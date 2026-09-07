Το Vodafone CU φέρνει ξανά το πάρτι που ενώνει την παράδοση με τον σύγχρονο ήχο. Το ΡΕΙΒ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Vol. 2 έρχεται το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 18:30, στην Πλατεία Κοτζιά, ακόμα πιο μεγάλο, ακόμα πιο δυναμικό, με περισσότερες εκπλήξεις και δωρεάν είσοδο για όλους όσους θέλουν να το ζήσουν στο φουλ.

Το φετινό line-up φιλοξενεί για πρώτη φορά στην σκηνή, μερικά από τα πιο αγαπημένα ονόματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Οι Enteka Athens, Yucatan, Mas Amor και Thena & Ritta αναλαμβάνουν να μετατρέψουν την Πλατεία Κοτζιά σε έναν ανοιχτό χώρο γιορτής και χορού.

Οι συνδρομητές Vodafone CU που θα ενεργοποιήσουν τον αντίστοιχο κωδικό μέσα από το CU Around, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη βραδιά με αποκλειστικά προνόμια για τους ίδιους και το +1 τους. Σε αυτά περιλαμβάνονται δωρεάν απεριόριστα data για να μοιράζονται live την εμπειρία τους, κουπόνι 5€ για διαδρομές με FREENOW, δωρεάν τα πρώτα δύο ποτά και φαγητά, προτεραιότητα στην είσοδο και στο μπαρ, συμμετοχή στη λαχειοφόρο αγορά με μοναδικά δώρα, καθώς και επιπλέον εκπλήξεις που θα αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Μάθετε περισσότερα για το ΡΕIΒ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Vol.2: vodafonecu.gr