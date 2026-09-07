Αν θέλεις ένα γλυκό που να μοιάζει εντυπωσιακό αλλά να έχει και παιχνιδιάρικη διάθεση, το mochi παγωτό είναι από εκείνες τις συνταγές που αξίζει να δοκιμάσεις. Η μαλακή, ελαστική ζύμη από κολλώδες ρυζάλευρο κλείνει μέσα της παγωτό και δημιουργεί μια ιδιαίτερη αντίθεση υφών. Εδώ θα φτιάξουμε δύο εκδοχές. Μία τροπική με μάνγκο και passion fruit και μία με φιστίκι, καταΐφι και σοκολάτα.

Υλικά για mochi με μάνγκο και passion fruit

4 μερίδες των 32 γρ. παγωτό με μάνγκο και passion fruit

150 γρ. κολλώδες ρυζάλευρο και επιπλέον 10 γρ. για το άνοιγμα της ζύμης

35 γρ. κορν φλάουρ

45 γρ. ζάχαρη

Σπρέι ελαιόλαδου

1/4 κ.γ. σπιρουλίνα

1/4 κ.γ. σκόνη παντζαριού

220 ml νερό

Υλικά για mochi με φιστίκι

4 μερίδες των 32 γρ. παγωτό φιστίκι

150 γρ. κολλώδες ρυζάλευρο και επιπλέον 10 γρ. για το άνοιγμα της ζύμης

35 γρ. κορν φλάουρ

45 γρ. ψιλή ζάχαρη

Σπρέι ελαιόλαδου

1 κ.γ. σκόνη σπανακιού

220 ml νερό

Για το σερβίρισμα του mochi με φιστίκι

10 γρ. καβουρδισμένα φιστίκια με μέλι

10 γρ. καταΐφι

10 γρ. σάλτσα σοκολάτας

Εκτέλεση

Πρώτα ετοιμάζουμε το παγωτό

Στρώσε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Με ένα μικρό σκουπ παγωτού σχημάτισε μπαλάκια από το παγωτό μάνγκο και passion fruit. Πίεσέ τα καλά μέσα στο σκουπ ώστε να είναι συμπαγή και να έχουν μία επίπεδη πλευρά για να στέκονται στο ταψί.

Βάλε τα μπαλάκια στην κατάψυξη για τουλάχιστον 1 ώρα. Κάνε ακριβώς το ίδιο και με το παγωτό φιστίκι.

Φτιάχνουμε τη ζύμη mochi

Ρίξε τα 220 ml νερό σε ένα μπολ. Πρόσθεσε σταδιακά το κολλώδες ρυζάλευρο, το κορν φλάουρ και τη ζάχαρη, ανακατεύοντας συνεχώς με σύρμα μέχρι να αποκτήσεις ένα λείο μείγμα.

Ψέκασε ένα μικρό ταψάκι ή φόρμα με λίγο ελαιόλαδο και ρίξε μέσα το μείγμα.

Βάλε περίπου 2 με 3 εκατοστά νερό σε μια κατσαρόλα ή γουόκ και άφησέ το να βράσει. Τοποθέτησε τη φόρμα σε ατμομάγειρα πάνω από την κατσαρόλα και άφησε τη ζύμη να μαγειρευτεί στον ατμό για περίπου 20 λεπτά. Έλεγχε κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος ώστε να υπάρχει πάντα αρκετό νερό στην κατσαρόλα.

Δίνουμε χρώμα στη ζύμη

Για το mochi με μάνγκο και passion fruit, πρόσθεσε στη ζεστή ζύμη τη σπιρουλίνα και τη σκόνη παντζαριού. Ανακάτεψε για περίπου 1 λεπτό μέχρι να απλωθεί ομοιόμορφα το χρώμα.

Για το mochi με φιστίκι, πρόσθεσε τη σκόνη σπανακιού και ανακάτεψε με τον ίδιο τρόπο.

Άφησε τη ζύμη να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά.

Ανοίγουμε και γεμίζουμε τα mochi

Στρώσε στον πάγκο αντικολλητικό χαρτί και πασπάλισέ το με λίγο κολλώδες ρυζάλευρο. Με μια σπάτουλα μετέφερε πάνω τη ζύμη και πασπάλισε ελαφρά και την επιφάνειά της.

Με έναν πλάστη άνοιξε τη ζύμη σε μεγάλο ορθογώνιο πάχους περίπου 5 χιλιοστών. Αν κολλάει, πρόσθεσε λίγο ακόμη κορν φλάουρ.

Με δύο κουπάτ διαφορετικού μεγέθους κόψε κύκλους. Οι κύκλοι πρέπει να είναι αρκετά μεγάλοι ώστε να καλύπτουν εντελώς τα μπαλάκια παγωτού.

Δούλεψε με ένα μπαλάκι παγωτού κάθε φορά για να μη λιώσει. Τοποθέτησέ το στο κέντρο του μεγαλύτερου κύκλου ζύμης και σκέπασέ το με έναν μικρότερο κύκλο. Πίεσε απαλά τη ζύμη γύρω από το παγωτό μέχρι να κλείσει καλά.

Με ένα στεγνό πινέλο αφαίρεσε το περίσσιο αλεύρι και βάλε αμέσως το mochi στην κατάψυξη.

Το σωστό σερβίρισμα

Βγάλε τα mochi από την κατάψυξη περίπου 5 λεπτά πριν τα φας. Έτσι η ζύμη θα μαλακώσει ελαφρά και το παγωτό θα αποκτήσει πιο κρεμώδη υφή.

Για την εκδοχή με φιστίκι, πρόσθεσε από πάνω καβουρδισμένα φιστίκια με μέλι, λίγο τραγανό καταΐφι και σάλτσα σοκολάτας.

Καλή απόλαυση!