Μια εμφάνιση που δύσκολα περνά απαρατήρητη έκανε η Βίκυ Καγιά στο 83ο Φεστιβάλ Βενετίας, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό μπλε σύνολο με λάμψη για τη βραδινή της παρουσία στο κόκκινο χαλί. Το μοντέλο ταξίδεψε στην ιταλική πόλη και βρέθηκε στη μεγάλη κινηματογραφική διοργάνωση, φορώντας μια δημιουργία του οίκου Armani. Το look της κινήθηκε σε μία έντονη μπλε απόχρωση και συνδύασε την κομψότητα με μια πιο ιδιαίτερη, θεατρική αισθητική.
Το ιδιαίτερο παντελόνι που έμοιαζε με φούστα
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Το σύνολο ξεχώρισε κυρίως χάρη στο παντελόνι με τις διαφάνειες από τούλι. Η φαρδιά γραμμή και το άνοιγμα στο μπροστινό μέρος δημιουργούσαν την αίσθηση μιας μακριάς, αέρινης φούστας, δίνοντας περισσότερη κίνηση στο look. Η Βίκυ Καγιά το συνδύασε με στράπλες τοπ στην ίδια απόχρωση και υφή, διατηρώντας ολόκληρη την εμφάνιση απόλυτα αρμονική. Την εικόνα ολοκλήρωσαν μυτερές ασορτί γόβες, ενώ στα μαλλιά επέλεξε ένα κομψό σινιόν με χωρίστρα στο πλάι. Το μακιγιάζ της παρέμεινε διακριτικό, αφήνοντας το έντονο μπλε σύνολο να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Η παρουσία της στο Φεστιβάλ φαίνεται πως είχε και συναισθηματική αξία για την ίδια, καθώς η Βίκυ Καγιά έχει περπατήσει αρκετές φορές στο κόκκινο χαλί της Βενετίας όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναφέρθηκε στις στιγμές που έχει ζήσει εκεί, γράφοντας: «Πολλά χρόνια αξέχαστων στιγμών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας».
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;
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