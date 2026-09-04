Η Treatwell, η κορυφαία πλατφόρμα κρατήσεων για υπηρεσίες ομορφιάς και ευεξίας στην Ευρώπη, με περισσότερους από 95.000 συνεργάτες, ενισχύει την καινοτομία στον κλάδο με το νέο εργαλείο AI Receptionist. Το νέο εργαλείο σχεδιάστηκε ειδικά για να μειώσει τον οργανωτικό και διοικητικό φόρτο των επαγγελματιών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και να δημιουργούν εμπειρίες που βασίζονται στην προσωπική φροντίδα και την ουσιαστική σύνδεση.

Ο κλάδος της ομορφιάς και της κομμωτικής βασίζεται στην εξειδίκευση, τη δημιουργικότητα και την ανθρώπινη επαφή, στοιχεία που βρίσκονται στον πυρήνα της εμπειρίας που προσφέρουν καθημερινά οι επαγγελματίες. Ωστόσο, η διαχείριση των ραντεβού και οι σχετικές οργανωτικές εργασίες μπορεί να καταναλώνουν έως και τέσσερις ώρες από τον χρόνο τους καθημερινά. Παράλληλα, οι αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινότητας ενδέχεται να οδηγούν σε αναπάντητες κλήσεις και χαμένες κρατήσεις, καθώς δεν είναι πάντοτε εφικτό να εξυπηρετηθεί άμεσα κάθε πελάτης.

Το AI Receptionist της Treatwell αναλαμβάνει τη διαχείριση των κλήσεων και των καθημερινών οργανωτικών διαδικασιών, δίνοντας στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να επικεντρώνονται περισσότερο στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και στη δημιουργία εμπειριών που βασίζονται στην προσωπική φροντίδα και την ουσιαστική σύνδεση. Μέσω της νέας λειτουργίας, η πλατφόρμα υποστηρίζει πλέον τις επιχειρήσεις ομορφιάς αναλαμβάνοντας τη διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων, κρατήσεων και ακυρώσεων, καθώς και τον προγραμματισμό ραντεβού και τη διαχείριση στοιχείων του επαγγελματικού τους προφίλ.

Τα οφέλη, ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο στην εξοικονόμηση χρόνου. Με λιγότερες χαμένες κλήσεις και χωρίς αιτήματα κρατήσεων που μένουν αναπάντητα, οι συνεργάτες της πλατφόρμας μπορούν να μετατρέπουν περισσότερες επαφές σε επιβεβαιωμένα ραντεβού. Ταυτόχρονα, ο χρόνος που κερδίζουν τους δίνει τη δυνατότητα να επικεντρώνονται περισσότερο στην εξέλιξη της επιχείρησής τους. Η νέα λειτουργία ευθυγραμμίζεται με την αποστολή της Treatwell να ενισχύει τη ζήτηση προς τα τοπικά καταστήματα περιποίησης μέσω μιας πλατφόρμας που υποστηρίζει πλέον περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια κρατήσεις κάθε μήνα. Παράλληλα, δημιουργείται περισσότερος χρόνος για την εκπαίδευση και καθοδήγηση των νεότερων μελών του προσωπικού, τα οποία συχνά αφιερώνουν σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς τους στη διαχείριση ραντεβού και άλλων οργανωτικών εργασιών. Με το AI Receptionist, μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά στην παροχή υπηρεσιών και να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.

Οι πλήρεις δυνατότητες και λειτουργίες του AI Receptionist περιλαμβάνουν:

Απάντηση τηλεφωνικών κλήσεων όλο το 24ωρο, με δυνατότητα αναζήτησης απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών και πλήρες αρχείο κάθε επικοινωνίας.

Διαχείριση ραντεβού, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, αλλαγών και ακυρώσεων, απευθείας μέσω του ημερολογίου της Treatwell.

Άμεση απάντηση σε ερωτήματα πελατών, αξιοποιώντας πληροφορίες από τον κατάλογο υπηρεσιών της επιχείρησης ομορφιάς, τα στοιχεία της ομάδας, το ωράριο λειτουργίας και τη διαθέσιμη βάση δεδομένων.

