Η Wolt υποδέχεται το Jackaroo στην πλατφόρμα της, με 14 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα

Η Wolt υποδέχεται το Jackaroo στην πλατφόρμα της, με 14 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα

Η Wolt εμπλουτίζει τις επιλογές που προσφέρει στους χρήστες της για τις καθημερινές τους παραγγελίες, εντάσσοντας στην πλατφόρμα της τα brands Jackaroo, Krispy by Jackaroo και La Jacka, τα οποία είναι πλέον διαθέσιμα μέσω συνολικά 14 καταστημάτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα, στην πλατφόρμα της Wolt βρίσκονται πλέον 10 καταστήματα Jackaroo σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, 3 καταστήματα Krispy by Jackaroo σε Αθήνα, Ηράκλειο και Ιωάννινα, καθώς και το κατάστημα La Jacka στην Τερψιθέα Πειραιά.

Γνωστό για τις αυθεντικές street food προτάσεις του, το Jackaroo έχει κερδίσει το κοινό με τα burgers, τα sandwiches και τις επιλογές fried chicken που προσφέρει. Το Krispy by Jackaroo εστιάζει αποκλειστικά στο crispy chicken, απευθυνόμενο σε όσους αναζητούν μια ολοκληρωμένη εμπειρία γύρω από αυτή την αγαπημένη επιλογή.

Την ίδια στιγμή, το La Jacka είναι το απόλυτο street food με ιταλικό attitude. Στο μενού του ξεχωρίζουν signature συνταγές ζυμαρικών σε μοναδικούς συνδυασμούς, αλλά και γλυκά όπως το κλασικό τιραμισού.

Με την προσθήκη περισσότερων σημείων στο δίκτυό της, η Wolt δίνει τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους καταναλωτές να απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους γεύματα εύκολα και γρήγορα, ενώ παράλληλα εμπλουτίζει τις προτάσεις της στις κατηγορίες burger, chicken και street food. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη σταθερή συνεργασία των δύο πλευρών και την κοινή τους στόχευση να προσφέρουν μια καλύτερη εμπειρία στους καταναλωτές, από την παραγγελία έως και την παράδοση του φαγητού.