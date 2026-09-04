Η TCL, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης και των οικιακών συσκευών, επιστρέφει στην IFA 2026 με μια διευρυμένη γκάμα οικιακών συσκευών, σχεδιασμένη με γνώμονα τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Η παρουσίαση περιλαμβάνει τις τελευταίες καινοτομίες της TCL στους τομείς της ψύξης, της φροντίδας ρούχων και του κλιματισμού. Από ευέλικτες λύσεις ψύξης που αξιοποιούν έξυπνα τον διαθέσιμο χώρο και αποδοτικές λύσεις φροντίδας ρούχων, έως πιο ισορροπημένες και εξατομικευμένες λύσεις για μεγαλύτερη άνεση στο σπίτι, οι νέες οικιακές συσκευές της TCL συνδυάζουν υψηλές επιδόσεις, πρακτικό σχεδιασμό και ενεργειακή αποδοτικότητα.

«Πιστεύουμε ότι οι καινοτομίες για το έξυπνο σπίτι πρέπει να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, όχι πιο περίπλοκη. Μέσα από τις νέες συσκευές της με δυνατότητες AI, η TCL κάνει τη διαχείριση του σπιτιού πιο εύκολη, πιο έξυπνη και πιο ενεργειακά αποδοτική, επιτρέποντας στους καταναλωτές να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στις καθημερινές δουλειές και περισσότερο χρόνο σε όσα απολαμβάνουν πραγματικά», δήλωσε ο Stefan Streit, Chief Marketing Officer της TCL Europe.

Λύσεις ψύξης σχεδιασμένες για εξοικονόμηση χώρου και υψηλή αποδοτικότητα

Ψυγείο TCL Dual Cooling

Κάνοντας το ντεμπούτο του στην IFA 2026, το ψυγείο TCL Dual Cooling έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας αλλά και στις στιγμές φιλοξενίας. Το σύστημα Dual-Cooling χρησιμοποιεί δύο ανεξάρτητα κυκλώματα ψύξης, διαχωρίζοντας πλήρως τη ροή του αέρα μεταξύ συντήρησης και κατάψυξης. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η μεταφορά οσμών και τα τρόφιμα διατηρούν καλύτερα τη γεύση τους.

Το ψυγείο διαθέτει συρτάρι Humidity Zone με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, που συμβάλλει στη διατήρηση της φρεσκάδας και της τραγανής υφής συγκεκριμένων φρούτων και λαχανικών, ενώ ο χώρος της κατάψυξης παραμένει ξηρός, περιορίζοντας τη δημιουργία πάγου.

Για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία, η Convertible Zone αξιοποιεί την τεχνολογία AI Smart Precise Temperature Control της TCL και επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας από 5°C έως -20°C μέσω του ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν επιπλέον χώρο συντήρησης ή κατάψυξης, ανάλογα με τις εποχικές ανάγκες αποθήκευσης.

Τέλος, η αυτόματη παγομηχανή και ο εσωτερικός διανομέας νερού προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ευκολία, είτε πρόκειται για στιγμές φιλοξενίας είτε απλώς για ένα δροσερό ρόφημα.

Σειρά ψυγείων TCL Mega Space®

TCL Mega Space® SE Series Refrigerator

Η ευρύτερη σειρά Mega Space® Series αξιοποιεί την τεχνολογία VIP Thin-Wall, ένα καινοτόμο υλικό που προσφέρει έως και 74 λίτρα[1] επιπλέον ωφέλιμου αποθηκευτικού χώρου, χωρίς να αυξάνει τις εξωτερικές διαστάσεις του ψυγείου. Η σειρά διατίθεται σε διαφορετικά μεγέθη, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε νοικοκυριού.

Η σειρά Mega Space® SE διαθέτει counter-depth σχεδιασμό, που επιτρέπει στο ψυγείο να ευθυγραμμίζεται αρμονικά με τα υπάρχοντα ντουλάπια της κουζίνας, διατηρώντας παράλληλα μεγάλη εσωτερική χωρητικότητα.

