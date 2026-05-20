Τα πιο εκρηκτικά 1v1 dance battles συνεχίζονται δυναμικά! Το Red Bull Dance Your Style επιστρέφει, δίνοντας το δεύτερο μεγάλο ραντεβού το Σάββατο 23 Μαΐου, στο Block33, στη Θεσσαλονίκη.

Ο παγκόσμιος διαγωνισμός χορού που γιορτάζει την αυθεντική street dance κουλτούρα και τη freestyle έκφραση, προσκαλεί, αυτό το Σάββατο, χορευτές και κοινό από τη Βόρεια Ελλάδα σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και αδρεναλίνη.

Μετά τον πρώτο προκριματικό στην Αθήνα, η δράση μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δείξουν το στυλ και την προσωπικότητά τους, διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο εθνικό τελικό, τον Σεπτέμβριο.

Ανοιχτή πρόσκληση για όλους

Και εδώ, ο 2ος προκριματικός ξεκινά με τη δυναμική Cypher Phase, ένα ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους χορευτές να μπουν στον κύκλο και να εκφραστούν ελεύθερα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι καλύτεροι που θα επιλέξουν οι κριτές θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στον κύριο γύρο του Qualifier, που πραγματοποιείται την ίδια μέρα.

Στην κύρια φάση του Qualifier, οι διαγωνιζόμενοι αναμετρώνται σε freestyle battles, χορεύοντας σε απρόβλεπτα μουσικά κομμάτια από hip-hop και funk μέχρι pop. Χωρίς κριτές, χωρίς περιορισμούς – μόνο η ενέργεια, η δημιουργικότητα και η σύνδεση με το κοινό καθορίζουν τον νικητή, καθώς εκείνο είναι που αποφασίζει, σηκώνοντας την μπλε ή κόκκινη κάρτα.

Οι 6 κορυφαίοι χορευτές της Θεσσαλονίκης, θα εξασφαλίσουν τη θέση τους στον μεγάλο εθνικό τελικό, που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, διεκδικώντας την ευκαιρία, μαζί με τους κορυφαίους της Αθήνας, να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον παγκόσμιο τελικό στη Ζυρίχη, στις 24 Οκτωβρίου.

Στα decks θα βρίσκεται ο DJ Amazene, ανεβάζοντας τα beats, ενώ hosts θα είναι ο BBoy Saspens και η Jo, που θα ξεσηκώσουν το κοινό και τους χορευτές με το μοναδικό τους vibe.

Πώς μπορείς να συμμετάσχεις

Αν είσαι χορευτής, δεν έχεις παρά να βρεθείς το Σάββατο 23 Μαΐου στο Block 33 και να δηλώσεις συμμετοχή επιτόπου, ώστε να γίνεις μέρος της απόλυτης χορευτικής εμπειρίας.

Αν αγαπάς τον χορό και τη μουσική, αλλά δεν θέλεις να χορέψεις, έλα ως θεατής και ζήσε από κοντά την ένταση των battles. Γιατί εδώ, η δική σου ψήφος καθορίζει το αποτέλεσμα.

Το Red Bull Dance Your Style δεν είναι απλά ένας διαγωνισμός. Είναι έκφραση, ενέργεια και αυθεντικότητα πάνω στη σκηνή.

