Η TCL παρουσιάζει τo νέo flagship soundbar και αναδεικνύει την premium σειρά Mini LED τηλεοράσεων στην IFA 2026

Η TCL παρουσιάζει τo νέo flagship soundbar και αναδεικνύει την premium σειρά Mini LED τηλεοράσεων στην IFA 2026

Η TCL, κορυφαία εταιρεία στον κλάδο των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης και Νο. 1 μάρκα παγκοσμίως στις τηλεοράσεις Mini LED και τις τηλεοράσεις πολύ μεγάλων διαστάσεων1, ανακοινώνει στην IFA 2026 τις τελευταίες προσθήκες στο χαρτοφυλάκιο οικιακής ψυχαγωγίας της για την ευρωπαϊκή αγορά.

Η TCL παρουσιάζει τη νέα σειρά Q Series soundbars, με κορυφαίο μοντέλο τη Q95K με Audio by Bang & Olufsen. Η νέα σειρά έρχεται να εμπλουτίσει περαιτέρω το συνολικό χαρτοφυλάκιο οικιακής ψυχαγωγίας της TCL για το 2026, το οποίο περιλαμβάνει premium τηλεοράσεις, οθόνες με έμφαση στον σχεδιασμό και ευέλικτες λύσεις ήχου.

Παράλληλα με την παρουσίαση τou νέου soundbar, η TCL θα παρουσιάσει στην IFA 2026 και το ευρύτερο χαρτοφυλάκιό της για τη φετινή χρονιά, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κορυφαίες τηλεοράσεις X11L, C8L και C7L SQD-Mini LED, η σχεδιαστικά ξεχωριστή A400 Pro NXTVISION TV, το εξαιρετικά λεπτό A65K soundbar, καθώς και το ευέλικτο Z100 Wireless Free Sound Speaker.

«Στην IFA 2026, το “AI Inspired Life” αποτελεί τη δέσμευσή μας προς τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά να αναδείξουμε πώς η τεχνολογία μπορεί να αναβαθμίσει την καθημερινότητά μας. Είτε πρόκειται για στιγμές μουσικής με την οικογένεια είτε για μια πραγματικά κινηματογραφική βραδιά στο σπίτι, οι νέες τηλεοράσεις και soundbars μας συνδυάζουν έξυπνες τεχνολογίες εικόνας και ήχου με απρόσκοπτη και εύκολη χρήση, μετατρέποντας την καθημερινή ψυχαγωγία σε μια ξεχωριστή εμπειρία», δήλωσε ο Stefan Streit, Chief Marketing Officer της TCL Europe.

Ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο τηλεοράσεων για κάθε στιγμή ψυχαγωγίας

Παράλληλα με τα νέα soundbars, η TCL παρουσιάζει στην IFA 2026 τη νέα σειρά τηλεοράσεών της, με επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες ψυχαγωγίας. Από μοντέλα που προσφέρουν κορυφαία κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι και εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας για όλη την οικογένεια, μέχρι τηλεοράσεις σχεδιασμένες για gaming και προτάσεις που συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία με ξεχωριστό σχεδιασμό.

X11L: Κορυφαίες επιδόσεις SQD-Mini LED

Στην κορυφή της σειράς βρίσκεται η X11L SQD-Mini LED TV, σχεδιασμένη για όσους αναζητούν την πιο προηγμένη εμπειρία εικόνας που προσφέρει η TCL.

Με έως 20.736 ζώνες ακριβούς τοπικού ελέγχου φωτισμού (precise dimming zones), μέγιστη φωτεινότητα έως 10.000 nits και κάλυψη έως 100% της χρωματικής γκάμας BT.2020 σε κάθε σκηνή (All Scenes Wide Color Gamut) [X11L-01], η X11L προσφέρει εντυπωσιακή φωτεινότητα, έντονη αντίθεση και ένα ευρύ φάσμα ζωντανών χρωμάτων.

