Πολλές φορές ένα σπίτι δεν χρειάζεται άλλη μία μεγάλη αλλαγή, αλλά ένα αντικείμενο που θα του δώσει χαρακτήρα. Ένα ιδιαίτερο βάζο, ένας καθρέφτης που τραβά το βλέμμα ή ένα χαλί με προσωπικότητα μπορούν να αλλάξουν ολόκληρη την αίσθηση ενός χώρου. Και κάπως έτσι η τέχνη παύει να είναι κάτι που κοιτάς μόνο σε μια γκαλερί και γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Αυτή ακριβώς τη λογική ακολουθεί η KONSTRUNDA ΙΚΕΑ, η νέα συλλεκτική σειρά που φέρνει τον σύγχρονο σχεδιασμό πιο κοντά στο σπίτι.

Η KONSTRUNDA IKEA μέσα από επτά διαφορετικές δημιουργικές ματιές

Η ΙΚΕΑ παρουσιάζει τη νέα συλλεκτική σειρά KONSTRUNDA,, μια συνεργασία με επτά δημιουργούς από διαφορετικές χώρες, κουλτούρες και δημιουργικά πεδία. Ο καθένας φέρνει τη δική του αισθητική γλώσσα, εξερευνώντας υλικά, φόρμες και χρώματα με διαφορετικό τρόπο.

Στη συλλογή συναντάς την Akanksha Deo, που αντλεί έμπνευση από την ινδική υφαντουργία, τον Andu Masebo με εμπειρία στην ξυλουργική, τη μεταλλοτεχνία και την κεραμική, αλλά και τη Lisa Reiser, που δουλεύει με γυαλί, κεραμικό και μέταλλο. Ο Emanuele Stamuli, το δημιουργικό δίδυμο Ingrid Leander Berg και Igor Holtermann και η Σουηδή σχεδιάστρια Lisa Hilland συμπληρώνουν μια ομάδα στην οποία δεν υπάρχει μία μόνο αισθητική κατεύθυνση. Και αυτό είναι μάλλον το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της σειράς.

Από ένα βάζο μέχρι ένα χαλί που αλλάζει τον χώρο

Η KONSTRUNDA δεν μένει σε αντικείμενα που απλώς διακοσμούν. Περιλαμβάνει βάζα, βοηθητικά τραπέζια, σκαμπό, χαλιά, καθρέφτες και καλύμματα μαξιλαριών, δίνοντάς σου αρκετούς τρόπους να εντάξεις κάτι πιο ιδιαίτερο στον χώρο σου.

Δεν χρειάζεται, μάλιστα, να αλλάξεις ολόκληρο το σαλόνι. Ένα αντικείμενο μπορεί να λειτουργήσει σαν μικρό σημείο αναφοράς και να δώσει χρώμα ή ένταση ακόμη και σε ένα πολύ απλό δωμάτιο. Αυτή είναι και η ουσία μιας συλλογής που προσπαθεί να ενώσει την αισθητική με τη λειτουργικότητα και την προσιτή τιμή.

KONSTRUNDA IKEA: Η τέχνη δεν χρειάζεται ειδικό χώρο

Το πιο όμορφο στοιχείο της KONSTRUNDA IKEA είναι ίσως η ιδέα ότι η τέχνη δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζεται σαν κάτι μακρινό ή απρόσιτο. Μπορεί να βρίσκεται πάνω στο τραπέζι σου, στον τοίχο ή δίπλα στον καναπέ σου και να γίνεται μέρος όσων βλέπεις κάθε μέρα.

Η συλλεκτική σειρά KONSTRUNDA θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο IKEA.gr από τον Σεπτέμβριο του 2026. Αν λοιπόν θέλεις να βάλεις λίγο περισσότερο design στο σπίτι σου χωρίς να χάσεις τη λειτουργικότητα που χρειάζεσαι στην καθημερινότητα, η KONSTRUNDA IKEA είναι μια νέα άφιξη που αξίζει να προσέξεις.