Η Aria Hotels παρουσιάζει το The Duchess, ένα ξενοδοχείο ιδιαίτερης αισθητικής, χτισμένο στον παραδοσιακό οικισμό του Μανωλά στη Θηρασία. Με θέα προς τη Σαντορίνη και τον εμβληματικό ορίζοντα της Οίας, προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση στη νησιωτική φιλοξενία, με έμφαση στην ηρεμία, την ιδιωτικότητα και την αυθεντική ζωή του νησιού.

Η σύγχρονη αισθητική συναντά την ανέγγιχτη ομορφιά της Θηρασίας σε ένα ξενοδοχείο που επενδύει στη νησιωτική ατμόσφαιρα, την οικειότητα και έναν πιο αργό ρυθμό ζωής. Ο σχεδιασμός του Τhe Duchess αντλεί έμπνευση από την κυκλαδίτικη γεωμετρία, τη φυσική πέτρα, το απαλό φως, τις ηφαιστειακές υφές και τον αδιάκοπο ορίζοντα. Το ξενοδοχείο διαθέτει 11 προσεκτικά σχεδιασμένες σουίτες, με open-plan εσωτερικούς χώρους και πανοραμική θέα προς την καλντέρα. Οι καμπυλωτές αρχιτεκτονικές φόρμες, τα φυσικά υλικά και η συγκρατημένη χρωματική παλέτα δημιουργούν ένα περιβάλλον που ενσωματώνεται αρμονικά στο τοπίο και αναδεικνύει τη μοναδικότητα του προορισμού.

Οι επισκέπτες του The Duchess απολαμβάνουν μία διττή εμπειρία: τη μοναδική θέα στην καλντέρα της Σαντορίνης, σε συνδυασμό με μια πιο ήρεμη και ιδιωτική εκδοχή του Αιγαίου. Αυτή η ισορροπία βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητας του ξενοδοχείου, που συνδέεται οπτικά με έναν από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς στον κόσμο, διατηρώντας παράλληλα απόσταση από τον έντονο ρυθμό και την πολυκοσμία του. Είναι αυτή ακριβώς η διαφορετική προσέγγιση στη φιλοξενία που ξεχωρίζει το The Duchess και το έχει αναδείξει, σύμφωνα με το Condé Nast, ανάμεσα στα καλύτερα ξενοδοχεία στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης.

Η διαμονή πλαισιώνεται από μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών, όπως καθημερινό πρωινό, 24ωρη reception, in-room και early breakfast, υπηρεσία αποσκευών και δωρεάν μεταφορές μεταξύ του The Duchess και του κεντρικού λιμανιού της Θηρασίας. Η εξωτερική πισίνα και το sundeck προσφέρονται για στιγμές χαλάρωσης, ενώ το pool bar και το Caldera Lounge Bar συμπληρώνουν την εμπειρία με cocktails και θέα, ιδιαίτερα την ώρα που το απογευματινό φως απλώνεται πάνω από την καλντέρα και τον ορίζοντα της Οίας.

Στην εμπειρία φιλοξενίας προστίθεται το The Duchess Restaurant by 1890, όπου η τοπική γαστρονομία αποκτά σύγχρονη έκφραση μέσα από πιάτα που βασίζονται σε επιλεγμένα προϊόντα της Σαντορίνης και των Κυκλάδων.

Ξεχωριστή θέση στον χώρο του ξενοδοχείου έχει το εκκλησάκι, που δημιουργεί ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό για γάμους και ιδιαίτερες περιστάσεις. Με signature line το “Crown your escape with Aegean majesty”, το The Duchess προσκαλεί τους επισκέπτες να γνωρίσουν μια διαφορετική πλευρά των Κυκλάδων – έναν κόσμο απαλού φωτός, ανοιχτών οριζόντων και εκλεπτυσμένης φιλοξενίας.