Ζωή εμπνευσμένη από την Τεχνητή Νοημοσύνη: Η TCL παρουσιάζει τις τελευταίες καινοτομίες της στην IFA 2026

Ζωή εμπνευσμένη από την Τεχνητή Νοημοσύνη: Η TCL παρουσιάζει τις τελευταίες καινοτομίες της στην IFA 2026

Η TCL, παγκόσμιος ηγέτης στα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και Νο. 1 μάρκα παγκοσμίως στις τηλεοράσεις Mini LED και τις τηλεοράσεις εξαιρετικά μεγάλων διαστάσεων[1], θα παρουσιάσει στην IFA 2026 τις τελευταίες καινοτομίες της στους τομείς της ψυχαγωγίας, των φορητών συσκευών και των οικιακών συσκευών.

Με κεντρικό θέμα «AI Inspired Life», το Inspiration Habitat της TCL, στο Hall 21A της Messe Berlin, συγκεντρώνει τα νεότερα προϊόντα της εταιρείας και αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο εντάσσονται σε ένα διασυνδεδεμένο τεχνολογικό οικοσύστημα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τηλεοράσεις SQD-Mini LED και QD-Mini LED, premium λύσεις οικιακού ήχου με Audio by Bang & Olufsen, οθόνες OLED+ και QD-Mini LED, smartphones και tablets NXTPAPER, συνδεδεμένα ρολόγια, ψυγεία, λύσεις για τη φροντίδα των ρούχων και κλιματιστικά. Η έκθεση αναδεικνύει πώς η TCL μπορεί να υποστηρίξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι παρακολουθούν περιεχόμενο, δημιουργούν, επικοινωνούν και ζουν.

«Το “AI Inspired Life” αφορά στην αξιοποίηση της τεχνολογίας με τρόπο πιο χρήσιμο, εξατομικευμένο και διαισθητικό τις στιγμές που έχουν πραγματικά σημασία», δήλωσε ο Stefan Streit, Chief Marketing Officer της TCL Europe. «Στην IFA 2026, παρουσιάζουμε πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να κάνει την καθημερινή ζωή πιο απλή, πιο έξυπνη και πιο συνδεδεμένη. Για εμάς, δεν πρόκειται για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως αυτοσκοπό, αλλά για τη δημιουργία εμπειριών που βοηθούν ουσιαστικά τους ανθρώπους να απολαμβάνουν καλύτερα το περιεχόμενο, να επικοινωνούν και να ζουν καλύτερα, καθιστώντας παράλληλα την προηγμένη τεχνολογία πιο προσιτή σε όλους».

Τεχνογνωσία στις φορητές συσκευές για πιο εξατομικευμένες εμπειρίες

Η κατασκευή κινητών τηλεφώνων βρίσκεται στο DNA της TCL. Με πολυετή εμπειρία στην παγκόσμια αγορά τηλεπικοινωνιών, η TCL έχει αναπτύξει ισχυρή τεχνογνωσία στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D) φορητών συσκευών, στις τεχνολογίες οθόνης και απεικόνισης, στην παραγωγή, καθώς και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η νέα σειρά TCL P80 συγκεντρώνει αυτή την τεχνογνωσία σε τρία μοντέλα με σαφώς διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά. Τα TCL P80 Ultra και TCL P80 Pro είναι τα πρώτα smartphones παγκοσμίως που διαθέτουν οθόνη NXTPAPER AMOLED, συνδυάζοντας τα ζωντανά χρώματα και τη βαθιά αντίθεση της τεχνολογίας AMOLED με τις τεχνολογίες NXTPAPER, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση των αντανακλάσεων και της έκθεσης στο μπλε φως.

Το κορυφαίο μοντέλο της σειράς, TCL P80 Ultra, έχει σχεδιαστεί για όσους θέλουν να αποτυπώνουν με μεγαλύτερη ευκολία και ακρίβεια ακόμη και όσα βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση. Ξεχωρίζει χάρη στην 50MP periscope telephoto camera με οπτικό zoom 3× και οπτική και ηλεκτρονική σταθεροποίηση εικόνας, διευκολύνοντας τη λήψη απομακρυσμένων θεμάτων με ευκρινείς και σταθερές εικόνες. Η οθόνη NXTPAPER AMOLED 6,83 ιντσών, ανάλυσης 1.5K και με ρυθμό ανανέωσης 120Hz, προσφέρει ομαλή και ζωντανή εμπειρία θέασης, τόσο στην ψυχαγωγία όσο και στην καθημερινή χρήση.

