Μια εμφάνιση που δύσκολα περνά απαρατήρητη έκανε η Βίκυ Καγιά στο 83ο Φεστιβάλ Βενετίας, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό μπλε σύνολο με λάμψη για τη βραδινή της παρουσία στο κόκκινο χαλί. Το μοντέλο ταξίδεψε στην ιταλική πόλη και βρέθηκε στη μεγάλη κινηματογραφική διοργάνωση, φορώντας μια δημιουργία του οίκου Armani. Το look της κινήθηκε σε μία έντονη μπλε απόχρωση και συνδύασε την κομψότητα με μια πιο ιδιαίτερη, θεατρική αισθητική.

Το ιδιαίτερο παντελόνι που έμοιαζε με φούστα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vicky Kaya (@vickykaya_)



Το σύνολο ξεχώρισε κυρίως χάρη στο παντελόνι με τις διαφάνειες από τούλι. Η φαρδιά γραμμή και το άνοιγμα στο μπροστινό μέρος δημιουργούσαν την αίσθηση μιας μακριάς, αέρινης φούστας, δίνοντας περισσότερη κίνηση στο look. Η Βίκυ Καγιά το συνδύασε με στράπλες τοπ στην ίδια απόχρωση και υφή, διατηρώντας ολόκληρη την εμφάνιση απόλυτα αρμονική. Την εικόνα ολοκλήρωσαν μυτερές ασορτί γόβες, ενώ στα μαλλιά επέλεξε ένα κομψό σινιόν με χωρίστρα στο πλάι. Το μακιγιάζ της παρέμεινε διακριτικό, αφήνοντας το έντονο μπλε σύνολο να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η παρουσία της στο Φεστιβάλ φαίνεται πως είχε και συναισθηματική αξία για την ίδια, καθώς η Βίκυ Καγιά έχει περπατήσει αρκετές φορές στο κόκκινο χαλί της Βενετίας όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναφέρθηκε στις στιγμές που έχει ζήσει εκεί, γράφοντας: «Πολλά χρόνια αξέχαστων στιγμών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας».