνήσιο παιδί της εποχής του, φλερτάρει με τον αυτοσχεδιασμό και με άλλα είδη μουσικής (ποπ, ροκ, ρεμπέτικα, ηλεκτρονική, τζαζ, παραδοσιακή). Έχοντας επίγνωση της οπτικής και σκηνικής διάστασης μιας παράστασης, ο ΤΕΤΤΤΙΞ αντιμετωπίζει τις παραστάσεις του ως ενιαία θεάματα και επιδιώκει συνεργασίες με καλλιτέχνες από άλλους χώρους.

Την πρώτη του εμφάνιση έκανε το 2018 στο Ζp87. Έχει επανειλημμένα εμφανιστεί στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, στα φεστιβάλ «Μια Γέφυρα Μουσικής πάνω από τη Συγγρού» και Tectonics Athens, στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων και στο Μπάγκειον. Το 2020 έλαβε μέρος στην ταινία του Νίκου Κορνήλιου «Canto si tu cantas» και τo 2021 έκανε πρεμιέρα η μουσική ταινία «NORA TETTTIX» σε σκηνοθεσία Κώστα Σαμαρά και Δάφνης Χαιρετάκη. Το 2022 έλαβε μέρος, με το in situ installation «Βύρσα, όστρακα και άλλα κελύφη», στο φεστιβάλ «Ανοιχτά Πανιά» των Χανίων. Έχει επίσης ανεβάσει, υπό την αιγίδα του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» του ΥΠΠΟ τρία νέα έργα μουσικού θεάτρου: «Το Μουσείο των Φανταστικών Μουσικών Όντων» (2021), «Καντάδα Πόντου» (2022), «Τα αλυσοπρίονα του Ερυσίχθονα» (2023).