Το TCL P80 Pro προσφέρει έναν ισορροπημένο συνδυασμό οθόνης NXTPAPER AMOLED ανάλυσης 1.5K, ευέλικτων δυνατοτήτων φωτογράφισης, μπαταρίας 5800mAh και αποθηκευτικού χώρου έως 512GB. Τη σειρά συμπληρώνει το TCL P80, το οποίο διαθέτει λεπτό σχεδιασμό και μεγάλη οθόνη AMOLED ανάλυσης 1.5K, απευθυνόμενο σε όσους αναζητούν ένα προσιτό smartphone που καλύπτει τις βασικές ανάγκες της καθημερινότητας.

Παράλληλα, η TCL παρουσιάζει τη σειρά TAB A1, η οποία αποτελείται από τέσσερα μοντέλα και έχει σχεδιαστεί με βάση τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι χρήστες παρακολουθούν περιεχόμενο, διαβάζουν, μαθαίνουν και εργάζονται σε tablet. Τα TCL TAB A1 και TAB A1 NXTPAPER των 11 ιντσών εστιάζουν στη φορητή ψυχαγωγία και την καθημερινή χρήση, ενώ τα TCL TAB A1 Plus και TAB A1 Plus NXTPAPER των 12,2 ιντσών προσφέρουν μεγαλύτερη επιφάνεια οθόνης για streaming, multitasking και παραγωγικότητα.

Για όσους αναζητούν την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία NXTPAPER σε μεγάλη οθόνη, το TCL TAB A1 Plus NXTPAPER διαθέτει οθόνη NXTPAPER 12,2 ιντσών με ανάλυση 2.4K, αναλογία διαστάσεων 3:2 και ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz. Εξοπλισμένο με την mobile πλατφόρμα Snapdragon 4 Gen 2, διαθέτει επίσης μπαταρία 10.000mAh, φόρτιση έως 33W και το πλήκτρο NXTPAPER Key, για άμεση πρόσβαση σε διαφορετικές λειτουργίες προβολής.

Σε όλη τη σειρά, επιλεγμένες εκδόσεις υποστηρίζουν αξεσουάρ, όπως τα T–Pen 2, Flip Case και Smart Keyboard Case. Για τις οικογένειες, η θήκη TCL Kid-Proof Case διατίθεται ξεχωριστά[2] ή ως μέρος επιλεγμένων πακέτων με το TCL TAB A1 ή το TCL TAB A1 NXTPAPER. Ο ανθεκτικός σχεδιασμός της, ειδικά προσαρμοσμένος για παιδιά, περιλαμβάνει γραφίδα χωρίς μπαταρία, ενώ τα Google Kids Space και Google Family Link συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας πιο εξατομικευμένης ψηφιακής εμπειρίας για παιδιά και οικογένειες. Επιλεγμένα πακέτα προσφέρουν επίσης πρόσβαση σε δωρεάν δοκιμή 30 ημερών του Lingokids Premium[3]. Τα αξεσουάρ, οι διαθέσιμες εκδόσεις και τα περιεχόμενα των πακέτων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.

Η TCL διευρύνει επίσης το χαρτοφυλάκιο των συνδεδεμένων συσκευών της με το νέο TCL Kids Watch K5, σχεδιασμένο ως ένα απλό πρώτο smartwatch για παιδιά, προσφέροντας στις οικογένειες τη δυνατότητα να παραμένουν σε επικοινωνία χωρίς να απαιτείται η χρήση smartphone. Στα βασικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται η συνδεσιμότητα 4G, οι βιντεοκλήσεις, ο εντοπισμός τοποθεσίας, ο καθορισμός ασφαλών ζωνών, η λειτουργία School Mode και η λειτουργία SOS, όλα σε έναν compact και ελαφρύ σχεδιασμό. Η αποσπώμενη προστατευτική θήκη τύπου bumper και τα επιλεγμένα εναλλάξιμα λουράκια προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες εξατομίκευσης του ρολογιού.

Η TCL παρουσιάζει επίσης για πρώτη φορά το TCL Tbot K5, ένα πρωτότυπο AI desktop companion, σχεδιασμένο για να υποστηρίζει τα παιδιά όταν δεν φορούν το smartwatch τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια της φόρτισής του. Σχεδιασμένο με στόχο να ενθαρρύνει θετικές καθημερινές συνήθειες, τη μάθηση μέσα από την εξερεύνηση και μια πιο ήρεμη βραδινή ρουτίνα, το Tbot αποτυπώνει τη συνεχή εξέλιξη της TCL στους τομείς της ανθρωποκεντρικής Τεχνητής Νοημοσύνης, των τεχνολογιών ανίχνευσης και της συνδεσιμότητας, διατηρώντας στο επίκεντρο τη δυνατότητα επιλογής και ελέγχου από τους γονείς.

Το TCL MOVETIME MT48 συμπληρώνει το K5 ως η πιο προηγμένη επιλογή στη σειρά παιδικών smartwatches της TCL. Διαθέτει GPS υψηλής ακρίβειας με υποστήριξη εντοπισμού διπλής συχνότητας L1+L5, καθώς και λειτουργίες επικοινωνίας, ασφάλειας και διαχείρισης της καθημερινής ρουτίνας.

Το TCL CrystalClip, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο MWC 2026, θα βρίσκεται επίσης στην έκθεση ως μέρος του διασυνδεδεμένου οικοσυστήματος της TCL. Ο ελαφρύς open-ear σχεδιασμός του, με εφαρμογή τύπου clip-on, επιτρέπει την ακρόαση μουσικής και την πραγματοποίηση κλήσεων, διατηρώντας παράλληλα μεγαλύτερη επίγνωση του περιβάλλοντος χώρου. Μια ειδική έκδοση, με αποσπώμενο αξεσουάρ διακοσμημένο με κρύσταλλα Swarovski®, προσδίδει στη wearable συσκευή έναν πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα, εμπνευσμένο από τον κόσμο του κοσμήματος.

Οι τελευταίες καινοτομίες της TCL στον τομέα των έξυπνων γυαλιών περιλαμβάνουν τα RayNeo iO Smart Glasses, τα οποία ενσωματώνουν έναν ισχυρό AI Assistant σε γυαλιά καθημερινής χρήσης με πάχος μόλις 0,6 χιλιοστά. Παράλληλα, τα RayNeo GT Max AR Glasses είναι τα πρώτα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας (AR) στον κόσμο με πιστοποίηση Dolby Vision, προσφέροντας εξαιρετικά ευρύ οπτικό πεδίο, ζωντανά χρώματα και ρεαλιστική απεικόνιση.

Τέλος, το TCL AiMe Family Companion Robot, ένα αρθρωτό ρομπότ με Τεχνητή Νοημοσύνη για οικογένειες με παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω, αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της προσέγγισης της TCL για πιο άμεση και ανθρωποκεντρική αλληλεπίδραση με την τεχνολογία. Αξιοποιώντας προηγμένες δυνατότητες φυσικής, πολυτροπικής αλληλεπίδρασης και ρεαλιστικού ελέγχου κίνησης, το AiMe δίνει «ζωή» στην έξυπνη τεχνολογία μέσα από φυσικές και διαδραστικές εμπειρίες. Παράλληλα, διαθέτει ένα διαρκώς εξελισσόμενο σύστημα περιεχομένου, που έχει αναπτυχθεί εσωτερικά από την TCL και βασίζεται σε τρεις βασικούς αναπτυξιακούς στόχους: την ενεργή εξερεύνηση, την ανάπτυξη αυτοπεποίθησης στην έκφραση και την καλλιέργεια θετικών συνηθειών.

Ηγετική παρουσία στην τεχνολογία Mini LED, στην ψυχαγωγία και τον σχεδιασμό

Η παρουσία της TCL στην IFA 2026 στον τομέα των τηλεοράσεων καλύπτει από κορυφαίες λύσεις οικιακού κινηματογράφου και gaming έως την καθημερινή θέαση, με έμφαση στην ποιότητα εικόνας, τις επιδόσεις και τον σχεδιασμό. Η TCL πρωτοπορεί στην εξέλιξη της τεχνολογίας Mini LED από το 2018. Το 2026, οι τηλεοράσεις της απέσπασαν τέσσερα βραβεία EISA, ενώ το 2025 η TCL κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στις αποστολές τηλεοράσεων Mini LED, με μερίδιο 31,1% επί των παγκόσμιων αποστολών[4].