Ο εγγενής ρυθμός ανανέωσης 144Hz εξασφαλίζει ομαλή και καθαρή κίνηση ακόμη και στις πιο γρήγορες σκηνές, από αθλητικές μεταδόσεις και ταινίες δράσης έως gaming. Παράλληλα, οι τεχνολογίες Dolby Vision και HDR10+ αναδεικνύουν ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες τόσο στις φωτεινές όσο και στις σκοτεινές σκηνές.

Το WHVA 2.0 Ultra Panel διατηρεί σταθερή την ποιότητα της εικόνας ακόμη και όταν η θέαση γίνεται από διαφορετικές γωνίες, ώστε όλοι στον χώρο να απολαμβάνουν την ίδια εμπειρία. Την εικόνα συμπληρώνει το Audio by Bang & Olufsen, προσφέροντας καθαρό και ισχυρό ήχο σε μια εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση, σχεδιασμένη να εντάσσεται αρμονικά σε κάθε σύγχρονο χώρο.

Η TCL X11L είναι πλέον διαθέσιμη σε 75 ίντσες, καθώς και σε 85 και 98 ίντσες.

C8L: Premium ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια

Η TCL C8L φέρνει την τεχνολογία SQD-Mini LED στην premium οικιακή ψυχαγωγία, συνδυάζοντας την καθηλωτική εμπειρία της μεγάλης οθόνης με κομψό σχεδιασμό και ενσωματωμένο κινηματογραφικό ήχο.

Με μέγιστη φωτεινότητα έως 6.000 nits και έως 4.032 ζώνες ακριβούς τοπικού ελέγχου φωτισμού (precise dimming zones) [C8L-01], αποδίδει με υψηλή λεπτομέρεια τόσο τα φωτεινά όσο και τα σκοτεινά σημεία της εικόνας. Ο εγγενής ρυθμός ανανέωσης 144Hz εξασφαλίζει ομαλή κίνηση σε ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις, σκηνές δράσης και συμβατά παιχνίδια.

Το Audio by Bang & Olufsen σε συνδυασμό με το Dolby Atmos προσφέρει πλούσιο και καθηλωτικό ήχο σε ταινίες και ζωντανές μεταδόσεις, χωρίς να απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός ήχου. Από μια κινηματογραφική βραδιά στο σπίτι μέχρι τη μετάδοση ενός μεγάλου αθλητικού γεγονότος, η C8L έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας για όλους, με κομψό σχεδιασμό που εντάσσεται αρμονικά στον χώρο.

Η premium C8L SQD-Mini LED TV διατίθεται σε πέντε μεγέθη οθόνης: 55, 65, 75, 85 και 98 ίντσες.

C7L: Ισορροπημένες επιδόσεις για streaming, αθλητικές μεταδόσεις και gaming (55’’, 65’’, 75’’, 85’’, 98’’)

Η TCL C7L κάνει την τεχνολογία SQD-Mini LED της TCL προσιτή σε ένα ακόμη ευρύτερο κοινό, προσφέροντας προηγμένο έλεγχο φωτισμού και ζωντανά χρώματα για την καθημερινή ψυχαγωγία.

Με μέγιστη φωτεινότητα έως HDR 3.000 nits και έως 2.176 ζώνες ακριβούς τοπικού ελέγχου φωτισμού (precise dimming zones) [C7L-01], η C7L εξασφαλίζει καθαρές αντιθέσεις και εντυπωσιακή απόδοση των φωτεινών σημείων, είτε πρόκειται για ταινίες και τηλεοπτικό περιεχόμενο είτε για ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις.

Ο εγγενής ρυθμός ανανέωσης 144Hz εξασφαλίζει ομαλή κίνηση, ενώ οι τεχνολογίες 288 VRR Game Accelerator, [C7L-02], VRR και η υποστήριξη HDMI 2.1 προσφέρουν ακόμη πιο ομαλή και άμεση απόκριση στα συμβατά παιχνίδια. Παράλληλα, το Dolby Atmos προσθέτει μεγαλύτερο βάθος στον ενσωματωμένο ήχο, καθιστώντας την C7L μια ευέλικτη επιλογή για streaming, gaming και καθημερινή τηλεοπτική θέαση.

