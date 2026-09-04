Μπορεί το πρόγραμμά σου να είναι γεμάτο από το πρωί μέχρι το βράδυ και, παρ’ όλα αυτά, να νιώθεις ότι κάπως λείπεις από την ίδια σου τη ζωή. Δουλειά, μηνύματα, υποχρεώσεις, συναντήσεις, ψώνια, εκκρεμότητες. Όλα γίνονται κανονικά. Κι όμως, όταν επιτέλους τελειώνει η ημέρα, μπορεί να χρειάζεσαι μερικά δευτερόλεπτα για να θυμηθείς τι πραγματικά συνέβη μέσα σε αυτή.

Ο «αυτόματος πιλότος» δεν είναι απαραίτητα κακός. Στην πραγματικότητα, οι συνήθειες μάς γλιτώνουν από την ανάγκη να παίρνουμε δεκάδες μικρές αποφάσεις καθημερινά και κάνουν τη ζωή μας πιο λειτουργική. Το θέμα αρχίζει όταν σταματάμε να επιλέγουμε συνειδητά και απλώς συνεχίζουμε ό,τι ήδη κάνουμε, επειδή έτσι μάθαμε.

Η ICF-certified coach και yoga practitioner Shwetha Sivaraman, δημιουργός του Being Meraklis, χρησιμοποιεί μια παλιά παραβολή του Ζεν για να περιγράψει αυτή την κατάσταση. Ένας άνδρας καλπάζει πάνω σε ένα άλογο και κάποιος τον ρωτά πού πηγαίνει. Εκείνος απαντά: «Δεν ξέρω. Ρώτα το άλογο».

Κάπως έτσι μπορεί να μοιάζει και μια καθημερινότητα στον αυτόματο. Τρέχεις, προχωράς, ολοκληρώνεις πράγματα, αλλά έχεις ξεχάσει να αναρωτηθείς αν η κατεύθυνση που ακολουθείς εξακολουθεί να είναι δική σου επιλογή.

5 σημάδια ότι ίσως λειτουργείς στον αυτόματο

Δεν χρειάζεται να έχουν εμφανιστεί όλα μαζί. Μερικές φορές αρκεί να αναγνωρίσεις ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο για να καταλάβεις ότι κάτι στην καθημερινότητά σου χρειάζεται περισσότερη προσοχή.

Ξεκινάς τη μέρα σου σκεπτόμενη μόνο όσα «πρέπει» να κάνεις

Ανοίγεις τα μάτια σου και πριν καν σηκωθείς έχει ξεκινήσει η νοητή λίστα. Δουλειά, υποχρεώσεις, τηλέφωνα, εκκρεμότητες. Η μία ημέρα μοιάζει αρκετά με την προηγούμενη και η αίσθηση ότι υπάρχει κάτι που περιμένεις με χαρά αρχίζει να μικραίνει.

Ακόμη και δραστηριότητες που κάποτε σε ενθουσίαζαν μπορεί να μην έχουν πια την ίδια θέση μέσα σου. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει κάτι δραματικό. Μπορεί απλώς η καθημερινότητα να έχει γεμίσει τόσο πολύ με όσα πρέπει να γίνουν, ώστε να έχει μείνει ελάχιστος χώρος για όσα θέλεις πραγματικά να κάνεις.

Έχεις την αίσθηση ότι επαναλαμβάνεις συνεχώς τον ίδιο κύκλο

Αλλάζουν οι ημερομηνίες, αλλά εσύ νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο ίδιο σημείο. Οι ίδιες συνήθειες φέρνουν παρόμοιες αντιδράσεις και, τελικά, παρόμοια αποτελέσματα.

Το δύσκολο είναι ότι μια γεμάτη καθημερινότητα μπορεί να δημιουργεί την εντύπωση της προόδου. Κάνεις πολλά, άρα θεωρητικά προχωράς. Όμως η διαρκής απασχόληση δεν σημαίνει απαραίτητα και αλλαγή. Μπορεί να είσαι εξαιρετικά παραγωγική μέσα σε μια ζωή που δεν έχεις προλάβει να αναρωτηθείς αν εξακολουθεί να σου ταιριάζει.

