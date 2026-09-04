16 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου 2026

Τι συμβαίνει όταν είκοσι καλλιτεχνικές τροχιές, δεκατρείς ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό;

Η ομαδική έκθεση Συναστρία, σε επιμέλεια και κείμενο του Κώστα Πράπογλου, στρέφει την προσοχή μας σε μία από τις αρχαιότερες ανθρώπινες επιθυμίες: την ανάγκη να ενώσουμε απομακρυσμένα σημεία, να αναγνωρίσουμε μορφές μέσα στο άγνωστο και να αποδώσουμε νόημα σε όλα όσα μας υπερβαίνουν. Πολύ πριν από την ανάπτυξη της επιστήμης και των οργανωμένων συστημάτων γνώσης, ο ουρανός υπήρξε ο πρώτος μεγάλος καμβάς της ανθρώπινης φαντασίας. Εκεί γεννήθηκαν μύθοι, φόβοι, επιθυμίες και αφηγήσεις που εξακολουθούν να συνοδεύουν την αντίληψή μας για τον κόσμο.

Ο τίτλος της έκθεσης οικειοποιείται τον όρο «συναστρία» και τον διευρύνει σε ένα σύστημα ανάγνωσης σχέσεων, συγγενειών και απρόσμενων αντιστοιχιών. Είκοσι εικαστικοί εμπνέονται από τους πλανήτες, τους αστερισμούς και τις κοσμικές αφηγήσεις, αναπτύσσοντας έργα που συνδέουν τη μυθολογία, την επιστημονική παρατήρηση, την προσωπική εμπειρία και τη συλλογική μνήμη.

Ανάμεσα στις εικαστικές δημιουργίες εμφανίζονται ποιήματα δεκατριών σύγχρονων ποιητών και ποιητριών από την Ελλάδα. Οι στίχοι τους εισάγουν στιγμές αναστολής του χρόνου, συνοδεύοντας τη διαδρομή του επισκέπτη σαν αστερισμοί της γλώσσας. Παράλληλα, επιλεγμένα χειρόγραφα και σπάνια βιβλία κοσμογραφίας, αστρονομίας και αστρολογίας από τις Ειδικές Συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος φωτίζουν τη μακραίωνη σχέση του ανθρώπου με το ουράνιο στερέωμα.

Μέσα από τη γυάλινη οροφή της Βιβλιοθήκης, ο πραγματικός ουρανός εισέρχεται στην εκθεσιακή εμπειρία. Το φυσικό φως, οι νεφώσεις και οι μεταβολές της ημέρας συνοδεύουν τα έργα, υπενθυμίζοντας ότι η παρατήρηση παραμένει μια ζωντανή διαδικασία.

Στον πυρήνα της Συναστρίας βρίσκεται η πιθανότητα μιας απρόσμενης σύνδεσης: η στιγμή κατά την οποία ένα έργο, ένας στίχος ή μια σελίδα συναντά μια προσωπική ανάμνηση και αποκτά αιφνίδια οικειότητα. Οι επισκέπτες καλούνται να χαράξουν τη δική τους διαδρομή και, ενώνοντας τα σημεία, να ανακαλύψουν τον δικό τους αστερισμό.

Η διοργάνωση εκτείνεται σε εμβληματικούς πολιτιστικούς και επιστημονικούς χώρους της Αθήνας. Πριν από την επίσημη έναρξη της έκθεσης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών που αποτελεί το 1ο Ερευνητικό Κέντρο της Ελλάδος θα φιλοξενήσει ειδική εκδήλωση στις κεντρικές εγκαταστάσεις του στον Λόφο των Νυμφών στο Θησείο, φέρνοντας τους ανθρώπους της τέχνης σε άμεση επαφή με την επιστημονική παρατήρηση του ουρανού. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει και παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού, αναδεικνύοντας τη μοναδική εμπειρία της επαφής με το Σύμπαν μέσα από τα ιστορικά τηλεσκόπια του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Μεγάλος Χορηγός της έκθεσης Συναστρία είναι η ΔΕΗ, η οποία στηρίζει ένα μοναδικό εγχείρημα που ενώνει την τέχνη, την ποίηση και την επιστήμη και δημιουργεί νέους τόπους συνάντησης με το κοινό. Η ΔΕΗ βρίσκεται σταθερά δίπλα στον πολιτισμό και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, υποστηρίζοντας σημαντικές πρωτοβουλίες και δημιουργούς που προσφέρουν στο κοινό μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Με σταθερή πίστη στη δύναμη της τέχνης να εμπνέει, να ενώνει και να κινητοποιεί, η ΔΕΗ παραμένει #μετονΠολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον.

