Ο Σεπτέμβρης κουβαλά πάντα μια αίσθηση επανεκκίνησης. Οι διακοπές τελειώνουν, η καθημερινότητα επιστρέφει, τα προγράμματα γεμίζουν ξανά και κάπου ανάμεσα σε νέους στόχους και υποχρεώσεις αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τι θέλουμε να αλλάξουμε τους επόμενους μήνες. Συνήθως στο επίκεντρο μπαίνουν η δουλειά, η άσκηση, η διατροφή, το σπίτι ή ο ύπνος. Οι σχέσεις μας, όμως, μένουν συχνά έξω από αυτή τη διαδικασία. Κι όμως, η αρχή μιας νέας σεζόν μπορεί να γίνει εξαιρετική αφορμή για ένα μικρό friendship reset. Όχι για να χωρίσεις τους φίλους σου σε «καλούς» και «κακούς», ούτε για να αρχίσεις να διαγράφεις κόσμο από τη ζωή σου. Περισσότερο για να παρατηρήσεις ποιες σχέσεις αξίζει να φροντίσεις περισσότερο, ποιες έχουν αλλάξει και τι ρόλο παίζεις εσύ μέσα σε όλες αυτές.

Κάνε το «να κανονίσουμε» πραγματικό σχέδιο

«Να βρεθούμε από Σεπτέμβρη». «Να πιούμε έναν καφέ». «Να κανονίσουμε επιτέλους εκείνο το φαγητό». Όλοι έχουμε πει κάποια από αυτές τις φράσεις και όλοι ξέρουμε πόσο εύκολα μπορούν να μείνουν απλώς φράσεις. Οι φιλίες στην ενήλικη ζωή χρειάζονται περισσότερη πρόθεση από όσο συνήθως παραδεχόμαστε. Δεν υπάρχουν πια καθημερινά διαλείμματα στο σχολείο ή κοινά αμφιθέατρα που εξασφαλίζουν ότι θα βλέπεστε. Υπάρχουν δουλειές, υποχρεώσεις, οικογένειες και διαφορετικά ωράρια. Γι’ αυτό, αν θέλεις πραγματικά να δεις κάποιον, μην αφήνεις τη συνάντηση στην τύχη. Πρότεινε συγκεκριμένη ημέρα. Βάλ’ την στο πρόγραμμα. Ο χρόνος για τους ανθρώπους που αγαπάμε σπάνια εμφανίζεται ξαφνικά. Συνήθως χρειάζεται να τον δημιουργήσουμε.

Μια καλή φιλία δεν μετριέται από τα notifications

Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ τη συνεχή ψηφιακή επικοινωνία ώστε μερικές φορές θεωρούμε ότι η ποσότητα των μηνυμάτων δείχνει και το πόσο κοντά είμαστε με κάποιον. Δεν είναι πάντα έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να σου στέλνουν καθημερινά και άλλοι που θα χαθούν για λίγο, όμως όταν πραγματικά τους χρειαστείς θα είναι εκεί. Το ενδιαφέρον δεν αποδεικνύεται αποκλειστικά με τη συχνότητα της επικοινωνίας. Φαίνεται στη συνέπεια, στην παρουσία, στην ουσιαστική περιέργεια για όσα συμβαίνουν στη ζωή σου. Αν κάποιος αργήσει να απαντήσει ή περάσουν μερικές ημέρες χωρίς επικοινωνία, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αδιαφορεί. Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικούς ρυθμούς και διαφορετικούς τρόπους να εκφράζουν τη φροντίδα τους.

Δεν είναι όλες οι συναντήσεις υποχρεωτικές

Υπάρχουν φιλίες που συνεχίζουν να υπάρχουν κυρίως επειδή υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό από μόνο του δεν σημαίνει ότι πρέπει να τελειώσουν, όμως δεν σημαίνει επίσης ότι πρέπει να τους δίνεις τον ίδιο χώρο που τους έδινες κάποτε. Αν πριν από κάθε συνάντηση σκέφτεσαι ότι δεν έχεις διάθεση να πας, αν μετά αισθάνεσαι μόνιμα κουρασμένος ή αν νιώθεις ότι πρέπει να προσέχεις κάθε λέξη και κάθε αντίδρασή σου, ίσως αξίζει να ακούσεις λίγο περισσότερο αυτό το συναίσθημα. Οι σχέσεις αλλάζουν καθώς αλλάζουμε κι εμείς. Κάποιος μπορεί να ήταν πολύ σημαντικός για σένα πριν από δέκα χρόνια και σήμερα να βρίσκεται σε διαφορετική θέση στη ζωή σου. Δεν χρειάζεται απαραίτητα καβγάς, εξήγηση ή θεαματική αποχώρηση. Μερικές φορές απλώς αφήνεις μια σχέση να καταλάβει τον χώρο που της αναλογεί σήμερα.

