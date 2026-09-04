Αν θέλεις ένα διαφορετικό ορεκτικό που να δείχνει εντυπωσιακό στο τραπέζι, αυτά τα ατομικά αλμυρά cheesecakes συνδυάζουν κρεμώδη γέμιση με Stilton, τραγανή βάση με κολοκυθόσπορο και γλυκόξινα παντζάρια τουρσί. Το μέλι, τα φουντούκια και ο βασιλικός ολοκληρώνουν τη συνταγή με μια πολύ ενδιαφέρουσα ισορροπία γεύσεων.

Υλικά

Για τα παντζάρια τουρσί

3 μεγάλα παντζάρια, με τη φλούδα τους, καλά πλυμένα

2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

1 φύλλο δάφνης

10 γρ. φρέσκο θυμάρι

1/2 κουταλάκι μαύρο πιπέρι σε κόκκους

50 γρ. ψιλή ζάχαρη

500 ml ξίδι από κόκκινο κρασί

1 κουταλιά χοντρό θαλασσινό αλάτι

Για τη βάση

40 γρ. ανάλατο βούτυρο, κρύο και κομμένο σε κύβους

Λίγο επιπλέον λιωμένο βούτυρο για τα φορμάκια

50 γρ. κολοκυθόσποροι, καβουρδισμένοι

5 μπισκότα digestive, χοντροσπασμένα

40 γρ. παρμεζάνα, χοντροτριμμένη

1/2 κουταλάκι αλάτι

Για τα cheesecakes

20 γρ. ανάλατο βούτυρο

1 πράσο, κομμένο σε λεπτές φέτες

360 γρ. τυρί κρέμα

170 γρ. crème fraîche

80 ml κρέμα γάλακτος πλήρης

2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

20 γρ. σχοινόπρασο, ψιλοκομμένο

1 κουταλιά ψιλοκομμένο βασιλικό

1/2 κουταλάκι αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

100 γρ. Stilton, χοντροτριμμένο

4 αυγά ελευθέρας βοσκής, ελαφρά χτυπημένα

Για το σερβίρισμα

40 γρ. ρευστό μέλι

Προαιρετικά, λίγες σταγόνες λάδι τρούφας

30 γρ. φουντούκια, καβουρδισμένα και ελαφρά σπασμένα

15 γρ. μικρά φύλλα βασιλικού

Εκτέλεση

Ετοίμασε τα παντζάρια

Βάλε σε μια μεσαία κατσαρόλα τα παντζάρια, το σκόρδο, τη δάφνη, το θυμάρι, τους κόκκους πιπεριού, τη ζάχαρη, το ξίδι και το αλάτι.

Πρόσθεσε περίπου 800 ml νερό. Τα παντζάρια πρέπει να καλύπτονται πλήρως, οπότε πρόσθεσε λίγο ακόμη νερό αν χρειάζεται.

Μόλις πάρουν βράση, χαμήλωσε τη φωτιά σε μέτρια ένταση, σκέπασε την κατσαρόλα και άφησέ τα να μαγειρευτούν για περίπου 35 με 40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Άφησέ τα να κρυώσουν εντελώς.

Βγάλε τα παντζάρια από το υγρό, ξεφλούδισέ τα και κόψε τα σε κύβους περίπου 1 εκ. Βάλ’ τα σε ένα μπολ.

Σούρωσε το υγρό της κατσαρόλας και επέστρεψέ το στη φωτιά. Άφησέ το να σιγοβράσει για περίπου 25 λεπτά, μέχρι να μειωθεί περίπου στο μισό και να μείνουν γύρω στα 600 ml.

Άφησέ το να κρυώσει και περιέχυσε με αυτό τα παντζάρια. Σκέπασε το μπολ και βάλε το στο ψυγείο για 24 ώρες.

Φτιάξε τις βάσεις

Άλειψε ελαφρά με λιωμένο βούτυρο οκτώ ατομικά φορμάκια διαμέτρου περίπου 12 εκ. και τοποθέτησε στον πάτο τους αντικολλητικό χαρτί κομμένο στο κατάλληλο μέγεθος.

Βάλε στο μούλτι το κρύο βούτυρο, τους κολοκυθόσπορους, τα μπισκότα digestive, την παρμεζάνα και το αλάτι.

Χτύπησέ τα μέχρι να δημιουργηθεί ένα λεπτό μείγμα σαν ψίχουλα.

Μοίρασέ το στα φορμάκια και πίεσέ το καλά ώστε να σχηματιστεί μια συμπαγής και ομοιόμορφη βάση.

Ετοίμασε τη γέμιση

Προθέρμανε τον φούρνο στους 200°C ή στους 180°C στον αέρα.

Λιώσε το βούτυρο σε ένα μικρό τηγάνι ή κατσαρολάκι, πρόσθεσε το πράσο και μαγείρεψέ το σε μέτρια φωτιά για περίπου 7 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει. Άφησέ το να κρυώσει λίγο και μετακίνησέ το σε ένα μεγάλο μπολ.

Πρόσθεσε το τυρί κρέμα, την crème fraîche, την κρέμα γάλακτος, το σκόρδο, το σχοινόπρασο, τον βασιλικό, το αλάτι και αρκετό φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Ανακάτεψε καλά μέχρι να αποκτήσεις ένα λείο και ομοιόμορφο μείγμα.

Πρόσθεσε απαλά το Stilton και στη συνέχεια τα χτυπημένα αυγά. Ανακάτεψε όσο χρειάζεται ώστε να ενσωματωθούν χωρίς να παραδουλέψεις τη γέμιση.

Μοίρασε το μείγμα στα φορμάκια, πάνω από τις βάσεις.

Ψήσιμο και σερβίρισμα

Ψήσε τα cheesecakes για 25 με 30 λεπτά. Είναι έτοιμα όταν ένα λεπτό μαχαίρι ή ξυλάκι που θα βυθίσεις στο κέντρο βγαίνει καθαρό.

Σέρβιρέ τα αμέσως μέσα στα φορμάκια ή ξεφορμάρισέ τα προσεκτικά.

Περίχυσε με λίγο μέλι, στο οποίο μπορείς να προσθέσεις μερικές σταγόνες λάδι τρούφας, και ολοκλήρωσε με τα καβουρδισμένα φουντούκια και τα φύλλα βασιλικού.

Στράγγισε καλά τα παντζάρια τουρσί και βάλε λίγα επάνω από κάθε cheesecake ή σέρβιρέ τα στο πλάι.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πλούσιο και ιδιαίτερο αλμυρό cheesecake, με έντονο μπλε τυρί, βουτυράτη βάση και την απαραίτητη οξύτητα από τα παντζάρια.

Καλή απόλαυση!