A400 Pro NXTVISION TV: Όταν η ψυχαγωγία συναντά το design

Για χώρους όπου η τεχνολογία αποτελεί μέρος της συνολικής αισθητικής, η TCL A400 Pro NXTVISION TV συνδυάζει τις επιδόσεις εικόνας QD-Mini LED με έναν κομψό σχεδιασμό που εντάσσεται αρμονικά στο σύγχρονο σπίτι.

Το ενιαίο πλαίσιο με φινίρισμα σε ανοιχτή απόχρωση ξύλου καρυδιάς και το Matte HVA panel αναδεικνύουν την υφή και την αίσθηση ενός έργου τέχνης. Χάρη στον σχεδιασμό της, η τηλεόραση εφαρμόζει σχεδόν απόλυτα στον τοίχο, θυμίζοντας έναν κομψό πίνακα.

Κατά τη θέαση, οι έως 448 ζώνες τοπικού ελέγχου φωτισμού (local dimming zones) [A400P-01] εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ακρίβεια στην απόδοση των φωτεινών και σκοτεινών σημείων, αναδεικνύοντας τις λεπτομέρειες σε ταινίες και περιεχόμενο streaming. Την εμπειρία εικόνας συμπληρώνει ο ρυθμός ανανέωσης 144Hz, που διατηρεί την κίνηση ομαλή και καθαρή, ενώ ο TSR AiPQ Processor της TCL προσαρμόζει δυναμικά τις ρυθμίσεις της εικόνας ανάλογα με το περιεχόμενο που προβάλλεται.

Στον τομέα του ήχου, το Hi-Fi σύστημα 2.0 καναλιών της ONKYO δημιουργεί ένα ευρύτερο και πιο καθηλωτικό ηχητικό πεδίο. Όταν η τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται για θέαση, η ενσωματωμένη Art Collection διαθέτει περισσότερα από 80 επιλεγμένα έργα τέχνης ,μαζί με δημιουργίες που παράγονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI), ενισχύοντας την αισθητική του χώρου.

Η A400 Pro NXTVISION TV διατίθεται σε επτά διαφορετικά μεγέθη, ώστε να προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικούς χώρους και διαστάσεις τοίχου: 32, 40, 55, 65, 75, 85 και 98 ίντσες.

TCL P Series TV

Για όσους θέλουν να αναβαθμίσουν την καθημερινή τους ψυχαγωγία ή να απολαύσουν μια πιο καθηλωτική εμπειρία σε μεγάλη οθόνη, η καθιερωμένη P Series της TCL προσφέρει στους Ευρωπαίους καταναλωτές ακόμη περισσότερες επιλογές στη μεσαία κατηγορία για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η TCL P8L Premium QD-Mini LED TV, διαθέσιμη σε εκδόσεις από 55 έως 98 ίντσες, συνδυάζει την τεχνολογία Quantum Dot για πλούσια χρώματα με οπίσθιο φωτισμό Mini LED, εγγενή ρυθμό ανανέωσης 144Hz και τον AiPQ Processor της TCL. Στην έκδοση των 98 ιντσών, οι έως 512 ζώνες ακριβούς τοπικού ελέγχου φωτισμού (precise dimming zones) και το 288 VRR Game Accelerator συμβάλλουν σε πιο καθαρή και ομαλή εικόνα και άμεση απόκριση, τόσο σε ταινίες και αθλητικές μεταδόσεις όσο και στο gaming [P8L-01]. Την εμπειρία συμπληρώνουν διαφορετικές διαμορφώσεις ήχου ONKYO, ανάλογα με τις διαστάσεις της τηλεόρασης, προσφέροντας μεγαλύτερο βάθος και ένταση στον ήχο [P8L-02].