Από τις τεχνολογίες QD-Mini LED και RGB-Mini LED έως την SQD-Mini LED, το χαρτοφυλάκιο Mini LED της TCL έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες θέασης, με την SQD-Mini LED να αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη της τεχνολογίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τηλεοράσεις TCL X11L, C8L και C7L SQD–Mini LED.

Η κορυφαία X11L SQD–Mini LED TV προσφέρει την απόλυτη εμπειρία εικόνας της TCL, με έως 20.736 ζώνες ακριβούς τοπικού ελέγχου φωτισμού, μέγιστη φωτεινότητα έως 10.000 nits και υποστήριξη έως 100% της ευρείας χρωματικής γκάμας BT.2020 σε όλες τις συνθήκες θέασης, για ακόμη πιο καθαρή και ρεαλιστική εικόνα.

Η C8L φέρνει την τεχνολογία SQD-Mini LED στην premium οικογενειακή ψυχαγωγία, συνδυάζοντας μέγιστη φωτεινότητα έως 6.000 nits και έως 4.032 ζώνες ακριβούς τοπικού ελέγχου φωτισμού με ενσωματωμένο κινηματογραφικό ήχο Audio by Bang & Olufsen και Dolby Atmos.

Η C7L έχει σχεδιαστεί για streaming, αθλητικό περιεχόμενο και gaming, διαθέτοντας εγγενή ρυθμό ανανέωσης 144Hz, μέγιστη φωτεινότητα έως HDR 3000 nits και έως 2.176 ζώνες ακριβούς τοπικού ελέγχου φωτισμού, για εντυπωσιακή απόδοση εικόνας.

Παράλληλα με τη σειρά SQD-Mini LED, η TCL A400 Pro NXTVISION TV συνδυάζει την τεχνολογία οθόνης QD-Mini LED με έναν σχεδιασμό που εντάσσεται αρμονικά στους σύγχρονους εσωτερικούς χώρους, μετατρέποντας την τηλεόραση σε έργο τέχνης όταν δεν χρησιμοποιείται.

Το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο Mini LED της TCL περιλαμβάνει επίσης τις τηλεοράσεις RM9L και RM7L RGB–Mini LED. Η τεχνολογία RGB Precise Dimming αξιοποιεί ανεξάρτητα ελεγχόμενες πηγές κόκκινου, πράσινου και μπλε φωτός, επιτρέποντας μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο του φωτισμού και των χρωμάτων.

Κινηματογραφικός ήχος στο σαλόνι του σπιτιού

Παράλληλα με το χαρτοφυλάκιο τηλεοράσεών της, η TCL παρουσιάζει στην IFA τη νέα κορυφαία TCL Q95K Soundbar. Η διαμόρφωση 11.1.4 καναλιών αξιοποιεί 22 μονάδες ηχείων, κατανεμημένες μεταξύ της soundbar, του ασύρματου subwoofer και των πίσω ηχείων, δημιουργώντας μια καθηλωτική εμπειρία ήχου με συμβατό περιεχόμενο Dolby Atmos και DTS. Το Audio by Bang & Olufsen προσφέρει ειδικά προσαρμοσμένη ρύθμιση ήχου, ενώ η τεχνολογία beamforming της B&O κατευθύνει τον ήχο με μεγαλύτερη ακρίβεια, ενισχύοντας την καθαρότητα των διαλόγων και τον διαχωρισμό μεταξύ φωνών, μουσικής και ηχητικών εφέ. Παράλληλα, η τεχνολογία AI Sonic-Adaptation αναλύει το περιβάλλον ακρόασης και προσαρμόζει τον ήχο, συμβάλλοντας σε μια πιο ισορροπημένη ακουστική εμπειρία σε διαφορετικές διαμορφώσεις χώρου[5].

Η βραβευμένη από την EISA TCL A65K Soundbar έχει σχεδιαστεί για σύγχρονους χώρους διαβίωσης. Με εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό μόλις 50 χιλιοστών, τοποθετείται διακριτικά κάτω από την τηλεόραση, προσφέροντας παράλληλα πιο πλούσιο και καθαρό ήχο.