Ο συνδυασμός όρθιου ψυγείου και όρθιου καταψύκτη Free Built-in®

TCL Free Built-in® Upright Fridge & Upright Freezer Pair

Η σειρά Free Built-in® Upright Fridge & Freezer έχει σχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνεται αρμονικά στις σύγχρονες κουζίνες χωρίς συμβιβασμούς. Χάρη στον αρθρωτό σχεδιασμό και τη δυνατότητα Free Combination, επιτρέπει την προσθήκη και τον συνδυασμό επιπλέον μονάδων με την πάροδο του χρόνου, προσαρμόζοντας εύκολα την αποθηκευτική χωρητικότητα στις ανάγκες μεγαλύτερων οικογενειών, στη συχνή φιλοξενία ή στις εποχικές ανάγκες αποθήκευσης τροφίμων.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά όρθια ψυγεία, που απαιτούν μεγαλύτερη απόσταση από τα πλαϊνά τοιχώματα, η τεχνολογία Bottom Heat Dissipation επιτρέπει την απαγωγή της θερμότητας από το κάτω μέρος της συσκευής, απαιτώντας μόλις 1 εκ. ελεύθερου χώρου σε κάθε πλευρά. Έτσι, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ενσωμάτωσή της στις σύγχρονες κουζίνες. Στο εσωτερικό, η αρχιτεκτονική Ultra Space αυξάνει τη διαθέσιμη χωρητικότητα χωρίς να απαιτεί επιπλέον χώρο στην κουζίνα.

Το όρθιο ψυγείο διαθέτει επίσης Fresh Box with Humidity Slider, ένα ευρύχωρο συρτάρι για φρούτα και λαχανικά, το οποίο επιτρέπει τη ρύθμιση του επιπέδου υγρασίας ανάλογα με το είδος των τροφίμων που αποθηκεύονται, συμβάλλοντας στην καλύτερη διατήρησή τους.

Παράλληλα, η τεχνολογία Metal Cool προσφέρει κατά 15%[2] αυξημένη απόδοση ψύξης σε σύγκριση με τα συμβατικά πίσω πάνελ των ψυγείων, συμβάλλοντας στη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας και στη μεγαλύτερη διάρκεια φρεσκάδας των τροφίμων. Επιπλέον, η τέταρτης γενιάς τεχνολογία αποστείρωσης T-Fresh® εξουδετερώνει το 99,99%[3] των βακτηρίων.

Σειρά ψυγείων TCL Flexi

Η σειρά ψυγείων TCL Flexi συνδυάζει ευέλικτες δυνατότητες αποθήκευσης με προηγμένες τεχνολογίες διατήρησης της φρεσκάδας των τροφίμων. Στο εσωτερικό, τα αναστρέψιμα και αναδιπλούμενα γυάλινα ράφια μπορούν να προσαρμοστούν με τρεις διαφορετικούς τρόπους ως προς το πλάτος και το ύψος, διευκολύνοντας την αποθήκευση αντικειμένων διαφορετικών διαστάσεων, από ψηλά μπουκάλια έως ογκώδη φρούτα και λαχανικά, συμβάλλοντας παράλληλα στη βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου.

Η ειδική θήκη μπουκαλιών υψηλής ποιότητας μπορεί να φιλοξενήσει έως και πέντε μπουκάλια και να τοποθετηθεί είτε στο επάνω είτε στο κάτω μέρος του ψυγείου, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση. Παράλληλα, το Flexible Balcony, με πέντε διαφορετικές θέσεις ρύθμισης, επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή του χώρου ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες αποθήκευσης, ώστε διαφορετικά προϊόντα και ποτά να οργανώνονται με μεγαλύτερη ευκολία.

Ένα ειδικά σχεδιασμένο, στεγανό δοχείο διατήρησης φρεσκάδας συμβάλλει στην αποτροπή της μεταφοράς οσμών και στη διατήρηση της γεύσης των πιο ευαίσθητων τροφίμων. Ταυτόχρονα, η τεχνολογία T-Fresh® της TCL δρα συνεχώς ενάντια στο 99,99%[4] των βακτηρίων και στις ανεπιθύμητες οσμές, συμβάλλοντας στη διατήρηση ενός πιο τακτοποιημένου και φρέσκου εσωτερικού περιβάλλοντος.