Η TCL P7L Premium QLED TV, διαθέσιμη από 43 έως 85 ίντσες, συνδυάζει ζωντανά χρώματα με έξυπνη βελτιστοποίηση της εικόνας για αναβαθμισμένη καθημερινή θέαση. Η οθόνη QLED αποδίδει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο χρώματα, ενώ το HVA panel, ο AiPQ Processor της TCL και το Dolby Vision συμβάλλουν στη φυσική αναπαραγωγή των χρωμάτων, την υψηλή αντίθεση και την καθαρή απόδοση των λεπτομερειών [P7L-01]. Η έκδοση των 85 ιντσών διαθέτει Hi-Fi σύστημα ONKYO 2.1 καναλιών με ξεχωριστό subwoofer, ενώ οι υπόλοιπες εκδόσεις εξοπλίζονται με σύστημα 2.0 καναλιών [P7L-02].

Νέα Q Series Soundbars: Η απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία ήχου στο σπίτι

Καθώς ο λεπτός σχεδιασμός των σύγχρονων τηλεοράσεων συχνά περιορίζει τις δυνατότητες του ενσωματωμένου ήχου, η νέα Q Series της TCL έρχεται να αναβαθμίσει συνολικά την εμπειρία οικιακής ψυχαγωγίας. Με καθηλωτικό ήχο, αυτόματη προσαρμογή στις ακουστικές συνθήκες του χώρου και εύκολη συνδεσιμότητα, προσφέρει μια ολοκληρωμένη ηχητική εμπειρία που ανταποκρίνεται στη δυναμική της εικόνας.

TCL Q95K: Το flagship soundbar για καθηλωτικό ήχο σε όλο τον χώρο

Για όσους θέλουν να απολαμβάνουν κινηματογραφικό ήχο στο σπίτι, χωρίς την πολυπλοκότητα ενός συστήματος με πολλά ξεχωριστά ηχεία, το κορυφαίο Q95K Soundbar συνδυάζει σε μία ολοκληρωμένη πρόταση ένα soundbar, ένα ασύρματο subwoofer και πίσω ηχεία.

Η διαμόρφωση 11.1.4 καναλιών με 22 drivers δημιουργεί ένα πολυδιάστατο ηχητικό πεδίο, κατευθύνοντας τον ήχο μπροστά, στα πλάγια, πίσω και πάνω από τον θεατή. Έτσι, ταινίες, αθλητικές μεταδόσεις και παιχνίδια αποκτούν μεγαλύτερη αίσθηση βάθους και έντασης, ενώ η υποστήριξη Dolby Atmos και DTS σε συμβατό περιεχόμενο ενισχύει ακόμη περισσότερο την αίσθηση ότι ο ήχος «γεμίζει» τον χώρο [Q95K-01].

Με μέγιστη ισχύ έως 1.420W [Q95K-02], η Q95K προσφέρει δυναμικό και γεμάτο ήχο, ενισχύοντας την εμπειρία τόσο στις σκηνές δράσης όσο και στη μουσική. Το ασύρματο subwoofer, με δύο drivers 7 ιντσών σε διάταξη Push-Push, αποδίδει βαθύ και ελεγχόμενο μπάσο, περιορίζοντας παράλληλα τους ανεπιθύμητους κραδασμούς.

Το Audio by Bang & Olufsen εξασφαλίζει ειδικά προσαρμοσμένη ρύθμιση του ήχου, ενώ η τεχνολογία beamforming της B&O τον κατευθύνει με μεγαλύτερη ακρίβεια στον χώρο. Έτσι, οι διάλογοι ακούγονται πιο καθαρά και οι φωνές, η μουσική και τα ηχητικά εφέ διαχωρίζονται με μεγαλύτερη ευκρίνεια.