Στο Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε «Ζωντανές Περιηγήσεις στο Διάστημα», σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν προσεχώς. Οι περιηγήσεις αξιοποιούν το προηγμένο σύστημα προσομοίωσης διαστημικής πτήσης του Πλανηταρίου, συνδέοντας την επιστημονική γνώση με την αίσθηση ενός πραγματικού ταξιδιού στο διάστημα και μεταφέροντας την κεντρική ιδέα της Συναστρίας στο ίδιο το Σύμπαν.

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, υπό το φως της Πανσελήνου, η νέα Στοά Αρσακείου θα φιλοξενήσει μια ξεχωριστή ποιητική βραδιά, κατά την οποία οι ποιητές και ποιήτριες που συμμετέχουν στη Συναστρία θα αναγνώσουν, στο αίθριο της Στοάς, τα ποιήματα που έγραψαν ειδικά για το εγχείρημα. Η ποίηση θα συναντήσει τον νυχτερινό ουρανό, μεταφέροντας τη διαδρομή της έκθεσης στην καρδιά της Αθήνας και δίνοντας φωνή στους αστερισμούς της γλώσσας. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στην Πανσέληνο.

Με σεβασμό στο δικαίωμα όλων σε ισότιμη πρόσβαση στην τέχνη, η έκθεση περιλαμβάνει απτικές αποδόσεις έργων, ηχητικές αφηγήσεις και ειδικά σχεδιασμένο υλικό, επιτρέποντας σε ανθρώπους με οπτική αναπηρία να προσεγγίσουν τα έργα μέσα από διαφορετικές αισθήσεις.

Η Συναστρία αποτελεί σύλληψη και πρωτοβουλία του Λευτέρη Μωυσιάδη, Founder & Project Manager, ο οποίος εμπνεύστηκε το αρχικό concept και ανέλαβε την ανάπτυξη και τη συνολική διαχείριση του εγχειρήματος. Τη διοργάνωση και την παραγωγή έχει αναλάβει η Tsakalou P.R. Agency.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΕΣ

Άννα Αμπαριώτου, Λυδία Ανδριώτη, Χρήστος Αντωναρόπουλος, Στάθης Βατανίδης, Κώστας Βαρώτσος, Ρόζα Ζεϊντάν, Αννίτα Καλημέρη, Σοφία Καλογεροπούλου, Βασίλης Καρακατσάνης, Micha Cattaui, Ιάσων Μέγκουλας (Cacao Rocks), Κωνσταντίνος Ξενάκης, Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος, Κυριακή Πατρωνάκη-Χαραλαμπίδου, Λία Πέτρου, Λίνα Πηγαδιώτη, Εύη Σαββαΐδη, Τόλης Τατόλας, Γιώργος Τζινούδης, Κώστας Τσόκλης.

ΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΡΙΕΣ

Γιώργος Βέης, Χάρης Βλαβιανός, Μυρσίνη Γκανά, Αννα Γρίβα, Νίκος Ερηνάκης, Γιάννης Ευσταθιάδης, Λένα Καλλέργη, Μαρία Κουλούρη, Δήμητρα Κωτούλα, Μαρία Πατακιά, Μαρία Τοπάλη, Θανάσης Χατζόπουλος, Δήμητρα Χριστοδούλου

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ίδρυμα Ευγενίδου

Tsakalou P.R. Agency

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ:

Υπουργείο Πολιτισμού

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Δήμος Καλλιθέας

ΧΟΡΗΓΟΙ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΔΕΗ

Renault

Deloitte

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

ΕΚΚΟΜΕΔ

Poniros

Enia

Ελευθερία Ντεκώ Lightning Studio

EY Ελλάδος

EL Lounge

Warply

VK Leading Light

Hellas Constructions

Apifon

Καλλιπάτειρα – Πανελλήνιο Σωματείο Γυναικών

Stoli Elit – W.S. Karoulias

Thymiopoulos Vineyards

White Label Development

Free Thinking Zone – ακτιβιστικό βιβλιοπωλείο

Interbus

ΣΤΑΣΥ – Σταθερές Συγκοινωνίες

Karavias Art Insurance

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Καθημερινή

ΕΡΤ – Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση

Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Είσοδος ελεύθερη

Διάρκεια έκθεσης: 16 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου 2026

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Κυριακή 09:30-20:00

Αίθριο 4ου ορόφου ΕΒΕ, ΚΠΙΣΝ

Λεωφόρος Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα – Κ.Π.Ι.Σ.Ν.

Πλησιέστερος σταθμός λεωφορείων: Στάση «Ωνάσειο», ηλεκτρικού: Στάση: «Μοσχάτο»

Επικοινωνία έκθεσης: www.synastry.pro – Τηλέφωνο: 6942501757