Τέλος, το ειδικό συρτάρι T-Temp διαθέτει τρεις ακριβείς ρυθμίσεις θερμοκρασίας (4°C, -1°C και 3°C), επιτρέποντας την προσαρμογή των συνθηκών αποθήκευσης ανάλογα με το είδος των τροφίμων, όπως κρέας, φρούτα και λαχανικά, αλλαντικά και βρεφικές τροφές. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας, της φρεσκάδας, της υφής και των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων.

Λύσεις φροντίδας ρούχων για μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην καθημερινότητα

Για να κάνει τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού πιο εύκολες, η TCL διαθέτει μια ευρεία γκάμα λύσεων για τη φροντίδα των ρούχων.

Το πλυντήριο ρούχων P5 Super Drum® Series διαθέτει Super Drum 540 mm με προηγμένο μηχανικό σχεδιασμό και 6 Bionic Lifters, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της πλύσης.

Με την τεχνολογία jetBubble®, το πλυντήριο αναμειγνύει το απορρυπαντικό με νερό και αέρα, δημιουργώντας έναν πυκνό αφρό που διεισδύει βαθιά στις ίνες των υφασμάτων, εξασφαλίζοντας ταχύτερο και αποτελεσματικότερο καθαρισμό. Παράλληλα, το σύστημα autoStain Removal™ απομακρύνει αποτελεσματικά διαφορετικούς τύπους λεκέδων σε έναν μόνο κύκλο πλύσης.

TCL P5 Super Drum® Series Washing Machine

Η σειρά P5 Super Drum® διαθέτει επίσης πιστοποίηση Ενεργειακής Κλάσης A-40%[5], προσφέροντας 40% μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με το όριο που προβλέπεται για τις συσκευές ενεργειακής κλάσης Α. Έτσι, συνδυάζει υψηλές επιδόσεις με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και μεγαλύτερη περιβαλλοντική αποδοτικότητα.

Η P9 AI SuperDrum® Ultra Tower συμπληρώνει την γκάμα λύσεων φροντίδας ρούχων της TCL στην Ευρώπη, προσφέροντας υψηλή απόδοση στο πλύσιμο και το στέγνωμα μέσα από έναν πρακτικό, ενιαίο σχεδιασμό. Η κάθετη διάταξη των συσκευών εξοικονομεί πολύτιμο χώρο στο σπίτι, καθιστώντας τη λύση ιδανική για μικρότερες κουζίνες ή βοηθητικούς χώρους.

Διαθέτει εξαιρετικά μεγάλο κάδο 540 mm με κυματοειδή σχεδιασμό και έξι Bionic Lifters, προσφέροντας στα ρούχα περισσότερο χώρο για ελεύθερη κίνηση κατά τη διάρκεια της πλύσης. Έτσι, ενισχύεται η αποτελεσματικότητα του καθαρισμού, ενώ παράλληλα μειώνεται η τριβή, συμβάλλοντας στην προστασία των ινών των υφασμάτων.

Η λειτουργία AI Wash αξιοποιεί έξυπνους αισθητήρες για να ανιχνεύει το μέγεθος του φορτίου, τον τύπο των υφασμάτων και τον βαθμό λερώματος, προσαρμόζοντας αυτόματα την ποσότητα νερού, τη θερμοκρασία, τη δοσολογία του απορρυπαντικού και τη διάρκεια της πλύσης. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει αποτελεσματικό καθαρισμό με ελάχιστη παρέμβαση από τον χρήστη.

Για το στέγνωμα, το σύστημα αντλίας θερμότητας υψηλής απόδοσης με τεχνολογία Triple Inverter – η οποία περιλαμβάνει inverter μοτέρ, ανεμιστήρα και συμπιεστή – προσφέρει σταθερή απόδοση και βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα. Παράλληλα, το ήπιο στέγνωμα σε χαμηλή θερμοκρασία συμβάλλει στην προστασία ευαίσθητων υφασμάτων, όπως το μαλλί.

Το μοντέλο διαθέτει επίσης πιστοποίηση Woolmark Green τόσο για το πλύσιμο όσο και για το στέγνωμα και αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027.