Το Z100 Wireless Free Sound Speaker αποδεικνύει ότι μια καθηλωτική εμπειρία ήχου δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από πολλά καλώδια. Σχεδιασμένο για να λειτουργεί με συμβατές τηλεοράσεις TCL που διαθέτουν Dolby Atmos FlexConnect [Z100-01], κάθε ηχείο 1.1.1 καναλιών προσφέρει μέγιστη ισχύ 170W και μπορεί να τοποθετηθεί στο σημείο του χώρου που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του χρήστη.

Περισσότερες δυνατότητες για εργασία και gaming

Η TCL παρουσιάζει επίσης τρεις βασικές οθόνες, σχεδιασμένες για να ανταποκρίνονται στους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι χρήστες εργάζονται, δημιουργούν και παίζουν.

Στην κορυφή της σειράς, η TCL 32X3A OLED+ Monitor συνδυάζει την κορυφαία ποιότητα εικόνας OLED+ με την ευελιξία που απαιτούν τόσο η εργασία όσο και το gaming.

Η TCL 27C2A Premium QD–Mini LED Monitor συνδυάζει εντυπωσιακή λεπτομέρεια εικόνας με επιδόσεις gaming διπλής λειτουργίας, ενώ η TCL 27P2A Pro Mini LED Gaming Monitor δίνει έμφαση στην ταχύτητα και την ευκρίνεια που απαιτεί το ανταγωνιστικό gaming.

Έξυπνη τεχνολογία που προσαρμόζεται στις ανάγκες του σπιτιού

Από την ψύξη και τη φροντίδα των ρούχων έως τον κλιματισμό, οι νέες οικιακές συσκευές της TCL έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, προσφέροντας λύσεις για ευέλικτη αποθήκευση, μικρότερους χώρους και τις απαιτητικές ανάγκες ενός σύγχρονου νοικοκυριού, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία ενός πιο ισορροπημένου και ενεργειακά αποδοτικού οικιακού περιβάλλοντος.

Κάνοντας το ντεμπούτο του στην IFA 2026, το TCL Dual Cooling Refrigerator χρησιμοποιεί ξεχωριστά κυκλώματα ψύξης για τη συντήρηση και την κατάψυξη, συμβάλλοντας στην αποφυγή μεταφοράς οσμών και στη διατήρηση της φρεσκάδας και της γεύσης των τροφίμων. Η λειτουργία Convertible Zone με Τεχνητή Νοημοσύνη προσαρμόζει τη θερμοκρασία από 5°C έως −20°C, επιτρέποντας την ευέλικτη χρήση του χώρου είτε ως συντήρηση είτε ως κατάψυξη. Παράλληλα, η αυτόματη παγομηχανή και ο εσωτερικός διανομέας νερού προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινή χρήση.

Για κουζίνες όπου ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος, το TCL Mega Space® SE Series Refrigerator αξιοποιεί την τεχνολογία VIP Thin-Wall Technology για να μεγιστοποιεί τον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο, διατηρώντας παράλληλα σχεδιασμό βάθους πάγκου (counter-depth), ώστε να ενσωματώνεται αρμονικά στα υπάρχοντα ντουλάπια της κουζίνας.

Το TCL Flexi Series Refrigerator δίνει έμφαση στην ευέλικτη αποθήκευση, διαθέτοντας αναστρέψιμα και αναδιπλούμενα γυάλινα ράφια που προσαρμόζονται σε διαφορετικά τρόφιμα και δοχεία, καθώς και ευέλικτη θήκη για μπουκάλια και αποθηκευτικούς χώρους στην πόρτα, οι οποίοι μπορούν να αναδιαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού.

Η σειρά λύσεων της TCL για τη φροντίδα των ρούχων εστιάζει στον αποτελεσματικό καθαρισμό, την προστασία των υφασμάτων και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Η TCL P5 Super Drum® Series διαθέτει Super Drum 540 χιλιοστών, έξι Bionic Lifters, τεχνολογία jetBubble™ και λειτουργία autoStain Removal™, για την αντιμετώπιση ακόμη και επίμονων λεκέδων, με παράλληλη φροντίδα των υφασμάτων.

