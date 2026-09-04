Η Roborock είναι παγκόσμιος ηγέτης στη ρομποτική οικιακής χρήσης, με τεχνολογίες σχεδιασμένες να απλοποιούν την καθημερινή ζωή, και αποτελεί την κορυφαία μάρκα ρομποτικών σκουπών στον κόσμο για το πρώτο εξάμηνο του 2026*. Με οδηγό τη φιλοσοφία «Rocking Life With You», η Roborock επικεντρώνεται στον έξυπνο καθαρισμό έχοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Δεν δημιουργεί απλώς τεχνολογία που αυτοματοποιεί τις εργασίες, αλλά προσαρμόζεται απρόσκοπτα στις δυναμικές και συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της καθημερινότητας των χρηστών της. Συνδυάζοντας την άριστη μηχανική τεχνογνωσία με τη βαθιά κατανόηση των οικιακών χώρων, η Roborock προσφέρει αξιόπιστες εμπειρίες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία.

Στην IFA 2026, η Roborock συνεχίζει την παράδοση της καινοτομίας, παρουσιάζοντας τα νέα κορυφαία μοντέλα ρομποτικών σκουπών Roborock Saros 20 Flow Complete, Roborock Saros 20 Neo και Roborock Saros Rover, σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται ακόμη και στους πιο σύνθετους οικιακούς χώρους.

Roborock Saros 20 Flow Complete: ακρίβεια, ισχύς και προηγμένη αυτοσυντήρηση

Ιδανικό για όλα τα νοικοκυριά που αναζητούν περισσότερη ελευθερία και υψηλότερα επίπεδα καθαριότητας – ακόμη και όσον αφορά τη συντήρηση της ίδιας της σκούπας. Το Roborock Saros 20 Flow Complete είναι ένα μια πραγματική δύναμη καθαρισμού, σχεδιασμένη να λειτουργεί για περισσότερο χρόνο και να περιορίζει στο ελάχιστο την ανάγκη παρέμβασης του χρήστη. Το αποτέλεσμα; Περισσότερη καθαριότητα αλλά και χρόνος για όσα έχουν πραγματικά σημασία.

Για να το πετύχει αυτό, το Roborock Saros 20 Flow Complete συνδυάζει υψηλή ισχύ αναρρόφησης με προηγμένη τεχνολογία σφουγγαρίσματος, προσφέροντας άψογο αποτέλεσμα καθαρισμού σε κάθε επιφάνεια. Όπως και το αντίστοιχο μοντέλο της σειράς, διαθέτει ισχυρή αναρρόφηση 36.000 Pa και το σύστημα πλοήγησης RetractSense LiDAR για χαρτογράφηση υψηλής ακρίβειας. Με την υποστήριξη της Reactive AI, το ρομπότ μπορεί να αναγνωρίζει περισσότερους από 300 τύπους εμποδίων και να κινείται απρόσκοπτα γύρω από αυτά, τόσο σε συνθήκες καλού φωτισμού όσο και στο σκοτάδι.

Ο εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός του, με ύψος μόλις 8,98 cm, το καθιστά την πιο λεπτή ρομποτική σκούπα με κύλινδρο στην αγορά, ενώ το AdaptiLift® Traverse 3.0 επιτρέπει στο Roborock Saros 20 Flow Complete να περνά με ευκολία πάνω από διπλά σκαλοπάτια ύψους έως και 8,8 cm.

Ένα από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν είναι το σύστημα SpiraFlow 2.0 Self-Cleaning Mop, μια κυλινδρική σφουγγαρίστρα που ασκεί πίεση 15 N στην επιφάνεια, ταχύτητα περιστροφής 240 στροφών ανά λεπτό και 16 ακροφύσια νερού υπό πίεση, απομακρύνοντας ακόμη και τους πιο επίμονους λεκέδες με ένα μόνο πέρασμα. Εξοπλισμένο με Dual Lifting Arc Side Brushes, το Roborock Saros 20 Flow προσφέρει 100% κάλυψη καθαρισμού στις γωνίες. Επιπλέον, η διαδικασία καθαρισμού αυτοματοποιείται πλήρως μέσω της βάσης, η οποία διαθέτει λειτουργία πλυσίματος της σφουγγαρίστρας με νερό υπό πίεση στους 100°C και αυτόματη δοσολογία απορρυπαντικού, καθιστώντας το τον απόλυτο σύντροφο καθαρισμού για μια πραγματικά «set-and-forget» εμπειρία.

Roborock Saros 20 Neo: Ασύγκριτη ευελιξία για κάθε σύνθετο χώρο

Σχεδιασμένο ειδικά για σπίτια με σύνθετη διαρρύθμιση, το Roborock Saros 20 Neo είναι κατασκευασμένο ώστε να φτάνει σε περισσότερα σημεία, απαιτώντας παράλληλα ελάχιστη χειροκίνητη παρέμβαση. Αυτό το καθιστά την ιδανική επιλογή για νοικοκυριά που αναζητούν αυτόνομες λύσεις, απελευθερώνοντας προσωπικό χρόνο.

