Υπάρχουν άνθρωποι που αφήνουν πίσω τους ταινίες, φωτογραφίες και δημόσιες εμφανίσεις. Και υπάρχουν και εκείνες οι μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας που λένε ίσως περισσότερα για μια ζωή από οποιαδήποτε επίσημη βιογραφία. Στην περίπτωση της Μπριζίτ Μπαρντό, αυτές οι λεπτομέρειες είναι 285 αντικείμενα που βρέθηκαν στα σπίτια της και σύντομα θα αποκτήσουν νέους ιδιοκτήτες.

Στις 21 Σεπτεμβρίου, προσωπικά αντικείμενα της Γαλλίδας σταρ βγαίνουν σε δημοπρασία στο Παρίσι. Δεν πρόκειται μόνο για κοσμήματα μεγάλης αξίας ή για αναμνηστικά που συνδέονται με την κινηματογραφική της πορεία. Ανάμεσα στα αντικείμενα βρίσκονται ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου, νυχτικά, καλάθια, κόκκινες μπότες, ένα ποδήλατο, ακόμη και περιλαίμια από τους σκύλους που αγαπούσε τόσο πολύ. Και κάπως έτσι, η γυναίκα πίσω από το σύμβολο αρχίζει να γίνεται λίγο πιο ορατή.

Τα αντικείμενα ενός σπιτιού μπορούν να πουν πολλά

Η συλλογή προέρχεται από τις κατοικίες της Μπαρντό στο Σεν Τροπέ, ανάμεσά τους η περίφημη La Madrague και η Garrigue, αλλά και από το διαμέρισμά της στο Παρίσι. Πριν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία, τα αντικείμενα θα παρουσιαστούν για μία εβδομάδα στο Hôtel Drouot, όπου το κοινό θα μπορεί να τα δει με ελεύθερη είσοδο.

Οι αρχικές τιμές είναι σε αρκετές περιπτώσεις εντυπωσιακά χαμηλές. Ξεκινούν από περίπου 20 ευρώ, ενώ πολλά αντικείμενα εκτιμώνται κάτω από τα 100 ευρώ. Η ουσία, βέβαια, βρίσκεται αλλού. Ένα ζευγάρι γυαλιά ή ένα καλάθι μπορεί να μην έχει σημαντική εμπορική αξία, αποκτά όμως διαφορετικό βάρος όταν αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας μιας γυναίκας που καθόρισε όσο λίγες την εικόνα της γαλλικής θηλυκότητας στον 20ό αιώνα.

Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά αντικείμενα βρίσκεται η γραφομηχανή Olivetti, στην οποία έγραψε την αυτοβιογραφία της, καθώς και το γραφείο όπου συνήθιζε να γράφει και να απαντά στην αλληλογραφία της. Ξαφνικά, η Μπαρντό δεν είναι μόνο η γυναίκα μπροστά στον φακό. Είναι κάποια που καθόταν στο γραφείο της, έγραφε, φύλαγε πράγματα, κυκλοφορούσε με το ποδήλατό της και μοιραζόταν το σπίτι της με τα ζώα της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Brigitte Bardot 👑 BB (@brigittebardotbb)

Ένα κόσμημα από τον γάμο της και ένα πορτρέτο που λίγοι είχαν δει

Από τα κομμάτια που ξεχωρίζουν είναι ένα χρυσό βραχιόλι με γούρια, το οποίο φορούσε στον γάμο της με τον Ζακ Σαριέ. Η αξία του εκτιμάται έως τα 1.200 ευρώ.

Στη δημοπρασία περιλαμβάνεται επίσης ένα πορτρέτο της σχεδιασμένο με μολύβι και κάρβουνο, το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό. Για όσους συνδέουν το όνομά της πρωτίστως με τον κινηματογράφο, υπάρχει και αφίσα της ταινίας «Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα», της παραγωγής που συνέδεσε οριστικά το πρόσωπό της με μια ολόκληρη εποχή.

Οι υψηλότερες εκτιμήσεις, πάντως, αφορούν αντικείμενα με σαφώς μεγαλύτερη υλική αξία. Ένα πλατινένιο δαχτυλίδι με διαμάντι 3,67 καρατίων και ένα σύνολο τεσσάρων χρυσών αμερικανικών νομισμάτων των 20 δολαρίων ενδέχεται να φτάσουν μέχρι τις 10.000 ευρώ. Κι όμως, ίσως δύο από τα πιο μικρά αντικείμενα της συλλογής να λένε μια πολύ πιο προσωπική ιστορία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Brigitte Bardot 👑 BB (@brigittebardotbb)

Τα περιλαίμια των σκύλων της

Ανάμεσα στα 285 αντικείμενα βρίσκονται δύο περιλαίμια σκύλων που η Μπαρντό παρήγγελνε στο ίδιο σχέδιο για τα ζώα της. Η οικονομική τους αξία περιορίζεται σε μερικές δεκάδες ευρώ. Η συναισθηματική τους αξία, όμως, ήταν προφανώς διαφορετική.

Η αγάπη της Μπριζίτ Μπαρντό για τα ζώα αποτέλεσε βασικό κομμάτι της ζωής της, ιδιαίτερα στα χρόνια που απομακρύνθηκε από τον κινηματογράφο και τη δημόσια εικόνα που την είχε κάνει παγκόσμιο είδωλο. Γι’ αυτό και ένα απλό περιλαίμιο μέσα σε μια δημοπρασία γεμάτη κοσμήματα και συλλεκτικά αντικείμενα μοιάζει σχεδόν πιο χαρακτηριστικό για εκείνη από ένα ακριβό διαμάντι.

Η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε τον Δεκέμβριο του 2025, σε ηλικία 91 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της δημοπρασίας, τα έσοδα πρόκειται να διατεθούν στο Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό και στον μοναχογιό της, Νικολά Ζακ Σαριέ.

Τελικά, αυτό που πρόκειται να αλλάξει χέρια στο Παρίσι δεν είναι απλώς μια συλλογή memorabilia μιας διάσημης γυναίκας. Είναι μικρά απομεινάρια μιας κανονικής καθημερινότητας. Ένα γραφείο, μια γραφομηχανή, ένα ζευγάρι μπότες, ένα ποδήλατο, ένα κόσμημα από έναν γάμο, δύο περιλαίμια σκύλων. Πράγματα που κάποτε δεν ήταν συλλεκτικά. Ήταν απλώς η ζωή της.