Παράλληλα, η τεχνολογία AI Sonic-Adaptation λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα ακουστικά χαρακτηριστικά κάθε χώρου και προσαρμόζει αυτόματα τον ήχο [Q95K-03], προσφέροντας ένα πιο ισορροπημένο αποτέλεσμα χωρίς να απαιτούνται σύνθετες ρυθμίσεις από τον χρήστη.

Η συνδεσιμότητα HDMI 2.1 και eARC επιτρέπει εύκολη σύνδεση μέσω ενός μόνο συμβατού καλωδίου HDMI. Η υποστήριξη ALLM συμβάλλει στην άμεση απόκριση κατά το gaming, ενώ τα συμβατά σήματα Dolby Vision μπορούν να μεταδίδονται μέσω της soundbar [Q95K-01]. Για ασύρματη αναπαραγωγή μουσικής, η Q95K υποστηρίζει Bluetooth, AirPlay 2, Spotify και Google Cast Lite [Q95K-04], προσφέροντας περισσότερες επιλογές σύνδεσης και streaming.

Όταν συνδέεται με συμβατή τηλεόραση TCL, η λειτουργία Tutti Choral συγχρονίζει τα ηχεία της τηλεόρασης με την Q95K, ώστε να λειτουργούν ως ένα ενιαίο ηχοσύστημα [Q95K-05].

Σχεδιασμένη για τηλεοράσεις 65 ιντσών και άνω, η Q95K θα είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2026.

TCL A65K Design Series Soundbar: Δυναμικός ήχος σε εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό

Η βραβευμένη από την EISA TCL A65K soundbar έχει σχεδιαστεί για σύγχρονους χώρους, όπου η κομψή αισθητική συνδυάζεται με υψηλές επιδόσεις.

Με πάχος μόλις 50 mm [A65K-01], τοποθετείται διακριτικά κάτω από την τηλεόραση, προσφέροντας παράλληλα πλούσιο και καθαρό ήχο. Η διαμόρφωση 3.1.2 καναλιών, σε συνδυασμό με την υποστήριξη Dolby Atmos και DTS, προσθέτει βάθος και ύψος στον ήχο, ενισχύοντας την κινηματογραφική εμπειρία σε ταινίες και σειρές.

Οι ειδικές λειτουργίες ενίσχυσης φωνής και μπάσων εξασφαλίζουν ώστε να απολαμβάνετε καθαρούς διαλόγους και γεμάτο ήχο, ακόμη και σε χαμηλότερη ένταση. Παράλληλα, το Audio by Bang & Olufsen προσφέρει ειδικά προσαρμοσμένη ρύθμιση του ήχου, εξασφαλίζοντας καθαρή και ισορροπημένη απόδοση, χωρίς συμβιβασμούς στον κομψό σχεδιασμό της A65K.

Z100: Ασύρματη ελευθερία για ευέλικτο surround ήχο

Το TCL Z100 Wireless Free Sound Speaker επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν ένα καθηλωτικό ηχοσύστημα στον χώρο τους, χωρίς τους περιορισμούς των καλωδίων και χωρίς να χρειάζεται να προσαρμόσουν τη διαρρύθμιση του δωματίου στα ηχεία. Το Z100 έχει επίσης διακριθεί από την EISA ως Best Product 2026–2027 στην κατηγορία Wireless Home-Theatre Audio System.

Σχεδιασμένο για να λειτουργεί με συμβατές τηλεοράσεις TCL που υποστηρίζουν Dolby Atmos FlexConnect [Z100-01], κάθε ηχείο 1.1.1 καναλιών αποδίδει μέγιστη ισχύ ήχου 170W [Z100-02] και μπορεί να τοποθετηθεί ελεύθερα στο σημείο που ταιριάζει καλύτερα στον εκάστοτε χώρο. Στη συνέχεια, το σύστημα προσαρμόζει αυτόματα την απόδοση του ήχου ανάλογα με τη θέση των ηχείων και την ακουστική του χώρου.