Έξυπνες λύσεις κλιματισμού για ένα πιο υγιεινό περιβάλλον σε κάθε σπίτι

Ένα ακόμη βασικό κομμάτι του οικοσυστήματος έξυπνου σπιτιού της TCL αποτελεί η γκάμα κλιματιστικών με δυνατότητες AI, σχεδιασμένων για να προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση στο σπίτι.

TCL FreshIN 3.0

Το FreshIN 3.0 διαθέτει φίλτρα υψηλής απόδοσης Quadrupuri τεσσάρων στρώσεων, καθώς και σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο, με ευδιάκριτη ένδειξη, συμβάλλοντας στον καθαρισμό του αέρα και την απομάκρυνση των οσμών για ένα πιο καθαρό εσωτερικό περιβάλλον. Εξοπλισμένο με σύστημα τετραπλής μείωσης θορύβου (Quadruple Noise Reduction System), λειτουργεί εξαιρετικά αθόρυβα, με επίπεδα θορύβου που φτάνουν μόλις τα 16 dB, εξασφαλίζοντας άνεση και ηρεμία κατά την εργασία, τη χαλάρωση ή τον ύπνο. Το FreshIN 3.0 διαθέτει κορυφαία ενεργειακή κατάταξη A+++, ενώ ο αναβαθμισμένος αλγόριθμος T-AI Energy-Saving προσφέρει έως και 37%+ επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας, πέρα από την ήδη υψηλή ενεργειακή του απόδοση.

Το VoxIN, το κλιματιστικό νέας γενιάς της TCL με φωνητικό έλεγχο, αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς μια πιο φυσική και hands-free άνετη εμπειρία. Διαθέτοντας σχεδιασμό 5E, ειδικά μελετημένο για τους επαγγελματίες εγκαταστάτες, το VoxIN διευκολύνει την εγκατάσταση, τη συντήρηση, τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό, καθώς και τις αναβαθμίσεις OTA (Over-the-Air). Παράλληλα, ενσωματώνει την προηγμένη τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας T-AI, καθώς και τη λειτουργία Gentle Breeze, προσφέροντας αποτελεσματική ψύξη χωρίς την ενοχλητική αίσθηση του αέρα να κατευθύνεται απευθείας προς τον χρήστη. Με ενεργειακή κατάταξη A+++, το VoxIN συνδυάζει καθημερινή άνεση με υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα.

Τόσο το FreshIN 3.0 όσο και το VoxIN υποστηρίζουν φωνητικό έλεγχο χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο (offline voice control), προσφέροντας άνετη χρήση χωρίς την ανάγκη χειρισμού με τα χέρια. Οι συσκευές ανταποκρίνονται άμεσα ακόμη και χωρίς σύνδεση στο Internet, επιτρέποντας στους χρήστες να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία, τις λειτουργίες ή τη ροή του αέρα με απλές φωνητικές εντολές. Παράλληλα, η TCL ενσωματώνει την αποκλειστική τεχνολογία T-AI Energy-Saving σε όλην τη γκάμα των κλιματιστικών της, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις με ενεργειακή αποδοτικότητα και πιο φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία.

