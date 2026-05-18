Το aloo chaat είναι ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, υφές και ένταση. Έχει πατάτα, μπαχαρικά, δροσερό γιαούρτι, πικάντικο chutney, τραγανό bhujia και ρόδι που δίνει αυτή τη γλυκόξινη έκπληξη σε κάθε μπουκιά.

Υλικά για το aloo chaat

600 γρ. πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε μικρά κομμάτια

1 κ.γ. κύμινο σε σκόνη

1 κ.γ. κόλιανδρο σε σκόνη

1 κ.γ. σπόροι μάραθου, σπασμένοι

2 κ.γ. chaat masala

1 κ.γ. κόκκινο τσίλι σε σκόνη

15 γρ. φρέσκο κόλιανδρο, ψιλοκομμένο

1 ρόδι, καθαρισμένο

1 με 2 πράσινες πιπεριές τσίλι, ψιλοκομμένες

χυμός από ½ λεμόνι

60 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

1 κ.γ. ζάχαρη άχνη ή ψιλή ζάχαρη

1 κ.γ. σπόροι κύμινου, καβουρδισμένοι και σπασμένοι

2 κ.σ. γάλα

6 κ.γ. chutney ταμάρινδου

40 γρ. bhujia

αλάτι

Για το chutney μέντας και κόλιανδρου

1 μεγάλη σκελίδα σκόρδο, χοντροκομμένη

40 γρ. shallots ή μικρά κρεμμυδάκια, καθαρισμένα και κομμένα

1 με 2 πράσινες πιπεριές τσίλι

10 γρ. φύλλα μέντας

10 γρ. φρέσκος κόλιανδρος με τα κοτσάνια

1 κ.γ. κύμινο σε σκόνη

½ κ.γ. αλάτι

1 κ.γ. chaat masala

χυμός από ½ λεμόνι

4 κ.γ. ελαιόλαδο

2 κ.γ. στραγγιστό γιαούρτι

20 με 30 ml νερό

Εκτέλεση

Βράζεις τις πατάτες σε ελαφρώς αλατισμένο νερό μέχρι να μαλακώσουν, χωρίς όμως να λιώσουν. Τις στραγγίζεις και τις αφήνεις να κρυώσουν.

Σε ένα μεγάλο μπολ βάζεις τις κρύες πατάτες, το κύμινο, τον κόλιανδρο, τον μάραθο, το chaat masala, το κόκκινο τσίλι, 10 γρ. φρέσκο κόλιανδρο, 35 γρ. σπόρους ροδιού, τις πράσινες πιπεριές, τον χυμό λεμονιού και ½ κ.γ. αλάτι. Ανακατεύεις απαλά και αφήνεις το μείγμα στην άκρη.

Σε άλλο μπολ χτυπάς το γιαούρτι με τη ζάχαρη, τους καβουρδισμένους σπόρους κύμινου και το γάλα, μέχρι να γίνει ένα λείο, δροσερό dressing.

Για το chutney, βάζεις όλα τα υλικά στο μπλέντερ μαζί με λίγο νερό και τα χτυπάς μέχρι να έχεις μια λεία, αρωματική σάλτσα.

Σερβίρισμα

Απλώνεις το μείγμα πατάτας σε μια μεγάλη πιατέλα. Περιχύνεις με το γιαούρτι, προσθέτεις 4 κ.γ. chutney ταμάρινδου και 4 κ.γ. chutney μέντας και κόλιανδρου. Πασπαλίζεις με bhujia, το υπόλοιπο ρόδι και φρέσκο κόλιανδρο.

Στο τέλος, προσθέτεις ακόμα 1 κ.γ. chutney μέντας και κόλιανδρου και 2 κ.γ. chutney ταμάρινδου για έξτρα γεύση.

Σερβίρεται ιδανικά στη μέση του τραπεζιού, για να το μοιραστούν όλοι.

Καλή απόλαυση!