Η μέρα περνά και δεν θυμάσαι πραγματικά πώς την έζησες

Υπάρχουν ημέρες που τελειώνουν σχεδόν πριν τις καταλάβεις. Ξέρεις ότι δούλεψες, ότι μίλησες με ανθρώπους και ότι erledωσες όσα είχες να κάνεις, αλλά αν κάποιος σε ρωτήσει πώς πέρασες, δυσκολεύεσαι να δώσεις μια συγκεκριμένη απάντηση.

Ο ψυχολόγος Daniel Kahneman έχει περιγράψει ως «System 1» τη γρήγορη και αυτόματη λειτουργία της σκέψης, η οποία βασίζεται σε οικεία μοτίβα και συνήθειες. Στην καθημερινότητα, μεγάλο μέρος των πράξεών μας μπορεί να πραγματοποιείται ακριβώς έτσι, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά συνειδητή επεξεργασία. Αυτό είναι χρήσιμο μέχρι το σημείο που θυμάσαι τι έκανες, αλλά δυσκολεύεσαι να θυμηθείς πώς ένιωσες όσο το έκανες.

Δεν αντέχεις εύκολα τον χρόνο χωρίς περισπασμούς

Μόλις εμφανιστούν πέντε ελεύθερα λεπτά, το χέρι πηγαίνει σχεδόν μόνο του στο κινητό. Αν υπάρχει κενό στο πρόγραμμα, βρίσκεις κάτι να το γεμίσεις. Μερικές φορές είναι τα social media, άλλες μια σειρά, το φαγητό, η άσκηση ή απλώς μια ακόμη υποχρέωση που θα μπορούσε να περιμένει.

Φυσικά, τίποτα από αυτά δεν αποτελεί από μόνο του πρόβλημα. Η διαφορά βρίσκεται στο γιατί το κάνεις. Αν χρειάζεσαι συνεχώς κάτι που θα τραβά την προσοχή σου μακριά από όσα σκέφτεσαι ή αισθάνεσαι, τότε ίσως η απασχόληση έχει αρχίσει να λειτουργεί σαν τρόπος αποφυγής.

Κάπου μέσα σου ξέρεις ότι θα ήθελες να ζεις διαφορετικά

Μπορεί να μην έχεις συγκεκριμένο σχέδιο. Μπορεί ούτε καν να γνωρίζεις τι ακριβώς θα άλλαζες. Υπάρχει όμως μια επίμονη αίσθηση ότι κάτι λείπει.

Ίσως θυμάσαι μια παλιότερη περίοδο κατά την οποία ένιωθες πιο δημιουργική, περισσότερο περίεργη για τη ζωή ή πιο ενθουσιασμένη με όσα έκανες. Ίσως απλώς σκέφτεσαι όλο και συχνότερα ότι δεν θέλεις να περνούν έτσι οι εβδομάδες.

Για τη Sivaraman, αυτή η εσωτερική φωνή αποτέλεσε αφετηρία για να εξετάσει τι είχε πραγματικά αξία στη δική της ζωή και να ξεκινήσει μικρές αλλαγές.

Και πιθανότατα αυτό είναι το σημαντικότερο σημείο. Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις αμέσως τη λύση. Χρειάζεται πρώτα να παραδεχτείς ότι υπάρχει μια ερώτηση.

4 μικρές κινήσεις για να επιστρέψεις λίγο περισσότερο στη ζωή σου

Το αντίθετο του αυτόματου πιλότου δεν είναι να ανατρέψεις ολόκληρη τη ζωή σου μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Είναι να αρχίσεις να παρατηρείς τι κάνεις και να ξαναβάζεις μικρές δόσεις επιλογής μέσα σε πράγματα που μέχρι τώρα γίνονταν μηχανικά.

