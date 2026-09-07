Η επιστροφή στη σχολική ρουτίνα δεν σημαίνει απαραίτητα αποχαιρετισμό στη χαλάρωση και τη δημιουργικότητα. Με το StanbyME 2, η LG προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να συνδυάσει κανείς τη μελέτη, την ψυχαγωγία και το προσωπικό του χρόνο, μέσα από μια οθόνη που δεν μένει ποτέ στη γωνία του δωματίου, αλλά κινείται μαζί με τον ρυθμό της καθημερινότητας.

Σχεδιασμένο για να ακολουθεί, όχι να περιορίζει, το StanbyME 2 απελευθερώνεται από το καλώδιο και τον τοίχο χάρη στην ενσωματωμένη μπαταρία του, που προσφέρει έως και 4 ώρες αυτονομίας. 1Από το γραφείο στο δωμάτιο και από εκεί στην κουζίνα, η φορητή αυτή οθόνη 27 ιντσών μετακινείται εύκολα πάνω στην ειδικά σχεδιασμένη, κυλιόμενη βάση της, προσαρμόζοντας το ύψος και τη γωνία της ανάλογα με τη χρήση.2

Η ποιότητα εικόνας παραμένει σταθερά υψηλή σε κάθε περίσταση. Η ανάλυση QHD, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες HDR10 και Dolby Vision, αποδίδει καθαρές, ζωντανές εικόνες, ενώ ο επεξεργαστής α8 AI Processor Gen2 φροντίζει να προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα στις συνθήκες φωτισμού του χώρου. 3Στο κομμάτι του ήχου, η τεχνολογία Dolby Atmos και το σύστημα 9.1.2 καναλιών προσφέρουν μια εμπειρία που ξεπερνά κατά πολύ το μέγεθος της συσκευής, ιδανική τόσο για μουσική συντροφιά κατά τη διάρκεια της μελέτης όσο και για ξέγνοιαστες ώρες ψυχαγωγίας.

Το StanbyME 2 είναι το κατάλληλο εργαλείο για να αναβαθμίσει ο κάθε μαθητής την ώρα της μελέτης του. Δίνει την δυνατότητα για παρακολούθηση online μαθημάτων και εκπαιδευτικών βίντεο, ενώ καθιστά πανεύκολη την ανάγνωση ψηφιακών βιβλίων, σημειώσεων και αρχείων σε μεγάλη οθόνη. Επειδή όμως η εκπαίδευση δεν είναι μόνο διάβασμα, η διαδραστική μάθηση, το StanbyME 2 καθιστά εύκολη πλοήγηση και αλληλεπίδραση με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Είναι σημαντικό να μπορεί κανείς να συνδυάζει πηγές και να προηγείται με ευκολία στο εκπαιδευτικό υλικό και πλέον μπορεί να το κάνει με ευελιξία, χάρη στη σχεδίαση του StandbyME 2, που επιτρέπει τη μεταφορά του σε διαφορετικούς χώρους του σπιτιού.4

Πέρα από την εικόνα και τον ήχο, το StanbyME 2 μετατρέπεται εύκολα σε έναν χώρο δημιουργικής έκφρασης. Με τη λειτουργία Let’s Draw, η οθόνη λειτουργεί σαν ψηφιακός καμβάς, ιδανικός για όσους θέλουν να ξεδώσουν τη δημιουργικότητά τους ανάμεσα στα διαβάσματα, ενώ το Mood Maker «ντύνει» τον χώρο με κινούμενα θέματα που αλλάζουν τη διάθεση του δωματίου μέσα σε δευτερόλεπτα. 5Μέσω του webOS 24, η πρόσβαση σε δημοφιλείς πλατφόρμες streaming είναι άμεση, μετατρέποντας κάθε διάλειμμα σε ευκαιρία για αποφόρτιση. 6

Με τη φορητότητα και την ευελιξία του, το StanbyME 2 δίνει στους μαθητές και τις οικογένειές τους μια συσκευή που προσαρμόζεται στις ανάγκες της καθημερινότητας, ισορροπώντας ανάμεσα στη μελέτη και τη χαλάρωση.

1 Έως και 4 ώρες ασύρματης χρήσης σε λειτουργία χαμηλής ισχύος με ενσωματωμένη μπαταρία. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση. Απαιτείται το λιγότερο 65W για φόρτιση. Οι συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν USB PD.

2 Η οθόνη μπορεί να γρατσουνιστεί αν μεταφερθεί χωρίς τη θήκη της. Το προϊόν μπορεί να υποστεί ζημιά από κρούσεις λόγω πτώσεων. Αυτή η συσκευή δεν είναι ανθεκτική σε νερό ή σκόνη. Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό ή προβλήματα στην οθόνη.

3 Το Dolby Atmos & Dolby Vision είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation

4 Η οθόνη φορτίζεται αυτόματα όταν συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας στη βάση και τοποθετείτε την οθόνη στη βάση της. Η κινητικότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το δάπεδο. Μην σύρετε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην κάτω πλευρά. Εύρος ρύθμισης γωνίας οθόνης: Περιστροφή (±90), Κλίση (±25), Περιστροφή γύρω από τον άξονα (±90). Χρησιμοποιείτε μόνο τη βάση τοίχου που παρέχεται από την LG. Κατά την εγκατάσταση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το υλικό του τοίχου. Διαφορετικά, μπορεί να προκύψουν προβλήματα όπως κλίση ή πτώση. Ανατρέξτε στο παρεχόμενο εγχειρίδιο για περισσότερες πληροφορίες. Να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση στον τοίχο. Μην το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που προορίζονται.

5 Η πένα αφής δεν περιλαμβάνεται. Δεν υπάρχει ειδική πένα αφής για την StanbyME 2. Βεβαιωθείτε για τη συμβατότητα με πένα αφής τρίτων πριν από την αγορά.

6 Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να απαιτούν ξεχωριστή συνδρομή.