Μπορεί μέχρι χθες να περνούσατε τα Σαββατοκύριακα οι δυο σας και ξαφνικά να ακούσεις το αθώο κατά τα άλλα «θέλεις να έρθεις την Κυριακή να φάμε με τους δικούς μου;». Κάπως έτσι, ένα απλό οικογενειακό τραπέζι μετατρέπεται μέσα στο μυαλό σου σε ολόκληρο γεγονός. Τι θα φορέσεις, τι θα πεις, τι θα σε ρωτήσουν και, κυρίως, μήπως όλο αυτό συμβαίνει πολύ νωρίς;

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να λέει πως μετά από τρεις, έξι ή δώδεκα μήνες πρέπει να έχει γίνει η μεγάλη γνωριμία. Οι σχέσεις δεν λειτουργούν με χρονοδιάγραμμα. Περισσότερη σημασία έχει το πού βρίσκεστε συναισθηματικά και πόσο φυσικό μοιάζει αυτό το επόμενο βήμα.

Το ημερολόγιο δεν λέει αν είστε έτοιμοι

Δύο άνθρωποι μπορεί να γνωρίσουν τις οικογένειές τους μέσα στις πρώτες εβδομάδες και να μη θεωρούν ότι συνέβη κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Ένα άλλο ζευγάρι μπορεί να περιμένει αρκετούς μήνες μέχρι να αισθανθεί ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή.

Αν η σχέση έχει αρχίσει να αποκτά σταθερότητα, έχετε ξεκαθαρίσει τι θέλετε ο ένας από τον άλλον και υπάρχει συνέπεια στη μεταξύ σας επαφή, η γνωριμία με την οικογένεια μπορεί να έρθει πολύ φυσικά. Η αποκλειστικότητα, η εμπιστοσύνη και η αίσθηση ότι ο άλλος σε εντάσσει πραγματικά στη ζωή του λένε πολύ περισσότερα από τον αριθμό των μηνών που είστε μαζί.

Αν όμως ακόμη προσπαθείς να καταλάβεις αν αυτό που ζείτε είναι κανονική σχέση ή μια γνωριμία χωρίς σαφή κατεύθυνση, τότε η παρουσία σου σε ένα οικογενειακό τραπέζι δεν πρόκειται να λύσει την απορία. Αντίθετα, μπορεί να δημιουργήσει έναν συμβολισμό και προσδοκίες που δεν ανταποκρίνονται ακόμη στην πραγματικότητα.

Για εκείνον μπορεί να είναι σημαντικό ή απλώς… Κυριακή

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη είναι να θεωρήσεις αυτόματα ότι η πρόσκληση σημαίνει ακριβώς αυτό που σημαίνει για εσένα. Υπάρχουν οικογένειες τόσο ανοιχτές και κοινωνικές, όπου φίλοι, σύντροφοι και γνωστοί εμφανίζονται συνεχώς στο τραπέζι, ώστε η γνωριμία να μην αποτελεί καμία επίσημη δήλωση. Σε μια πιο κλειστή οικογένεια, αντίθετα, το να φέρει κάποιος τον σύντροφό του στο σπίτι μπορεί πράγματι να δείχνει ότι αντιμετωπίζει τη σχέση σοβαρά.

Δεν χρειάζεται να κάνεις σενάρια. Μια απλή συζήτηση μπορεί να σου λύσει πολλές απορίες. Ρώτησέ τον ποιοι θα είναι εκεί, αν γνωρίζουν ήδη πράγματα για εσένα και πώς βλέπει ο ίδιος αυτή τη συνάντηση. Είναι διαφορετικό να γνωρίζεις τους γονείς του χαλαρά για έναν καφέ και διαφορετικό να βρεθείς ξαφνικά μπροστά σε γονείς, αδέλφια, θείους, ξαδέλφια και γιαγιάδες χωρίς καμία προειδοποίηση.

Δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι είσαι η «κατάλληλη»

Το άγχος της πρώτης γνωριμίας συχνά ξεκινά από μια λάθος σκέψη. Ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να κερδίσεις την έγκριση της οικογένειάς του. Φυσικά θέλεις να αφήσεις μια όμορφη πρώτη εντύπωση. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να παρουσιάσεις μια διαφορετική εκδοχή του εαυτού σου. Μίλησε φυσικά, δείξε ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που έχεις απέναντί σου και άκουσέ τους. Δεν πρόκειται για συνέντευξη εργασίας και σίγουρα δεν χρειάζεται να προετοιμάσεις τις «σωστές» απαντήσεις.

Το ίδιο ισχύει και όταν η συζήτηση αρχίζει να γίνεται περισσότερο προσωπική από όσο θα ήθελες. Κράτησε τα όριά σου. Δεν είσαι υποχρεωμένη να εξηγήσεις πότε σκοπεύεις να παντρευτείς, αν θέλεις παιδιά, πόσα χρήματα βγάζεις ή οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν αισθάνεσαι έτοιμη να συζητήσεις. Μια σύντομη απάντηση και μια αλλαγή θέματος αρκούν.

Δες και πώς συμπεριφέρεται εκείνος

Μέσα στο άγχος για το αν θα αρέσεις στους δικούς του, υπάρχει κάτι πολύ πιο χρήσιμο που μπορείς να παρατηρήσεις. Τον ίδιο τον σύντροφό σου. Σε αφήνει μόνη να διαχειριστείς μια άβολη κατάσταση ή παρεμβαίνει όταν χρειάζεται; Σε εντάσσει στη συζήτηση; Σου εξηγεί πράγματα όταν αισθάνεσαι έξω από τα νερά σου; Σέβεται τα όριά σου απέναντι στην οικογένειά του;

Γιατί η γνωριμία δεν είναι μόνο μια ευκαιρία να σε γνωρίσει η οικογένειά του, είναι και ένας τρόπος να δεις εσύ τον δικό του κόσμο. Θα παρατηρήσεις πώς μιλούν μεταξύ τους, πώς αντιμετωπίζουν τις διαφωνίες, πόσο χώρο καταλαμβάνει η οικογένεια στη ζωή του και ποια θέση έχει εκείνος μέσα σε αυτή. Και όλα αυτά μπορούν να σου πουν πολλά περισσότερα για τη σχέση σας από το αν η μητέρα του ενθουσιάστηκε με το φόρεμά σου.

Η σωστή στιγμή είναι αυτή που δεν μοιάζει με τεστ

Δεν χρειάζεται να φτάσεις στο οικογενειακό τραπέζι χωρίς ίχνος άγχους. Μια μικρή αμηχανία είναι φυσιολογική όταν μπαίνεις σε έναν κύκλο ανθρώπων που γνωρίζονται μια ολόκληρη ζωή και έχουν δικούς τους κώδικες, αναμνήσεις και αστεία. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να νιώθεις ασφαλής μέσα στη σχέση. Να μπορείς να πας επειδή πραγματικά θέλεις να γνωρίσεις ένα ακόμη κομμάτι της ζωής του και, ταυτόχρονα, να αισθάνεσαι ότι μπορείς να πεις «δεν είμαι ακόμη έτοιμη» χωρίς να κινδυνεύει η σχέση σας.

Μια ουσιαστική γνωριμία με την οικογένεια δεν αποτελεί πιστοποιητικό σοβαρότητας και φυσικά δεν προβλέπει αν ένα ζευγάρι θα μείνει μαζί για πάντα. Είναι απλώς ένα ακόμη βήμα προς μεγαλύτερη οικειότητα. Ένας τρόπος να γνωρίσεις καλύτερα τον άνθρωπό σου μέσα από τους ανθρώπους, τις συνήθειες και τις σχέσεις που υπήρχαν στη ζωή του πολύ πριν εμφανιστείς εσύ. Και τελικά αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από το αν πέρασες το τεστ της θείας στο κυριακάτικο τραπέζι.