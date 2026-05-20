Ιδέες για τη ζωή και την καθημερινότητα στο Google News! Ακολουθήστε το Thatslife.gr για προτάσεις, συμβουλές και lifestyle νέα που αξίζει να διαβάσετε.

Με το μοναδικό σκηνικό των Σπετσών και τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα που έχει καθιερώσει τον θεσμό ως σημείο αναφοράς για τον αθλητικό τουρισμό, το Spetsathlon 2026 επέστρεψε δυναμικά για 12η συνεχόμενη χρονιά. Επαγγελματίες αθλητές, επισκέπτες και φίλοι του αθλητισμού από την Ελλάδα και το εξωτερικό κατέκλυσαν το γραφικό νησί του Αργοσαρωνικού, ”σπάζοντας” για ακόμη μία χρονιά το ρεκόρ συμμετοχών της διοργάνωσης, αποδεικνύοντας στην πράξη και το motto της ,πως: «Νίκη είναι η συμμετοχή».

Tο συναρπαστικότερο multisport event της χώρας έφερε τις Σπέτσες στο επίκεντρο της ελληνικής αθλητικής κοινότητας, μέσα από ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα αγωνισμάτων και παράλληλων δράσεων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του αθλητικού τουρισμού ως ενός από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς του σύγχρονου τουρισμού.

Στο Spetsathlon 2026, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Σπετσών, το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτείας, του αθλητισμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ αυτών ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους που συμμετείχε στο Spetses Triathlon Endurance και ο ΓΓ Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς που κολύμπησε στο 1χλμ,καθώς και προσωπικότητες από τον ευρύτερο χώρο του ευ αγωνίζεσθαι, της ευεξίας και του wellbeing.

Το τριήμερο ξεκίνησε την Παρασκευή το απόγευμα με το Sunset Pilates with Mema Pilates powered by Melissa που καλωσόρισε συμμετέχοντες και επισκέπτες στο νησί, δημιουργώντας από την πρώτη στιγμή μια ατμόσφαιρα που συνδύασε ευεξία, αθλητική διάθεση και νησιωτική εμπειρία.

Στη συνέχεια, το Τechnogym Spetses Challenge Poseidonion Square έδωσε τον αγωνιστικό παλμό, όπου οι συμμετέχοντες χωρισμένοι σε ομάδες, πήραν μέρος σε ένα δυναμικό αερόβιο workout, υπό την καθοδήγηση έμπειρων Master Trainers της Technogym, brand του ομίλου Φάις.

Το Σάββατο η αγωνιστική δράση ξεκίνησε με τον ποδηλατικό αγώνα των 25χλμ., σε μια διαδρομή υψηλών απαιτήσεων που αναδεικνύει τη μοναδική φυσική ομορφιά των Σπετσών και τη σύνδεση του αθλητισμού με την εμπειρία του προορισμού.

Nικητές αναδείχθηκαν ο Γιώργος Χριστόπουλος και η Ελευθερία Γιάχου.

Η εκκίνηση των κολυμβητικών αγώνων των 1χλμ. και 3χλμ. δόθηκε από την Vichy Laboratoires, Suncare Partner της διοργάνωσης για τρίτη συνεχή χρονιά, που βρέθηκε στο πλευρό των συμμετεχόντων, προσφέροντας υψηλή αντηλιακή προστασία και φροντίδα κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Νικητές των κολυμβητικών αγώνων ήταν οι :

1χλμ. : Δημήτρης Γκότζιας και Ευαγγελία Χατζηκάλη.



1χλμ. Wetsuit: Ιωάννης Δρυμωνάκος και Bianca Barbara De Konning



3χλμ. : Γιώργος Αρνιακός(Team Vichy) και Υβόννη Πένα(Τeam Arla Protein)

3χλμ. Wetsuit : Γιώργος Αλυφαντής και Κωνσταντίνα Γκότζια(Τeam Under Armour)

Το απόγευμα της ίδια ημέρας πραγματοποιήθηκε η διαδρομή των 5Κ, με μοναδικό ρεκόρ συμμετοχής που άγγιξε τους 1.500 δρομείς όλων των ηλικιών , οι οποίοι έτρεξαν δίπλα στα καπετανόσπιτα, τη θάλασσα και τα πεύκα, απολαμβάνοντας μια μαγευτική διαδρομή-σημείο αναφοράς της διοργάνωσης. Την πρώτη θέση κατέλαβαν ο Γιώργος Μίνος και η Ντενίσα Μπάλλα(Team Vichy)

Η αυλαία της ημέρας έπεσε με την τελετή απονομών, σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και χαμόγελα.