Παρατήρησε την ημέρα σου πριν προσπαθήσεις να τη διορθώσεις

Για λίγες ημέρες, μην αλλάξεις τίποτα. Απλώς κοίτα. Τι σε κουράζει περισσότερο από όσο περίμενες; Τι σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα; Ποιο μέρος της ημέρας περιμένεις και ποιο απλώς υπομένεις; Τι κάνεις επειδή το επιλέγεις και τι επειδή έχει γίνει συνήθεια; Μερικές σύντομες σημειώσεις το βράδυ μπορούν να αποκαλύψουν πράγματα που δύσκολα βλέπεις ενώ τρέχει η μέρα. Πριν αποφασίσεις τι πρέπει να αλλάξει, χρειάζεται να δεις καθαρά τι υπάρχει ήδη.

Μην περιμένεις τη μεγάλη αλλαγή. Διάλεξε μία μικρή

Ο James Clear, συγγραφέας του «Atomic Habits», έχει αναδείξει τη σημασία των μικρών συνηθειών που μπορούμε πραγματικά να επαναλαμβάνουμε. Στην πράξη, αυτό μπορεί να σημαίνει δέκα λεπτά το πρωί χωρίς κινητό, μια μικρή βόλτα, χρόνο για κάτι που θέλεις να μάθεις ή ακόμη και μια διαφορετική διαδρομή προς τη δουλειά. Δεν χρειάζεται η αλλαγή να είναι εντυπωσιακή. Χρειάζεται να είναι δική σου. Να υπάρχει μέσα στη μέρα κάτι που δεν έγινε επειδή «έτσι γίνεται πάντα», αλλά επειδή το επέλεξες.

Κάνε στον εαυτό σου την ερώτηση «το θέλω ή απλώς το κάνω;»

Δεν χρειάζεται να αναλύσεις ολόκληρη τη ζωή σου. Ξεκίνα από τα μικρά. Γιατί το κάνω; Εξακολουθεί να μου αρέσει; Με ξεκουράζει ή με εξαντλεί; Θέλω στ’ αλήθεια να συνεχίσει να καταλαμβάνει χρόνο από τη ζωή μου;

Κάποιες απαντήσεις δεν θα χρειάζονται καμία αλλαγή. Άλλες ίσως σου δείξουν ότι έχεις κρατήσει συνήθειες, σχέδια ή υποχρεώσεις περισσότερο από όσο πραγματικά ήθελες. Η αξία της ερώτησης βρίσκεται ακριβώς εκεί. Σε αναγκάζει να μετατρέψεις κάτι μηχανικό σε συνειδητή επιλογή.

Κάνε χώρο για αυτά που λες ότι έχουν σημασία

Όλοι έχουμε πράγματα που υποτίθεται ότι θέλουμε να κάνουμε «περισσότερο». Να διαβάζουμε. Να βλέπουμε φίλους. Να κινούμαστε. Να ταξιδεύουμε. Να μένουμε λίγο χωρίς οθόνες. Να έχουμε χρόνο για τον εαυτό μας. Το πιο χρήσιμο ερώτημα όμως δεν είναι τι θα ήθελες να υπάρχει κάποια στιγμή στη ζωή σου. Είναι πού ακριβώς χωράει στη ζωή που έχεις σήμερα.

Αν θέλεις περισσότερο διάβασμα, χρειάζεται να υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος για αυτό. Αν θέλεις να βλέπεις τους ανθρώπους σου, πρέπει να δημιουργηθεί πραγματικός χώρος μέσα στο πρόγραμμα. Αν θέλεις λίγη ησυχία, κάποια άλλα πράγματα πιθανόν θα πρέπει να μείνουν για αργότερα. Γιατί τελικά το να βγεις από τον αυτόματο δεν σημαίνει να εγκαταλείψεις τη ρουτίνα σου. Σημαίνει να θυμηθείς ότι η ρουτίνα υπάρχει για να υπηρετεί τη ζωή σου και όχι για να γίνεται η ζωή σου.