Οι χρήστες μπορούν να συνδέσουν έως και τέσσερα ηχεία Z100 και να προσθέσουν προαιρετικά ένα ασύρματο subwoofer [Z100-03], δημιουργώντας ένα σύστημα που μπορεί να εξελίσσεται ανάλογα με τις ανάγκες ψυχαγωγίας τους. Το αποτέλεσμα είναι ένας πλούσιος ήχος που γεμίζει τον χώρο και αποδίδει με ευκρίνεια κάθε λεπτομέρεια, χωρίς εμφανή καλώδια ή την ανάγκη για μια σταθερή, συμμετρική διάταξη ηχείων.

Οι επισκέπτες της IFA 2026 θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις τελευταίες καινοτομίες οικιακής ψυχαγωγίας της TCL στο περίπτερο της εταιρείας, στο Hall 21A, Messedamm, Βερολίνο, από τις 4 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Σημειώσεις προϊόντος

[Q95K-01] Οι τεχνολογίες και λειτουργίες Dolby Atmos, DTS, Dolby Vision, ALLM και HDMI 2.1, καθώς και οι σχετικές δυνατότητες, απαιτούν συμβατό περιεχόμενο, συσκευές πηγής, συνδέσεις και κατάλληλες ρυθμίσεις.

[Q95K-02] Η αναφερόμενη τιμή των 1.420W αφορά τη μέγιστη ισχύ ήχου. Η μεθοδολογία μέτρησης βασίζεται σε δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια της TCL.

[Q95K-03] Η απόδοση του AI Sonic-Adaptation ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαρρύθμιση του χώρου, την τοποθέτηση των ηχείων και τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

[Q95K-04] Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών streaming και casting, καθώς και των εφαρμογών, ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, την πλατφόρμα και την έκδοση λογισμικού. Ενδέχεται να απαιτούνται σύνδεση στο διαδίκτυο και ξεχωριστές συνδρομές. [Q95K-05] Το Tutti Choral απαιτεί συμβατή τηλεόραση TCL. Η συμβατότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης, την αγορά και την έκδοση λογισμικού.

[A65K-01] Η αναφερόμενη διάσταση των 50 mm αφορά το πάχος του κυρίως σώματος της soundbar. Οι διαστάσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.

[Z100-01] Η λειτουργία Dolby Atmos FlexConnect απαιτεί συμβατή τηλεόραση TCL. Η συμβατότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης, την αγορά και την έκδοση λογισμικού.

[Z100-02] Η αναφερόμενη τιμή των 170W αντιστοιχεί στη μέγιστη ισχύ εξόδου (peak power) ανά ηχείο Z100, βάσει μετρήσεων του TCL Acoustics Laboratory.

[Z100-03] Οι υποστηριζόμενες διατάξεις ηχείων και η δυνατότητα προσθήκης προαιρετικού ασύρματου subwoofer ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συμβατή τηλεόραση, την αγορά και την έκδοση λογισμικού. Ο πρόσθετος εξοπλισμός πωλείται ξεχωριστά.

[X11L-01] Η διαμόρφωση των 20.736 ζωνών ακριβούς τοπικού ελέγχου φωτισμού αφορά το μοντέλο X11L των 98 ιντσών. Η μέγιστη φωτεινότητα έως 10.000 nits αφορά τα μοντέλα των 85 και 98 ιντσών. Η αναφερόμενη κάλυψη έως 100% του χρωματικού εύρους BT.2020 αποτελεί τυπική τιμή, βάσει δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια της TCL. Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις διαστάσεις της οθόνης και την αγορά.

[C8L-01] Η διαμόρφωση έως 4.032 ζωνών ακριβούς τοπικού ελέγχου φωτισμού αφορά το μοντέλο C8L των 98 ιντσών. Η μέγιστη φωτεινότητα έως 6.000 nits αφορά τα μοντέλα των 85 και 98 ιντσών. Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις διαστάσεις της οθόνης και την αγορά.

