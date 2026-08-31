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Με καλοκαιρινή διάθεση και φόντο ένα από τα πιο αγαπημένα νησιά των Κυκλάδων, η Κόνι Μεταξά μοιράστηκε με τους followers της στιγμές από τις διακοπές της στη Σαντορίνη. Η τραγουδίστρια ανέβασε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο από την παραμονή της στο νησί, δείχνοντας πόσο απόλαυσε τη συγκεκριμένη απόδραση. Μάλιστα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της ούτε στη λεζάντα της ανάρτησης, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σαντορίνη, Σαντορίνη, Σαντορίνη μου αι λοβ γιου».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konnie Metaxa (@kmetaxa)


Στις φωτογραφίες που επέλεξε να δημοσιεύσει, η Κόνι Μεταξά ποζάρει σε διαφορετικές καλοκαιρινές στιγμές από τις διακοπές της. Σε κάποια στιγμιότυπα εμφανίζεται με μαγιό και παρεό, ενώ σε άλλη φωτογραφία χαλαρώνει ξαπλωμένη φορώντας ένα πολύχρωμο μπικίνι.

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