Έλεγχο διαθεσιμότητας σε πραγματικό χρόνο, πρόταση εναλλακτικών διαθέσιμων ραντεβού και επιβεβαίωση κρατήσεων μέσω γραπτού μηνύματος.

Παρέμβαση ανθρώπινου εκπροσώπου όταν απαιτείται, μέσω προώθησης της κλήσης ή λήψης μηνύματος, με άμεσες ειδοποιήσεις μέσω WhatsApp και Treatwell Connect.

Διαχείριση επαγγελματικού προφίλ, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης βιογραφικών προσωπικού, λιστών υπηρεσιών και στοιχείων της επιχείρησης.

Παροχή αναλυτικών στοιχείων κλήσεων (call analytics), με χρήσιμες πληροφορίες για τα θέματα που απασχολούν τους πελάτες και τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες επικοινωνούν συχνότερα.

Το AI Receptionist θα μπορεί επίσης σύντομα να απαντά απευθείας στους πελάτες μέσω WhatsApp.

Ο Massimo Chieruzzi, Chief AI Officer της Treatwell, δήλωσε: «Όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, ο κλάδος της ομορφιάς συνεχίζει να εξελίσσεται ψηφιακά. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τους συνεργάτες μας ώστε να ακολουθήσουν αυτή την πορεία καινοτομίας και να αναπτύξουν περαιτέρω τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις τους. Για να συμβεί αυτό, απαιτούνται καλά μελετημένα, πρακτικά και εύχρηστα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία ενσωματώνονται εύκολα στην καθημερινή λειτουργία τους και προσφέρουν πραγματική αξία. Με αυτό το σκεπτικό σχεδιάσαμε το AI Receptionist, διασφαλίζοντας ότι μπορεί να υιοθετηθεί απρόσκοπτα από τους συνεργάτες μας προσφέροντας άμεσα προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις τους. Παράλληλα, παραμένουμε πιστοί σε όσα έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για τον κλάδο: την ανθρώπινη δεξιοτεχνία, τη φροντίδα και την ουσιαστική σύνδεση, στοιχεία που η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει, αλλά ποτέ να αντικαταστήσει.»

Η Amanda Huynh, ιδιοκτήτρια του Beauty by Amanda Huynh στο Ηνωμένο Βασίλειο και συνεργάτης της Treatwell, δήλωσε:

«Το καλύτερο μέρος της δουλειάς μου ως ιδιοκτήτρια επιχείρησης ομορφιάς είναι η επαφή με τους πελάτες μου και το να τους βοηθώ να αισθάνονται την καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Λατρεύω να εκφράζω τη δημιουργικότητά μου και να αφοσιώνομαι πλήρως σε κάθε θεραπεία. Ωστόσο, όταν είμαι απασχολημένη με έναν πελάτη, δεν είναι πάντα εφικτό για εμένα ή την ομάδα μου να απαντάμε σε κάθε εισερχόμενη κλήση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες κρατήσεις.

Το AI Receptionist της Treatwell μάς βοήθησε σημαντικά σε αυτό. Μου προσφέρει τη σιγουριά ότι οι κλήσεις εξακολουθούν να απαντώνται ακόμη και όταν εγώ και η ομάδα μου εξυπηρετούμε πελάτες. Αφού αφιερώσαμε λίγο χρόνο στην εκπαίδευση του εργαλείου και στην καταχώριση των απαραίτητων πληροφοριών, μειώθηκε αισθητά η πίεση που επιφέρει όλη η διαδικασία διαχείρισης ραντεβού, ενώ παράλληλα μας βοηθά να ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα πελατών που σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να χάνονταν.”

Η Treatwell βρίσκεται ήδη στον πυρήνα της διασύνδεσης μεταξύ καταναλωτών, κρατήσεων και λειτουργίας των επιχειρήσεων ομορφιάς στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να εισάγει πρακτικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και να συμβάλει στην ανάπτυξη των ανεξάρτητων συνεργατών της. Η επένδυση αυτή αντικατοπτρίζει την ευρύτερη στρατηγική της εταιρείας για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο να καταστήσει την αναζήτηση υπηρεσιών και τη διαδικασία των κρατήσεων πιο έξυπνη, αποτελεσματική και προσωποποιημένη, τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για τους πελάτες τους.