[C7L-01] Η διαμόρφωση έως 2.176 ζωνών ακριβούς τοπικού ελέγχου φωτισμού και η μέγιστη φωτεινότητα HDR έως 3.000 nits αφορούν το μοντέλο C7L των 98 ιντσών. Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις διαστάσεις της οθόνης και την αγορά.

[C7L-02] Η λειτουργία Game Accelerator απαιτεί συμβατό περιεχόμενο, συσκευές πηγής, συνδέσεις και κατάλληλες ρυθμίσεις. Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και τις διαστάσεις της οθόνης.

[A400P-01] Οι προδιαγραφές των ζωνών ακριβούς τοπικού ελέγχου φωτισμού διαφέρουν ανάλογα με τις διαστάσεις της οθόνης. Το μοντέλο των 98 ιντσών διαθέτει έως 448 ζώνες.

[A400P-02] Η διαθεσιμότητα και ο αριθμός των έργων της Art Collection ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, την περιοχή, την έκδοση λογισμικού και τα δικαιώματα αδειοδότησης. Για την πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ενδέχεται να απαιτούνται σύνδεση στο διαδίκτυο και λογαριασμός TCL.

[P8L-01] Η P8L διατίθεται σε 55, 65, 75, 85 και 98 ίντσες. Ο εγγενής ρυθμός ανανέωσης 144Hz υποστηρίζεται σε ολόκληρη τη σειρά, ενώ η διαμόρφωση έως 512 ζωνών ακριβούς τοπικού ελέγχου φωτισμού αφορά το μοντέλο των 98 ιντσών. Οι λειτουργίες, οι τεχνικές προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις διαστάσεις της οθόνης και την αγορά.

[P8L-02] Η διαμόρφωση του συστήματος ήχου ONKYO διαφέρει ανάλογα με τις διαστάσεις της οθόνης. Τα μοντέλα των 65, 75, 85 και 98 ιντσών διαθέτουν σύστημα 2.1 καναλιών, ενώ το μοντέλο των 55 ιντσών διαθέτει σύστημα 2.0 καναλιών.

[P7L-01] Η P7L διατίθεται σε 43, 50, 55, 65, 75 και 85 ίντσες. Οι λειτουργίες, οι τεχνικές προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις διαστάσεις της οθόνης και την αγορά.

[P7L-02] Το μοντέλο P7L των 85 ιντσών διαθέτει σύστημα ήχου ONKYO 2.1 καναλιών, ενώ τα μοντέλα των 43, 50, 55, 65 και 75 ιντσών διαθέτουν σύστημα ηχείων 2.0 καναλιών.