Άφησε ανοιχτή την πόρτα σε νέες φιλίες

Μετά από κάποια ηλικία έχουμε την τάση να αντιμετωπίζουμε την παρέα μας σαν κλειστό κύκλο. Οι φίλοι υπάρχουν ήδη, τα group chats λειτουργούν, όλοι έχουν τη θέση τους. Μόνο που οι σημαντικές φιλίες δεν δημιουργούνται αποκλειστικά στα σχολικά χρόνια ή στο πανεπιστήμιο. Ένας άνθρωπος που γνωρίζεις τώρα στη δουλειά, σε ένα μάθημα, στο γυμναστήριο ή μέσω κοινών γνωστών μπορεί να γίνει πολύ σημαντικός για σένα αργότερα. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις να δημιουργήσεις μια νέα φιλία με το ζόρι. Αρκεί να μην την απορρίψεις επειδή πιστεύεις ότι έχεις ήδη αρκετούς φίλους. Δεν υπάρχει ηλικία στην οποία σταματάμε να γνωρίζουμε ανθρώπους που μπορούν να γίνουν δικοί μας άνθρωποι.

Πες τι σε ενόχλησε πριν αρχίσεις να γράφεις σενάρια

«Δεν με πήρε ούτε ένα τηλέφωνο στις διακοπές». «Δεν χάρηκε όσο περίμενα με αυτό που του είπα». «Εγώ πάντα προτείνω να βρεθούμε». «Κάτι είχε ο τρόπος που μου απάντησε». Μια μικρή απογοήτευση μπορεί να μεγαλώσει εντυπωσιακά όταν μένει μόνο μέσα στο κεφάλι μας. Ξαναφέρνουμε τη συζήτηση στη μνήμη μας, αναλύουμε τον τόνο της φωνής, θυμόμαστε παλιότερες στιγμές και τελικά δημιουργούμε μια ολόκληρη ιστορία για τις προθέσεις του άλλου χωρίς να έχουμε ακούσει ποτέ τη δική του πλευρά. Αν μια σχέση έχει αξία για σένα, μια ειλικρινής κουβέντα είναι πολύ πιο χρήσιμη από εβδομάδες σιωπηλής ενόχλησης. Οι δυνατές φιλίες δεν είναι απαραίτητα εκείνες χωρίς παρεξηγήσεις. Είναι εκείνες στις οποίες μπορείς να πεις ότι κάτι σε πείραξε χωρίς να φοβάσαι ότι όλα θα διαλυθούν.

Πριν κάνεις απολογισμό των άλλων, κοίτα λίγο και εσένα

Είναι πολύ εύκολο να θυμόμαστε ποιος δεν μας πήρε τηλέφωνο, ποιος δεν πρότεινε να βρεθούμε ή ποιος ξέχασε κάτι σημαντικό. Πιο δύσκολα κάνουμε την ίδια καταμέτρηση για τον εαυτό μας. Πότε έστειλες εσύ τελευταίος ένα μήνυμα χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος; Πότε ρώτησες έναν φίλο πώς πήγε κάτι που σου είχε εκμυστηρευτεί αρκετές ημέρες πριν; Πότε πρότεινες εσύ μια έξοδο; Οι φιλίες δεν λειτουργούν πάντα με απόλυτη ισορροπία. Υπάρχουν περίοδοι που ο ένας έχει περισσότερο χρόνο και άλλες που χρειάζεται περισσότερη στήριξη ο άλλος. Αυτό που αξίζει να υπάρχει είναι η αίσθηση ότι και οι δύο άνθρωποι θέλουν τη σχέση και προσπαθούν γι’ αυτήν, έστω με διαφορετικό τρόπο.

Δεν χρειάζεσαι καινούργια παρέα, χρειάζεσαι πιο συνειδητές σχέσεις

Το friendship reset δεν σημαίνει ότι την 1η Σεπτεμβρίου πρέπει να αρχίσεις να αποφασίζεις ποιος «μένει» και ποιος «φεύγει» από τη ζωή σου. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πολύ πιο σύνθετες από αυτό. Μπορεί, όμως, αυτή η εποχή να γίνει μια ευκαιρία να παρατηρήσεις λίγο πιο προσεκτικά πού επενδύεις χρόνο και συναίσθημα. Να πλησιάσεις ξανά κάποιον που σου έλειψε, να αφήσεις μια σχέση που έχει κουράσει να αναπνεύσει και να δώσεις χώρο σε έναν καινούργιο άνθρωπο που εμφανίστηκε στη ζωή σου. Και κυρίως, αντί να ξεκινήσεις τη νέα σεζόν μετρώντας ποιος σε θυμήθηκε περισσότερο, μπορείς να αναρωτηθείς κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Τι είδους φίλος θέλεις να είσαι εσύ από εδώ και πέρα;