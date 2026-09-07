Στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας – La Biennale di Venezia, η Intimissimi γίνεται το πρώτο lingerie brand που παρουσιάζει στο κόκκινο χαλί μια capsule συλλογή φορεμάτων, με σχέδια που δημιουργήθηκαν για να μπορούν να αγοραστούν και να φορεθούν από τις γυναίκες όπου κι αν βρίσκονται.

Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά για την Intimissimi στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας – La Biennale di Venezia. Με αφετηρία τη σαφή φιλοσοφία της να κάνει την κομψότητα των ξεχωριστών περιστάσεων προσιτή σε κάθε γυναίκα, το lingerie brand γίνεται το πρώτο του είδους του που παρουσιάζει στο κόκκινο χαλί μια συλλογή φορεμάτων διαθέσιμων προς αγορά.

Στο επίκεντρο της βραδιάς έναρξης βρίσκεται το Nude Look, μια συλλογή από τρία φορέματα, δημιουργημένα από τα πιο iconic υλικά του brand – Ultralight with Cashmere, Δαντέλα και Τούλι – και εμπνευσμένα από την τέχνη της διαφάνειας. Εδώ, luxurious υλικά, καθαρές σιλουέτες και ένας εκλεπτυσμένος συνδυασμός layering και αντιθέσεων, συναντώνται και δημιουργούν μια εκλεπτυσμένη προσέγγιση στο occasion dressing.

Η συλλογή επιβεβαιώνει τη μοναδική ικανότητα της Intimissimi να εξελίσσει τη σχεδιαστική της ταυτότητα, παραμένοντας πιστή στην αποστολή της: να δημιουργεί επιθυμητά, σύγχρονα κομμάτια που συνοδεύουν κάθε γυναίκα παντού — από την καθημερινότητα έως τις πιο exclusive περιστάσεις.

Μερικά από τα πιο περιζήτητα μοντέλα στον κόσμο θα παρουσιάσουν τη συλλογή τη βραδιά της έναρξης, μεταξύ των οποίων η Alessandra Ambrosio και η Stella Maxwell. Για την περίσταση, κάθε look θα αναδειχθεί μέσα από ειδικό styling και εξατομικεύσεις.

Για πρώτη φορά, τα περίτεχνα σχέδια, στις original τους εκδοχές, θα είναι διαθέσιμα προς αγορά στα καταστήματα Intimissimi και online, φέρνοντας τη γοητεία του κόκκινου χαλιού στο καθημερινό στυλ.

Η συλλογή δημιουργήθηκε μέσα από την ακρόαση της κοινότητας της Intimissimi και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του brand στην ερμηνεία των χαρακτηριστικών του υφασμάτων. Στην καρδιά της συλλογής βρίσκεται το Ultralight with Cashmere, ένα ξεχωριστό ύφασμα που αναπτύχθηκε από την Intimissimi και παράγεται σε εργοστάσια ιδιοκτησίας της Oniverse. Από την πρώτη του εμφάνιση το 2018, το ύφασμα έχει κερδίσει τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο, καθιερώνοντάς το ως ένα πραγματικά απαραίτητο κομμάτι κάθε γκαρνταρόμπας. Παράλληλα με το cashmere, τα εμβληματικά lingerie υλικά δαντέλα και τούλι εξελίσσονται σε κάθε σεζόν, αποκτώντας ολοένα μεγαλύτερη ευελιξία και κατακτώντας τελικά τη θέση τους στην γκαρνταρόμπα για τις πιο ξεχωριστές περιστάσεις.

Κάθε look συνδυάζει τα φορέματα Nude Look με lingerie της Intimissimi: bustiers, σουτιέν, bodysuits και shaping κομμάτια γίνονται αναπόσπαστο μέρος του styling, δημιουργώντας μια αβίαστη ισορροπία ανάμεσα στον ρομαντισμό, την εκλεπτυσμένη κομψότητα και τη θηλυκότητα. Το αποτέλεσμα είναι μια πρόσκληση να ερμηνεύσεις κάθε look μέσα από το δικό σου προσωπικό στυλ, γιορτάζοντας την ελευθερία έκφρασης που συνεχίζει να χαρακτηρίζει το brand.

Με αυτό το project, η Intimissimi ενισχύει περαιτέρω το όραμά της για τη μόδα ως μια ισορροπία ανάμεσα στην έμπνευση και την προσβασιμότητα. Το κόκκινο χαλί δεν αποτελεί πλέον ένα απρόσιτο σκηνικό, αλλά εξελίσσεται σε αφετηρία για μια συλλογή που κάθε γυναίκα μπορεί να βιώσει και να κάνει δική της. Η απόλυτη απόδειξη ότι η αληθινή κομψότητα μπορεί να υιοθετηθεί και να επανερμηνευτεί από κάθε γυναίκα.

Special Thanks

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στο Atelier Emé, μέλος του Ομίλου Oniverse μαζί με την Intimissimi, για την υποστήριξή του στην bespoke προσαρμογή και ραφή των looks για τη βραδιά της έναρξης.