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων με μια ματιά

Προϊόν Τοποθέτηση Βασικά χαρακτηριστικά Q95K Soundbar Καθηλωτικός ήχος home cinema, με κορυφαίο μοντέλο την Q95K Audio by Bang & Olufsen , Dolby Atmos και DTS , αυτόματη προσαρμογή του ήχου στον χώρο και HDMI 2.1 . Η Q95K διαθέτει διαμόρφωση 11.1.4 καναλιών , 22 drivers , μέγιστη ισχύ ήχου έως 1.420W , ασύρματο subwoofer με δύο drivers 7 ιντσών και πίσω ηχεία. A65K Soundbar Καθηλωτικός ήχος σε εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό Πάχος μόλις 50 mm , διαμόρφωση 3.1.2 καναλιών , Dolby Atmos , υποστήριξη DTS και Audio by Bang & Olufsen . Z100 Wireless Free Sound Speaker Ευέλικτη ασύρματη εμπειρία surround ήχου Συμβατότητα με Dolby Atmos FlexConnect , διαμόρφωση 1.1.1 καναλιών , μέγιστη ισχύς ήχου 170W ανά ηχείο , δυνατότητα σύνδεσης έως τεσσάρων ηχείων και προαιρετικό ασύρματο subwoofer. X11L SQD-Mini LED TV Κορυφαία εμπειρία home cinema Διαθέσιμη σε 75, 85 και 98 ίντσες · κάλυψη έως 100% του χρωματικού εύρους BT.2020 (All Scenes Wide Color Gamut) · εγγενής ρυθμός ανανέωσης 144Hz · Audio by Bang & Olufsen . Το μοντέλο των 98 ιντσών διαθέτει 20.736 ζώνες ακριβούς τοπικού ελέγχου φωτισμού , ενώ τα μοντέλα των 85 και 98 ιντσών προσφέρουν μέγιστη φωτεινότητα έως 10.000 nits . C8L SQD-Mini LED TV Premium ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια Διαθέσιμη σε 55, 65, 75, 85 και 98 ίντσες · εγγενής ρυθμός ανανέωσης 144Hz · Audio by Bang & Olufsen και Dolby Atmos . Το μοντέλο των 98 ιντσών διαθέτει έως 4.032 ζώνες ακριβούς τοπικού ελέγχου φωτισμού , ενώ τα μοντέλα των 85 και 98 ιντσών προσφέρουν μέγιστη φωτεινότητα έως 6.000 nits . C7L SQD-Mini LED TV Ισορροπημένες επιδόσεις για streaming, αθλητικές μεταδόσεις και gaming Διαθέσιμη σε 55, 65, 75, 85 και 98 ίντσες · εγγενής ρυθμός ανανέωσης 144Hz · 288 VRR Game Accelerator · υποστήριξη VRR και HDMI 2.1 . Το μοντέλο των 98 ιντσών διαθέτει έως 2.176 ζώνες ακριβούς τοπικού ελέγχου φωτισμού και μέγιστη φωτεινότητα HDR έως 3.000 nits . A400 Pro NXTVISION TV Τηλεόραση με έμφαση στον σχεδιασμό και την αισθητική Διαθέσιμη σε 55, 65, 75, 85 και 98 ίντσες · Matte HVA panel · έως 448 ζώνες ακριβούς τοπικού ελέγχου φωτισμού στο μοντέλο των 98 ιντσών· εγγενής ρυθμός ανανέωσης 144Hz · σύστημα ήχου ONKYO 2.0 καναλιών · ενσωματωμένη Art Collection · φινίρισμα σε ανοιχτή απόχρωση ξύλου καρυδιάς . P8L Premium QD-Mini LED TV Κινηματογραφική εμπειρία μεγάλης οθόνης με ακριβέστερο έλεγχο φωτισμού Διαθέσιμη σε 55, 65, 75, 85 και 98 ίντσες · τεχνολογία QD-Mini LED Dimming · έως 512 ζώνες ακριβούς τοπικού ελέγχου φωτισμού στο μοντέλο των 98 ιντσών· AiPQ Processor και τεχνολογίες Eye Care · εγγενής ρυθμός ανανέωσης 144Hz και 288 VRR Game Accelerator στο μοντέλο των 98 ιντσών· σύστημα ήχου ONKYO 2.1 καναλιών στα μοντέλα των 65, 75, 85 και 98 ιντσών και 2.0 καναλιών στο μοντέλο των 55 ιντσών. Διατίθεται επίσης σε 32 και 43 ίντσες με QLED , χωρίς Mini LED και ματ οθόνη. P7L Premium QLED TV Premium QLED ψυχαγωγία για καθημερινή θέαση Διαθέσιμη σε 43, 50, 55, 65, 75 και 85 ίντσες · QLED με HVA panel και κάλυψη έως 93% του χρωματικού εύρους DCI-P3 · AiPQ Processor και Dolby Vision · Dolby Atmos · σύστημα ήχου ONKYO 2.1 καναλιών στο μοντέλο των 85 ιντσών και 2.0 καναλιών στα υπόλοιπα μοντέλα.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο, τις διαστάσεις της οθόνης και την αγορά, καθώς και να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

1 Ο όρος «τηλεοράσεις πολύ μεγάλων διαστάσεων» (ultra-large TVs) αναφέρεται σε μοντέλα 85 ιντσών και άνω.