Η βραδιά έκλεισε με το καθιερωμένο Melissa Pasta Night, προσφέροντας σε συμμετέχοντες και επισκέπτες μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία εμπνευσμένη από τις νέες γεύσεις ζυμαρικών υψηλής διατροφικής αξίας της Melissa.

Η Κυριακή ήταν αφιερωμένη στους αγώνες τριάθλου, με τις απαιτητικές διαδρομές του Spetses Triathlon Sprint και του Spetses Triathlon Endurance, καθώς και τις αντίστοιχες σκυταλοδρομίες, να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον αθλητών και θεατών. Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η συμμετοχή του κορυφαίου Έλληνα τριαθλητή Παναγιώτη Μπιτάδου και της διεθνώς αναγνωρισμένης Ολλανδής αθλήτριας Barbara de Koning, οι όποίοι έλαβαν μέρος στο Spetses Triathlon Endurance, κατακτώντας με ρεκόρ διαδρομής τις πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ήδη υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, αλλά και τη διεθνή απήχηση της διοργάνωσης.Την πρώτη θέση στο Βάθρο του Spetses Triathlon Sprint κατέλαβαν ο Παναγιώτης Δημόπουλος και η Στεφανία Πολυχρονιάδη.

Η Ιδρύτρια & Πρόεδρος του Spetsathlon και του Spetses Mini Marathon, Μαρίνα Κουταρέλλη, δήλωσε: «Το Spetsathlon συνεχίζει να εξελίσσεται ως μία αθλητική διοργάνωση με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, που κάθε χρόνο διευρύνει τη δυναμική και την κοινότητά της. Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη βαθιά σύνδεση του αθλητισμού με την εμπειρία, τη συμμετοχή και τον προορισμό. Είναι βαθιά μου πεποίθηση πως η δύναμη του θεσμού βρίσκεται στους ανθρώπους του ,που δεν είναι άλλοι από τους εθελοντές, τους συνεργάτες, τους χορηγούς, τον Δήμο Σπετσών και κυρίως τους συμμετέχοντες, που με ενθουσιασμό, επιμονή και θετική ενέργεια δίνουν κάθε χρόνο ξεχωριστή πνοή στη διοργάνωση. Δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση, προσφέροντας μια εμπειρία υψηλού επιπέδου που θα αναδεικνύει διαχρονικά τις αξίες του αθλητισμού και τη δυναμική του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας.»

ΧΟΡΗΓΟΙ SPETSATHLON 2026:

Τη διοργάνωση του Spetsathlon, στηρίζουν:

Μέγας Χορηγός ήταν η Entain plc με το brand Bwin. Η Entain plc αποτελεί παγκόσμια ηγέτιδα στη διαδικτυακή και επίγεια ψυχαγωγία, στην υποστήριξη όλων των αθλημάτων και του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ανά τον κόσμο. Με τη μοναδική τεχνολογική της πλατφόρμα, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω μερικών από τα πιο δημοφιλή brands της αγοράς που περιλαμβάνουν τις bwin, sportingbet, vistabet και Ladbrokes.

Η Under Armour, brand του Ομίλου Φάις, συμμετείχε ως Χρυσός Χορηγός στο Spetsathlon 2026, ξεχωρίζοντας μέσα από τις δυνατές επιδόσεις του #UATeam και μια σειρά μοναδικών εμπειριών για το κοινό και τους αθλητές.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Under Armour παρουσίασε για πρώτη φορά τη νέα running σειρά παπουτσιών Velociti, σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε δρομέα — από την καθημερινή προπόνηση έως τους πιο απαιτητικούς αγώνες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του event, η Under Armour προσέφερε δωρεάν υπηρεσία χάραξης μεταλλίων για όλους τους συμμετέχοντες, δημιουργώντας ένα από τα πιο engaging σημεία της διοργάνωσης. Παράλληλα, μέσα από interactive challenges και πλούσια δώρα με επίκεντρο τη σειρά Velociti, το brand ενίσχυσε δυναμικά τη σύνδεσή του με το running community.

Το Arla PROTEIN, με μία πρωτοποριακή σειρά γευστικών προϊόντων, με φυσική πρωτεΐνη γάλακτος και χαμηλά λιπαρά, που αποτελούν έναν εύκολο και υγιεινό τρόπο ενίσχυσης του οργανισμού για όποιον ακολουθεί ένα δυναμικό τρόπο ζωής, με την ομάδα του να αναλαμβάνει να προσφέρει τον κατάλληλο χώρο για διατάσεις πριν και μετά τους αγώνες, υπό την καθοδήγηση έμπειρων γυμναστών του Training Room.