Πέρα από τις λύσεις για το σπίτι, η TCL προσφέρει επίσης επαγγελματικά συστήματα κλιματισμού, καθώς και tri–generation συστήματα αντλιών θερμότητας αέρα-νερού (Air-to-Water – ATW). Η ολοκληρωμένη γκάμα εστιάζει σε ανθεκτικά και ενεργειακά αποδοτικά συστήματα που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών χώρων, όπως γραφεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα λιανικής.Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις τελευταίες καινοτομίες της TCL στο περίπτερο της εταιρείας στην IFA 2026, στο Hall 21A, Messe Berlin, Βερολίνο, Γερμανία, από τις 4 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Προϊόν Κατηγορία Βασικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά TCL Dual Cooling Fridge Ψυγείο Σύστημα Dual-Cooling με ανεξάρτητη ροή αέρα για συντήρηση και κατάψυξη, Humidity Zone Drawer, Convertible Zone με δυνατότητα ρύθμισης από 5°C έως -20°C, AI Smart Precise Temperature Control, αυτόματη παγομηχανή και εσωτερικός διανομέας νερού TCL Mega Space® Series Refrigerator Ψυγείο Τεχνολογία VIP Thin-Wall, έως και 74 λίτρα¹ επιπλέον ωφέλιμου αποθηκευτικού χώρου χωρίς αύξηση των εξωτερικών διαστάσεων, επιλογή διαφορετικών μεγεθών και σχεδιασμός βάθους πάγκου Mega Space® SE TCL Free Built-in® Upright Fridge & Upright Freezer Pair Αρθρωτό σύστημα ψυγείου και καταψύκτη Αρθρωτή διαμόρφωση Free Combination, Bottom Heat Dissipation, αρχιτεκτονική Ultra Space, Fresh Box with Humidity Slider, Metal Cool, T-Fresh®, καθώς και AI Radar που ελέγχει τη θερμοκρασία 15 φορές το λεπτό, διατηρώντας την απόκλιση εντός ±0,5°C TCL Flexi Series Refrigerators Ψυγείο Αναστρέψιμα και αναδιπλούμενα γυάλινα ράφια με ανοίγματα πλάτους 330 mm και 180 mm, στεγανό δοχείο διατήρησης φρεσκάδας, T-Fresh®, Metal Cool και συρτάρι T-Temp με ρυθμίσεις θερμοκρασίας 1°C, 3°C και 4°C TCL P5 Super Drum® Series Πλυντήριο ρούχων Super Drum 540 mm, έξι Bionic Lifters, τεχνολογία jetBubble®, autoStain Removal™ και ενεργειακή απόδοση κατά 40% υψηλότερη από το όριο που προβλέπεται για την ενεργειακή κλάση Α της ΕΕ⁴ TCL P9 AI SuperDrum® Ultra Tower Πύργος πλυντηρίου και στεγνωτηρίου Κάδος 540 mm με κυματοειδή σχεδιασμό, έξι Bionic Lifters, AI Wash για ανίχνευση φορτίου, τύπου υφάσματος και βαθμού λερώματος, αυτόματη δοσολογία απορρυπαντικού, στέγνωμα με αντλία θερμότητας, τεχνολογία Triple Inverter και πιστοποίηση Woolmark Green για πλύσιμο και στέγνωμα TCL FreshIN 3.0 Οικιακό κλιματιστικό Φίλτρα τεσσάρων στρώσεων QuadruPuri, παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο με ευδιάκριτη ένδειξη, Quadruple Noise Reduction System, λειτουργία με επίπεδα θορύβου έως και 16 dB, ενεργειακή κατάταξη A+++, τεχνολογία T-AI Energy-Saving και φωνητικός έλεγχος χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο TCL VoxIN Οικιακό κλιματιστικό Φωνητικός έλεγχος χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, σχεδιασμός 5E με γνώμονα τη διευκόλυνση των εγκαταστατών, τεχνολογία T-AI Energy-Saving, λειτουργία Gentle Breeze, ενεργειακή κατάταξη A+++ και υποστήριξη αναβαθμίσεων OTA (Over-the-Air)

Οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και την αγορά. Οι τελικές πληροφορίες για τα προϊόντα υπόκεινται σε επιβεβαίωση ανά χώρα.

[1] Σε σύγκριση με προϊόντα ίδιου μεγέθους. Τα δεδομένα προέρχονται από την TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd. Οι δοκιμές δείχνουν ότι προσφέρει 74 λίτρα μεγαλύτερη χωρητικότητα σε σύγκριση με παλαιότερα μοντέλα της TCL.

[2] Σε σύγκριση με συμβατικό μοντέλο TCL χωρίς τεχνολογία Metal Cool. Τα δεδομένα προέρχονται από δοκιμές της TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd.

[3] Ποσοστό 99,99% βάσει έκθεσης της Bureau Veritas (BV). Τα βακτήρια που χρησιμοποιήθηκαν στις δοκιμές ήταν τα Staphylococcus aureus και Escherichia coli.

[4] Ποσοστό 99,99% βάσει έκθεσης της Bureau Veritas (BV). Τα βακτήρια που χρησιμοποιήθηκαν στις δοκιμές ήταν τα Staphylococcus aureus και Escherichia coli.

[5] Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 40% σε σύγκριση με το όριο που ορίζεται για την ενεργειακή κλάση Α σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/2014 και (ΕΕ) 2019/2023.