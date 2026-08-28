Η Sony ανακοίνωσε τη διάθεση της τηλεόρασης BRAVIA 6 OLED 4K σε επιλεγμένες αγορές, επεκτείνοντας τη σειρά τηλεοράσεων BRAVIA με μια ακόμη επιλογή OLED για τους πελάτες της.

Με την τεχνολογία αυτοεκπομπής OLED για βαθύ μαύρο και ζωντανά χρώματα, το Triluminos Pro™, το Google TV με Gemini, καθώς και υποστήριξη για Dolby Vision®, Dolby Atmos® και DTS:X®, η BRAVIA 6 προσφέρει μια κινηματογραφική εμπειρία ψυχαγωγίας.

Η προσθήκη της BRAVIA 6 διευρύνει τη σειρά OLED της Sony, προσφέροντας στους πελάτες έναν ακόμη τρόπο να απολαύσουν τη φημισμένη ποιότητα εικόνας της BRAVIA, ενώ ταυτόχρονα διευρύνει το φάσμα των διαθέσιμων επιλογών σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό της.

Καθώς η Sony συνεχίζει να καινοτομεί στην ποιότητα εικόνας και ήχου, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην παροχή μιας πλήρους σειράς τηλεοράσεων, σχεδιασμένων να ικανοποιούν μια ποικιλία προτιμήσεων θέασης και αναγκών ψυχαγωγίας.