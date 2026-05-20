Το καλοκαίρι έχει έναν περίεργο τρόπο να μας κάνει να ζητάμε τα πάντα πιο απλά. Πιο ανάλαφρα. Πιο εύκολα. Δεν θέλεις βαριές υφές, ατελείωτα layers και προϊόντα που θυμίζουν υποχρέωση. Θέλεις κάτι που να μπαίνει γρήγορα στην καθημερινότητά σου και να κάνει πραγματικά τη δουλειά του χωρίς πολλά πολλά. Κάπως έτσι, η νέα γενιά skincare μοιάζει να έχει καταλάβει ακριβώς τι χρειαζόμαστε αυτή την εποχή. Ενυδάτωση, προστασία, φρεσκάδα και φυσικό αποτέλεσμα χωρίς να αισθάνεσαι ότι “φοράς” το πρόσωπό σου. Και κάπου εδώ έρχονται 4 νέα launches που έχουν ήδη αρχίσει να συζητιούνται αρκετά.

Clinéa: Η all in one λύση για τις μέρες που δεν έχεις διάθεση για πολλά

Η νέα Water Crush Tinted SPF15 της clinéa μοιάζει φτιαγμένη για εκείνες τις μέρες που θέλεις να δείχνεις περιποιημένη χωρίς να αφιερώσεις μισή ώρα μπροστά στον καθρέφτη. Η mousse υφή της λιώνει κυριολεκτικά πάνω στο δέρμα, προσφέροντας ενυδάτωση, φυσική κάλυψη και αντηλιακή προστασία μαζί.

Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι δεν προσπαθεί να “σκεπάσει” την επιδερμίδα σου. Τη φρεσκάρει. Και ειλικρινά, μέσα στον καύσωνα αυτό είναι πιο σημαντικό από ένα βαρύ foundation που μετά από δύο ώρες θέλεις να αφαιρέσεις. Η σύνθεση με υαλουρονικό οξύ και νερό αγγουριού δίνει ακριβώς αυτή τη δροσερή αίσθηση που αναζητάς το καλοκαίρι.

Garnier: Η κρέμα ψυγείου που θα βάζεις ξανά και ξανά

Η νέα Vitamin C Sorbet Cream της Garnier ποντάρει ξεκάθαρα στην αίσθηση. Και μάλλον καλά κάνει. Η sorbet υφή της είναι τόσο ανάλαφρη που θυμίζει περισσότερο cooling gel παρά κλασική ενυδατική.

Το έξυπνο εδώ είναι ότι λειτουργεί και σαν primer, κάτι που βολεύει πολύ όσες δεν θέλουν δέκα διαφορετικά βήματα πριν το μακιγιάζ. Επίσης, το tip να τη διατηρείς στο ψυγείο ακούγεται λίγο υπερβολικό μέχρι να το δοκιμάσεις μεσημέρι Αυγούστου στην Αθήνα. Μετά καταλαβαίνεις γιατί γίνεται viral.

La Roche-Posay: Το αντηλιακό για όσους δεν αγαπούν τα αντηλιακά

Αν υπάρχει ένας λόγος που πολλοί παραμελούν την αντηλιακή προστασία, είναι η αίσθηση λιπαρότητας. Η La Roche-Posay φαίνεται πως αποφάσισε να λύσει ακριβώς αυτό με το νέο Anthelios UVAIR™ SPF50+.

Η serum υφή του είναι τόσο λεπτόρρευστη και αόρατη που περισσότερο θυμίζει skincare προϊόν παρά αντηλιακό. Παράλληλα, περιέχει υαλουρονικό οξύ, νιασιναμίδη και βιταμίνη Ε, οπότε λειτουργεί και υποστηρικτικά για την επιδερμίδα μέσα στην ημέρα.

Και ναι, το γεγονός ότι κυκλοφορεί πλέον και σε tinted εκδοχές δείχνει ξεκάθαρα προς τα πού κινείται το skincare γενικά. Λιγότερο “βαρύ” makeup, περισσότερο φυσικό skin look.

Shiseido: Αντηλιακή προστασία που σκέφτεται και το ευαίσθητο δέρμα

Η Shiseido, από την άλλη, φαίνεται να επενδύει περισσότερο στην έννοια της φροντίδας. Το νέο Expert Sun Protector Lotion Sensitive SPF50+ απευθύνεται σε όσους έχουν ευαίσθητη επιδερμίδα και συνήθως δυσκολεύονται να βρουν αντηλιακό που να μην τους ερεθίζει.

Χωρίς αλκοόλ και χωρίς πρόσθετο άρωμα, με πολύ ανάλαφρη υφή και τεχνολογία που ενισχύεται με το νερό και τον ιδρώτα, δείχνει να απαντά αρκετά πρακτικά στις πραγματικές ανάγκες του καλοκαιριού.

Τελικά, ίσως αυτό να είναι και το κοινό σημείο όλων αυτών των νέων launches. Δεν προσπαθούν να σε μεταμορφώσουν. Προσπαθούν να κάνουν την καθημερινότητά σου λίγο πιο εύκολη, λίγο πιο δροσερή και αρκετά πιο άνετη. Και μεταξύ μας, αυτό πλέον μοιάζει πιο πολυτελές από οτιδήποτε άλλο.