Το TCL P9 AI SuperDrum® Ultra Tower συνδυάζει πλύσιμο και στέγνωμα με αντλία θερμότητας σε έναν κάθετο σχεδιασμό που εξοικονομεί χώρο. Η λειτουργία AI Wash ανιχνεύει το μέγεθος του φορτίου, τον τύπο των υφασμάτων και τον βαθμό λερώματος και στη συνέχεια προσαρμόζει αυτόματα την ποσότητα νερού, τη θερμοκρασία, τη δοσολογία του απορρυπαντικού και τη διάρκεια της πλύσης.

Για ένα πιο άνετο οικιακό περιβάλλον, το TCL FreshIN 3.0 συνδυάζει το σύστημα φιλτραρίσματος τεσσάρων επιπέδων QuadruPuri με παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο, ενώ η τεχνολογία T-AI Energy-Saving έχει σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της κατανάλωσης ενέργειας.

Το TCL VoxIN προσθέτει τη δυνατότητα φωνητικού ελέγχου χωρίς τη χρήση των χεριών, επιτρέποντας την προσαρμογή της θερμοκρασίας, των τρόπων λειτουργίας και της ροής του αέρα μέσω φωνητικών εντολών, ακόμη και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. Παράλληλα, η λειτουργία Gentle Breeze προσφέρει δροσιά χωρίς άμεση ροή αέρα προς τον χρήστη.

Πέρα από τις λύσεις για το σπίτι, η TCL προσφέρει επίσης επαγγελματικά συστήματα κλιματισμού και Air-to-Water (ATW) tri-generation συστήματα αντλιών θερμότητας. Το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο εστιάζει σε ανθεκτικές και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός βελτιωμένου περιβάλλοντος αέρα σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών χώρων, όπως γραφεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα λιανικής.

Ένα ενιαίο, διασυνδεδεμένο Inspiration Habitat για την καθημερινή ζωή

Ενοποιώντας όλες αυτές τις κατηγορίες, το ανανεωμένο TCL NXTHOME™ προσκαλεί τους επισκέπτες σε μια καθηλωτική περιήγηση στους χώρους του σπιτιού μέσα από το concept «Seasonal Resonance», εμπνευσμένο από την εναλλαγή των εποχών. Βασισμένο στη σχεδιαστική φιλοσοφία Inspire Nature Aesthetics της TCL, δημιουργεί μια ενιαία εμπειρία, όπου οι μεταβαλλόμενοι χρωματισμοί, οι διαφορετικές αισθητικές και τα χαρακτηριστικά μοτίβα διατρέχουν τις έξυπνες οθόνες, τις οικιακές συσκευές, τους εσωτερικούς χώρους και την επίπλωση.

Από την ψυχαγωγία και την επικοινωνία έως τον κλιματισμό, τη συντήρηση των τροφίμων και τη φροντίδα των ρούχων, το Inspiration Habitat αναδεικνύει πώς η τεχνολογία μπορεί να ενσωματώνεται πιο φυσικά στην καθημερινή ζωή, αντί να αποτελεί ένα σύνολο μεμονωμένων προϊόντων. Μέσα σε έναν ενιαίο, διασυνδεδεμένο χώρο, παρουσιάζει στην πράξη το ευρύτερο όραμα καινοτομίας της TCL, με επίκεντρο τους ανθρώπους, το σπίτι τους και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι καθημερινές τους συνήθειες και ανάγκες.

Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τις τελευταίες καινοτομίες της TCL στο περίπτερο της TCL στην IFA 2026, στο Hall 21A της Messe Berlin, στη Γερμανία, από τις 4 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2026.

TCL IFA 2026

Ημερομηνία και ώρα: 3 Σεπτεμβρίου 2026, στις 14:00 CEST

Ώρα προσέλευσης: 13:30 CEST

Τοποθεσία: Hall 21A, Messe Berlin, Γερμανία

TCL IFA 2026 Booth

Ημερομηνίες: 4–8 Σεπτεμβρίου 2026

Τοποθεσία: Hall 21A, Messe Berlin, Γερμανία

Οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και την αγορά. Οι τελικές πληροφορίες για τα προϊόντα υπόκεινται σε επιβεβαίωση σε τοπικό επίπεδο.

