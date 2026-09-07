Η Mattel παρουσιάζει τους Maluma, Supercar Blondie και Robert Lewandowski ως τα πρώτα μέλη της Hot Wheels Class of Legends™ μέσα από τη νέα καμπάνια «Challenge Accepted»

Η Mattel παρουσιάζει τους Maluma, Supercar Blondie και Robert Lewandowski ως τα πρώτα μέλη της Hot Wheels Class of Legends™ μέσα από τη νέα καμπάνια «Challenge Accepted»

Hot Wheels Class of Legends: Ο Maluma, η Supercar Blondie και ο Robert Lewandowski πρωταγωνιστούν στη νέα καμπάνια της Hot Wheels, «Challenge Accepted»



Pop-Up Event: Η Hot Wheels διοργάνωσε μια βιωματική εμπειρία για fans όλων των ηλικιών στην περιοχή Venice της Καλιφόρνια με εκθέματα αυτοκινήτων σε φυσικό μέγεθος και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.



Κοινωνική προσφορά: Η Hot Wheels δωρίζει 100.000 δολάρια στο ίδρυμα του Maluma, El Arte de los Sueños, με στόχο να καλλιεργήσει το πνεύμα της πρόκλησης και να εμπνεύσει τις νέες γενιές.

Η Hot Wheels ανακοίνωσε τη νέα παγκόσμια καμπάνια Challenge Accepted, που πρεσβεύει το πνεύμα πρόκλησης και τη νοοτροπία που ωθεί τους ανθρώπους να παίρνουν ρίσκα, να ξεπερνούν τις προσδοκίες και να ακολουθούν το όνειρό τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, η Hot Wheels θα φέρνει στο προσκήνιο ανθρώπους που μετατρέπουν τα εμπόδια σε ευκαιρίες και αποδεικνύουν ότι ο δρόμος για να γίνει κανείς θρύλος ξεκινά με το θάρρος να αντιμετωπίσει κάθε νέα πρόκληση.

Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκονται τρεις διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες που έχουν χαράξει τη δική τους πορεία προς την επιτυχία: ο διεθνούς φήμης σταρ της μουσικής Maluma, η επιχειρηματίας και παγκοσμίως κορυφαία δημιουργός περιεχομένου στον χώρο της αυτοκίνησης Alex Hirschi, γνωστή ως Supercar Blondie και ο ποδοσφαιριστής και πρωταθλητής Robert Lewandowski. Μαζί αποτελούν την πρώτη Hot Wheels Class of Legends, εκπροσωπώντας τρεις διαφορετικές επιτυχημένες διαδρομές και αποδεικνύοντας τι σημαίνει να αποδέχεσαι κάθε νέα πρόκληση. Με αφορμή την ανακοίνωση, η Hot Wheels παρουσίασε επίσης την πρώτη Global Legends Collection, μια συλλογή die-cast αυτοκινήτων που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με τους τρεις Legends. Καθένας από τους Legends συνεργάστηκε με τη Hot Wheels για τον σχεδιασμό ενός συλλεκτικού die-cast αυτοκινήτου, εμπνευσμένου από τις προσωπικές του εμπειρίες, το πάθος του για τα αυτοκίνητα και το πνεύμα πρόκλησης. Το αποτέλεσμα είναι η συλλογή 2026 Global Legends Collection, η πρώτη συλλογή αυτού του είδους από τη Hot Wheels, η οποία περιλαμβάνει τρία οχήματα σε κλίμακα 1:64, καθένα από τα οποία αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την προσωπικότητα και την ιστορία του κάθε Legend.

Με αφορμή την έναρξη της καμπάνιας, η Hot Wheels διοργάνωσε μια pop-up εμπειρία στο The Brig στη Venice της Καλιφόρνια, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα αυτοκίνητα της Hot Wheels Class of Legends, καθώς και αυτοκίνητα Hot Wheels σε φυσικό μέγεθος, ενώ μπορούσαν να συμμετάσχουν σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να απολαύσουν αποκλειστικά giveaways, δωρεάν ροφήματα από την AriZona Beverage Company και ειδικά διαμορφωμένα σημεία για φωτογράφιση. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε επίσης το Hot Wheels Zine, το πρώτο έντυπο «zine» της Hot Wheels, το οποίο ήταν διαθέσιμο αποκλειστικά στον χώρο της εκδήλωσης.