Ως επίσημος χορηγός αντηλιακής φροντίδας της εκδήλωσης, η Vichy Laboratoires εξασφάλισε την πλήρη αντηλιακή κάλυψη όλων των συμμετεχόντων αναδεικνύοντας τη νέα σειρά αντηλιακής προστασίας Capital Soleil UV Aqua μέσα από τα καινοτόμα προϊόντα UV Aqua Hydrating Invisible Fluid SPF50 και UV Aqua Hydrating Invisible Spray SPF50. Τα νέα αυτά προϊόντα είναι ιδανικά για χρήση ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες ζέστης και έντονης άσκησης, καθώς είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στο νερό και τον ιδρώτα, προσφέροντας την απόλυτη δερματολογική λύση για κάθε αθλητική δραστηριότητα. Η προηγμένη σύνθεσή τους, βασισμένη στην πρωτοποριακή Τεχνολογία UV AQUA, προσφέρει πολύ υψηλή προστασία SPF 50 ενάντια στις ακτίνες UVA/UVB, ενώ η μοναδική αόρατη, water-like υφή τους —τόσο ανάλαφρη σαν το νερό— απορροφάται αμέσως χωρίς να κολλάει.

Η Herbalife, επίσημος υποστηρικτής διατροφής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας και πρώτη εταιρεία στον κόσμο στα συμπληρώματα διατροφής για το αδυνάτισμα, στήριξε για ακόμη μια χρονιά τους συμμετέχοντες, πριν και μετά τον αγώνα. Μέσα από τα προϊόντα της αθλητικής σειράς διατροφής Herbalife 24, H24 Hydrate & H24 Prolong, ήταν εκεί για να ενισχύσει την ενυδάτωση, την αντοχή και τη συνολική απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Η Deloitte, κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τεχνολογικές λύσεις και ψηφιακό μετασχηματισμό εταιρειών, στρατηγική, διαχείριση κινδύνων και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και ελεγκτικών, φορολογικών και νομικών υπηρεσιών, με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα.

Το RIO mare, ηγέτης στην κατηγορία του Κονσερβοποιημένου Τόνου, ανέδειξε τη σημασία των ψαρικών στην υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Έδωσε σε όλους τη δυνατότητα να απολαύσουν γευστικές συνταγές RΙΟ mare Insalatissime κορυφαίας ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας, χωρίς συντηρητικά, δίνοντας άλλη γεύση στους αγώνες.

Το Borotalco, το καινοτόμο brand αποσμητικών σώματος έγινε ο αδιαμφισβήτητος σύμμαχος για αθλητές και θεατές, προσφέροντας σε όλους τη δυνατότητα να κάνουν ένα refresh και να βγάλουν μία μοναδική Spetsathlon 2026 φωτογραφία. Με τα αποσμητικά Borotalco ξεχάσαμε τον ιδρώτα και απολαύσαμε ένα τριήμερο γεμάτο φρεσκάδα και όμορφες στιγμές.

Η TECHNOGYM, #1 brand σε premium wellness εξοπλισμό παγκοσμίως και brand του Ομίλου Φάις, που έδωσε και πάλι το παρών με το Technogym Experience Booth, προσφέροντας την ευκαιρία στους fitness enthusiasts και επαγγελματίες αθλητές να πραγματοποιήσουν ένα full wellness assessment, αξιολογώντας βασικούς δείκτες φυσικής κατάστασης, ισορροπίας, κινητικότητας και δύναμης και να ανακαλύψουν το Wellness AgeTM τους, μέσω του πρωτοποριακού και ολιστικού μηχανήματος αξιολόγησης Technogym Checkup. Η εμπειρία ολοκληρωνόταν μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο training station με cardio equipment και τη σειρά BiostrengthTM, όπου οι επισκέπτες μπορούσαν είτε να ακολουθήσουν τη διαδικασία του Wellness Age™ είτε να δοκιμάσουν ελεύθερα τον εξοπλισμό και τις διαφορετικές αντιστάσεις & πρωτόκολλα της σειράς BiostrengthTM.

Η Melissa, ένας από τους πιο διαχρονικούς χορηγούς του Spetsathlon, συνέχισε την παράδοση της με το καθιερωμένο Melissa Pasta Night, παρουσιάζοντας συνταγές εμπνευσμένες από τη νέα σειρά προϊόντων Melissa High Protein. Τα Melissa High Protein προσφέρουν 25 γρ πρωτεΐνες ανά 100 γρ προϊόντος, αποτελώντας μια εξαιρετική λύση για όσους επιθυμούν να ενισχύσουν την καθημερινή τους διατροφή με πρωτεΐνες. Με τη διαρκή καινοτομία της, προσφέρει προϊόντα που συνδυάζουν την παράδοση με τη σύγχρονη διατροφή, καλύπτοντας τις ανάγκες των καταναλωτών για υγιεινές και θρεπτικές επιλογές.