Για να το πετύχει αυτό, διαθέτει το πρωτοποριακό σύστημα AdaptiLift® Chassis 3.0, το οποίο του επιτρέπει να ξεπερνά διπλά σκαλοπάτια ύψους έως και 8,8 cm, διασφαλίζοντας ότι ο καθαρισμός συνεχίζεται απρόσκοπτα από τον έναν χώρο στον άλλο. Παράλληλα, με ύψος μόλις 7,95 cm για πρόσβαση κάτω από χαμηλά σημεία, το ρομπότ φτάνει ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα μέρη. Έτσι, το Roborock Saros 20 Neo προσφέρει εξαιρετική ευελιξία, καθαρίζοντας ακόμη και κάτω από έπιπλα με περιορισμένη πρόσβαση.

Με τον ισχυρό κινητήρα αναρρόφησης HyperForce® 36.000 Pa, το σύστημα πλοήγησης RetractSense LiDAR για χαρτογράφηση υψηλής ακρίβειας και το Dual Anti-Tangle System, το Neo διαχειρίζεται τα πάντα, από σκόνη έως μακριές τρίχες κατοικίδιων, χωρίς διακοπές. Η αναβαθμισμένη απόδοση στο σφουγγάρισμα προσφέρει καθαρισμό με ζεστό νερό και πίεση έως 14 N στην επιφάνεια, απομακρύνοντας αποτελεσματικά ακόμη και τους πιο επίμονους λεκέδες. Για μέγιστη υγιεινή, η πολυλειτουργική βάση πραγματοποιεί πλύσιμο της σφουγγαρίστρας με ζεστό νερό στους 100°C, απομακρύνοντας αποτελεσματικά επίμονους ρύπους και βακτήρια.

Για ακόμη μεγαλύτερη άνεση και σιγουριά στην καθημερινότητα, το Roborock Saros 20 Neo διαθέτει επίσης ενισχυμένη αυτονομία μπαταρίας, επιτρέποντάς του να καθαρίζει επιφάνεια έως και σχεδόν 350 m² με μία μόνο φόρτιση.

Πιστοποίηση ECARF: Φιλικό προς άτομα με αλλεργίες

Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί απόδειξη ότι η Roborock δεν προσφέρει μόνο περισσότερο ελεύθερο χρόνο, αλλά συμβάλλει και σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Η ECARF είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από τον καθηγητή της Charité, Prof. Dr. med. Dr. h.c. Torsten Zuberbier, και διατηρεί στενή συνεργασία και συνεχή ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τη Charité, ένα από τα δέκα κορυφαία νοσοκομεία παγκοσμίως**. «Αποστολή της ECARF είναι να διασφαλίζει ότι τα άτομα με αλλεργίες λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή καθοδήγηση για καθημερινά ζητήματα και για τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές», δηλώνει ο καθηγητής Zuberbier. Η ECARF πιστοποιεί επίσης προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια, τεκμηριώνοντας την αποτελεσματικότητά τους στην απομάκρυνση αλλεργιογόνων και συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που υποφέρουν από αλλεργίες.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη σφραγίδα ποιότητας ECARF βοηθά τους καταναλωτές να αναγνωρίζουν προϊόντα που έχουν αποδειχθεί επιστημονικά ότι συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου αλλεργικών αντιδράσεων και στη διατήρηση ενός υγιεινού περιβάλλοντος στο σπίτι.

Η πρώτη ρομποτική σκούπα στον κόσμο με τροχούς και πόδια

Στο επίκεντρο της προσοχής στο Βερολίνο βρίσκεται η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Roborock Saros Rover, μιας επαναστατικής συσκευής που είχε ήδη κλέψει τις εντυπώσεις κατά την πρώτη παγκόσμια παρουσίασή της στη CES. Διαθέτοντας την πρώτη ρομποτική σκούπα στον κόσμο που συνδυάζει τροχούς και πόδια το Saros Rover μιμείται τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο άνθρωπος. Μπορεί να ανεβοκατεβάζει ανεξάρτητα τα «πόδια» του, να πραγματοποιεί μικρά άλματα και να κινείται με ευελιξία που θυμίζει ανθρώπινη κίνηση, ξεπερνώντας κλίσεις και εμπόδια με εντυπωσιακή ευκολία.

Το Roborock Saros Rover ξεχωρίζει εκεί όπου οι παραδοσιακές ρομποτικές σκούπες αδυνατούν: μπορεί να μετακινείται μεταξύ διαφορετικών ορόφων και να καθαρίζει ακόμη και σκάλες. Χάρη στην προηγμένη αντίληψη του περιβάλλοντος, που βασίζεται σε σύνθετους αισθητήρες κίνησης και δεδομένα τρισδιάστατης χωρικής απεικόνισης, μεταβαίνει από όροφο σε όροφο καθαρίζοντας κάθε σκαλοπάτι ξεχωριστά, προσφέροντας εντυπωσιακά μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης σε πολυώροφα σπίτια.

Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη ρομποτική οικιακής χρήσης, μετατρέποντας τη ρομποτική σκούπα από μια συσκευή που περιορίζεται στο καθάρισμα δαπέδων σε ένα πραγματικά ευέλικτο ρομπότ που μπορεί να κατακτήσει κάθε επίπεδο του σπιτιού.

Τιμές και διαθεσιμότητα

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τα σημεία πώλησης θα ανακοινωθούν κατά την επίσημη κυκλοφορία.