«Η Hot Wheels ανέκαθεν συμβόλιζε εκείνη τη στιγμή που αποφασίζεις να τολμήσεις, να πάρεις μια ιδέα, ένα όνειρο ή μια πρόκληση και να δεις μέχρι πού μπορείς πραγματικά να φτάσεις. Η διάθεση να τολμάς και να ξεπερνάς τα όρια είναι κοινή σε όλους και οι Maluma, Supercar Blondie και Robert Lewandowski την εκφράζουν ο καθένας με τον δικό του, μοναδικό τρόπο. Πήραν ρίσκα, ξεπέρασαν τις προσδοκίες και συνέχισαν να προχωρούν μπροστά, καταφέρνοντας να γίνουν θρύλοι ο καθένας στον δικό τους τομέα. Είμαστε περήφανοι που τους υποδεχόμαστε στο πρώτο Hot Wheels Class of Legends και ανυπομονούμε να δουν οι fans σε όλο τον κόσμο τις διαδρομές τους μέσα από το Challenge Accepted» δήλωσε η Alex Ries, VP, Global Head of Hot Wheels στη Mattel.

2026 Global Legends Collection

Το Toyota Land Cruiser FJ60 του Maluma αντλεί έμπνευση από τις κολομβιανές ρίζες του και το περιπετειώδες πνεύμα του, αποτυπώνοντας τη διάθεσή του να παίρνει ρίσκα και να προχωράει πάντα μπροστά.

«Πάντα πίστευα στη σημαντικότητα του να παίρνεις ρίσκα και να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, ακόμη κι όταν ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Η Hot Wheels ήταν μέρος της ζωής μου από τότε που ήμουν παιδί, επομένως το να συνδυάσω το πάθος μου για τα αυτοκίνητα με τη δική μου διαδρομή μέσα από αυτή τη συλλογή είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό», δήλωσε ο Maluma.

Η Lamborghini Huracán LP 610-4 της Supercar Blondie, με το όνομα «Lucy», ζωντανεύει το πρώτο supercar που απέκτησε και το οποίο έχει συνδεθεί άρρηκτα με την εξέλιξή της στον χώρο της αυτοκίνησης αλλά και με την απόφασή της να χαράξει τη δική της, ξεχωριστή πορεία.

«Είναι απλώς μέρος του ποια είμαι: πάντα λέω “ναι” στην επόμενη πρόκληση. Και ξέρω ότι κάτι αποτελεί πραγματική πρόκληση όταν με φοβίζει. Έτσι κατάφερα να εξελιχθώ. Είναι ωραίο να αισθάνεσαι άνετα κάποιες φορές, όμως η επιτυχία βρίσκεται στο να αποδέχεσαι την επόμενη πρόκληση.», ανέφερε η Alex Hirschi, γνωστή ως Supercar Blondie.

Η ’97 Porsche 911 GT1 του Robert Lewandowski αποτυπώνει την ακρίβεια, τις επιδόσεις και τη διαρκή επιδίωξη της τελειότητας που έχουν χαρακτηρίσει την καριέρα του στον αθλητισμό.

«Για μένα, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι πάντα η επόμενη. Η διαδρομή μου με έχει διδάξει ότι η επιτυχία έρχεται μέσα από την πειθαρχία, τη σκληρή δουλειά και τη διαρκή εξέλιξη. Αυτή είναι η νοοτροπία που έχω σε ό,τι κάνω.», δήλωσε ο Robert Lewandowski.

Τα τρία die-cast αυτοκίνητα είναι εμπνευσμένα από τις προσωπικές ιστορίες των τριών Legends, αποτυπώνοντας όσα τους χαρακτηρίζουν, το πάθος τους και τις διαδρομές που ακολούθησαν για να φτάσουν εκεί που βρίσκονται σήμερα. Γιατί κάθε θρυλική διαδρομή ξεκινά με μια πρόκληση που αποφασίζεις να αποδεχτείς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, οι fans θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σε μεγαλύτερο βάθος τις ιστορίες πίσω από το Class of Legends μέσα από τη σειρά Hot Wheels Challenge Accepted: Legends, που θα προβάλλεται στα επίσημα κανάλια της Hot Wheels στα social media. Η σειρά, θα περιλαμβάνει επεισόδια με κάθε Legend με τίτλους Hot Wheels Challenge Accepted: Design Studio, Speed Round και What Drives Me, προσφέροντας στους fans μια μοναδική ματιά στη διαδρομή κάθε Legend προς την επιτυχία, στην προσωπική του σχέση με την κουλτούρα του αυτοκινήτου, καθώς και στις προκλήσεις που διαμόρφωσαν την πορεία και την καριέρα του.

Με στόχο να μεταδώσει το πνεύμα πρόκλησης στην επόμενη γενιά, η Hot Wheels δωρίζει 100.000 δολάρια στον οργανισμό El Arte de los Sueños. Ο οργανισμός, που ιδρύθηκε στην Κολομβία από τον Maluma και την αδελφή του, αξιοποιεί τις τέχνες για να βοηθήσει ευάλωτους νέους να ξεπεράσουν δύσκολες συνθήκες. Η δωρεά θα στηρίξει άμεσα προγράμματα μουσικής παραγωγής, τραγουδιού, χορού και μουσικής σύνθεσης καθώς και την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, βοηθώντας τους εφήβους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της καθημερινότητας.