Η GARMIN, ήταν για άλλη μια χρονιά Timing Sponsor της διοργάνωσης. Κατασκευασμένα μέσα για την ζωή έξω, τα προϊόντα Garmin έχουν φέρει την επανάσταση στη ζωή των δρομέων, των ποδηλατών, των τριαθλητών και αθλητών όλων των επιπέδων και ικανοτήτων. Με δέσμευση να αναπτύσσει τεχνολογίες που βοηθούν τους ανθρώπους να παραμένουν δραστήριοι και να βελτιώνουν την απόδοσή τους, η Garmin θεωρεί ότι κάθε μέρα είναι μια δυνατότητα για καινοτομία και μια ευκαιρία για να νικήσουμε το χτες.

Η φαρμακοβιομηχανία InterMed του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη στήριξε και φέτος τους αγώνες, συμβάλλοντας στην ομαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή τους και δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή της σε δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό και τη συμμετοχή.

Η Arena, το κορυφαίο κολυμβητικό brand παγκοσμίως με τα καλύτερα προϊόντα για πισίνα και θάλασσα, βρισκόταν για ακόμη μία φορά στο Spetsathlon! Όλοι οι αθλητές κολύμβησης και τριάθλου αγωνιστήκανε με σκουφάκια Arena. Η Arena ήρθε για να προσφέρει μία ξεχωριστή εμπειρία κολύμβησης και να αναδείξει το πάθος για τον αθλητισμό και τη θάλασσα στο Spetsathlon!

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ της Coca-Cola Τρία Έψιλον, φρόντισε για μια ακόμα χρονιά τη σωστή ενυδάτωση των αθλητών. Συμμετέχοντας είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερό του ΑΥΡΑ για πολλές εκπλήξεις, μοναδικά δώρα και να γνωρίσουν την μασκότ του ΑΥΡΑ, τον Avra Waver!

O Μακεδονικός Χαλβάς, το αγαπημένο έδεσμα μικρών και μεγάλων, με παράδοση ενός αιώνα, χάρισε δύναμη και ενέργεια σε όλους τους συμμετέχοντες με την υψηλή διατροφική του αξία. Η GU Energy, η Νο1 εταιρεία ειδών αθλητικής διατροφής στον κόσμο και η πρωτοπόρος στην κατηγορία της, με τα πολύτιμα ενεργειακά gels.

Στο πλαίσιο της διαχρονικής του δέσμευσης να στηρίζει ενεργά τον αθλητισμό και τις διοργανώσεις που προάγουν το «ευ αγωνίζεσθαι», ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ο μεγαλύτερος και μοναδικός ελληνικός όμιλος δευτεροβάθμιας υγείας στη χώρα και ένας από τους κορυφαίους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ήταν για μια ακόμη χρονιά ο Επίσημος Medical Partner των αγώνων. Ο Όμιλος παρείχε ολοκληρωμένη ιατρική κάλυψη, διακομιδές και πρώτες βοήθειες σε επείγοντα περιστατικά, εξασφαλίζοντας την υγεία και ασφάλεια όλων των παρευρισκόμενων, αθλητών, θεατών και εθελοντών, καθ’ όλη τη διάρκεια του event. Για τον σκοπό αυτό, διέθεσε σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο με έμπειρο πλήρωμα.

Η BLACKROLL συμμετείχε στη διοργάνωση με ένα ειδικά διαμορφωμένο Recovery Zone, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εμπειρία recovery και ευεξίας καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να χαλαρώσουν πριν ή μετά τον αγώνα, δοκιμάζοντας premium προϊόντα μυϊκής αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως compression boots, fascia guns και εργαλεία functional recovery & mobility.

Στο BlazePod setup, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το οικοσύστημα της BlazePod και να δοκιμάσουν interactive reaction-based challenges μέσα από το reaction wall και movement drills, ανακαλύπτοντας πώς τα Pods αξιοποιούνται σε training, recovery και reflex testing. Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκέντρωσε το wall challenge, όπου οι συμμετέχοντες δοκίμασαν την ταχύτητα και τα αντανακλαστικά τους με στόχο το υψηλότερο score σε 30 δευτερόλεπτα, με τον μεγάλο νικητή να κερδίζει ένα BlazePod Starter Kit.

Transportation Partners της διοργάνωσης ήταν η Alphalines, η Hellenic Seaways και Magic Sea Ferries, με πλήθος συμμετοχών σε όλα τα αγωνίσματα.

Συντελεστής ήταν η Lifeguard Hellas, η οποία παρείχε ναυαγοσωστικές υπηρεσίες κατά τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων τις ημέρες της διοργάνωσης.

Media Partner της διοργάνωσης ήταν η Innews και χορηγοί επικοινωνίας η Liquid Media, η Nova, το Shape, το Gazzetta και το BOOM.