2026 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ HIGHLIGHTS ΣΤΗΝ IFA 2026

Category Product or series Value Television TCL X11L SQD-Mini LED TV Flagship picture performance with up to 20,736 dimming zones and 10,000 nits peak brightness Television TCL C8L SQD-Mini LED TV Premium family entertainment with Audio by Bang & Olufsen Television TCL C7L SQD-Mini LED TV SQD-Mini LED performance for streaming, sport and gaming Television TCL RM9L RGB-Mini LED TV Flagship RGB-Mini LED viewing across ultra-large screen sizes Television TCL RM7L RGB-Mini LED TV RGB-Mini LED technology across a wider choice of screen sizes Television TCL A400 Pro NXTVISION TV QD-Mini LED picture technology in an art-inspired design Television TCL P8L Premium QD-Mini LED TV QD-Mini LED entertainment across 55 to 98-inch screen sizes Television TCL P7L Premium QLED TV Everyday QLED entertainment across 43 to 85-inch screen sizes Soundbar TCL Q95K Soundbar, Z100 Wireless Free Sound Speaker, A65K Home-cinema level sound Monitors TCL 32X3A, TCL 27C2A and TCL 27P2A Pro, TCL 27X3B, TCL 25P2A Premium work-and-play versatility, dual-mode gaming and clearer competitive play Smartphones TCL P80 Ultra, TCL P80 Pro and TCL P80 Three smartphone experiences spanning imaging, display comfort and everyday design Tablets TCL TAB A1 Series Four models across 11-inch and 12.2-inch standard and NXTPAPER displays Connected watch TCL Kids Watch K5 A simpler first connected watch with core communication and safety features Smart glasses RayNeo iO Smart Glasses AI-supported smart glasses for more personal access to digital information AR glasses RayNeo GT Max AR Glasses Immersive wearable viewing with Dolby Vision-certified visuals Wearable audio TCL CrystalClip Open-ear, clip-on listening with a jewelry-inspired Swarovski® edition AI companion TCL AiMe Human-centered AI interaction designed around children and family life Refrigeration TCL Dual Cooling Refrigerator Independent cooling circuits and convertible storage Refrigeration TCL Mega Space® SE Series Refrigerator Counter-depth, space-efficient refrigeration Refrigeration TCL Flexi Series Refrigerator Adaptable internal storage and tailored freshness features Laundry TCL P5 Super Drum® Series Large-drum washing with fabric-care and stain-removal technologies Laundry TCL P9 AI SuperDrum® Ultra Tower Space-conscious washing and heat-pump drying with AI-supported cycle adjustment Air conditioning TCL FreshIN 3.0 Filtration, visible air-quality monitoring and quieter operation Air conditioning TCL VoxIN Offline voice control and Gentle Breeze comfort Connected home TCL NXTHOME™ Seasonal Resonance and Inspire Nature Aesthetics across the home

[1] Ο όρος «εξαιρετικά μεγάλων διαστάσεων» (ultra-large) αναφέρεται σε τηλεοράσεις 85 ιντσών και άνω.

[2] Η θήκη Kid-Proof Case διατίθεται ξεχωριστά ή ως μέρος πακέτου με οποιοδήποτε από τα δύο tablets.

[3] Το Lingokids δεν είναι προεγκατεστημένο. Σαρώστε τον κωδικό QR που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για να ενεργοποιήσετε τη δωρεάν δοκιμή 30 ημερών του Lingokids Premium σε συμβατό tablet. Οι χρήστες που διαθέτουν ενεργή συνδρομή Lingokids PLUS κατά την ημερομηνία ενεργοποίησης της προσφοράς δεν δικαιούνται τη συγκεκριμένη δωρεάν δοκιμή 30 ημερών.

[4] TCL Electronics 2025 Annual Results, δημοσιευμένα στις 27 Μαρτίου 2026, με στοιχεία της Omdia για τις παγκόσμιες αποστολές τηλεοράσεων Mini LED ανά μάρκα το 2025.

[5] Οι λειτουργίες Dolby Atmos και DTS απαιτούν συμβατό περιεχόμενο, συσκευές πηγής, συνδέσεις και κατάλληλες ρυθμίσεις. Η απόδοση της τεχνολογίας AI Sonic-Adaptation ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του χώρου, την τοποθέτηση των ηχείων και τις συνθήκες του περιβάλλοντος.