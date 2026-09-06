Μια πλούσια και εντυπωσιακή τούρτα που συνδυάζει αφράτο σοκολατένιο κέικ, βελούδινο fudge σοκολάτας, κρέμα με τυρί και γέμιση από φιστίκι και τραγανό κανταΐφι. Είναι από εκείνα τα γλυκά που θέλουν λίγη περισσότερη προετοιμασία, αλλά το αποτέλεσμα αξίζει τον κόπο.

Υλικά

Για τα σοκολατένια παντεσπάνια

520 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

600 γρ. ψιλή ζάχαρη

4 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

2 κ.γ. μαγειρική σόδα

4 αυγά

260 ml φυτικό λάδι

480 ml buttermilk

4 κ.γ. στιγμιαίο καφέ

240 ml βραστό νερό

100 γρ. κακάο σε σκόνη

λίγο αλάτι

Για το fudge σοκολάτας

400 ml γάλα εβαπορέ

290 γρ. μαλακή καστανή ζάχαρη

300 γρ. μαύρη σοκολάτα, κομμένη σε μικρά κομμάτια

120 γρ. ανάλατο βούτυρο, κομμένο σε κύβους

Για την κρέμα Khaleeji

150 γρ. τυρί κρέμα

225 ml κρέμα γάλακτος πλήρης

135 ml ζαχαρούχο γάλα

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Για τη γέμιση φιστικιού με κανταΐφι

100 γρ. καβουρδισμένο κανταΐφι

500 γρ. άλειμμα φιστικιού

100 γρ. καθαρή πάστα φιστικιού

Για τη διακόσμηση

2 κ.σ. καβουρδισμένο κανταΐφι

1 φύλλο βρώσιμου χρυσού

σκόνη φιστικιού

χουρμάδες, προαιρετικά για τη διακόσμηση

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τα σοκολατένια παντεσπάνια

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C στις αντιστάσεις ή στους 170°C στον αέρα.

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη, το μπέικιν πάουντερ, τη μαγειρική σόδα και λίγο αλάτι.

Σε δεύτερο μπολ χτυπάμε τα αυγά μαζί με το φυτικό λάδι. Προσθέτουμε σταδιακά το μείγμα των αυγών στα στερεά υλικά και ανακατεύουμε σε χαμηλή ταχύτητα.

Ρίχνουμε το buttermilk και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα.

Σε ένα ξεχωριστό μπολ διαλύουμε τον στιγμιαίο καφέ στο βραστό νερό και προσθέτουμε το κακάο. Ανακατεύουμε καλά και στη συνέχεια ρίχνουμε το μείγμα του καφέ μέσα στο μείγμα του κέικ.

Μοιράζουμε το μείγμα σε τρεις στρογγυλές φόρμες διαμέτρου 20 εκ.

Ψήνουμε για περίπου 20 με 30 λεπτά. Ελέγχουμε με ένα ξυλάκι στο κέντρο. Αν βγει καθαρό, τα παντεσπάνια είναι έτοιμα.

Τα αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς πάνω σε σχάρα.

Φτιάχνουμε το fudge σοκολάτας

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το γάλα εβαπορέ μαζί με την καστανή ζάχαρη, μέχρι να διαλυθεί πλήρως η ζάχαρη.

Βάζουμε τη σοκολάτα σε ένα μπολ και περιχύνουμε με το ζεστό μείγμα. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει εντελώς η σοκολάτα.

Αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει μέχρι περίπου τους 50°C.

Προσθέτουμε σταδιακά τους κύβους βουτύρου και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσουν και να δημιουργηθεί μια λεία, γυαλιστερή κρέμα.

Καλύπτουμε την επιφάνεια με μεμβράνη και βάζουμε το fudge στο ψυγείο μέχρι να κρυώσει. Στη συνέχεια το μεταφέρουμε σε σακούλα ζαχαροπλαστικής.

Ετοιμάζουμε την κρέμα Khaleeji

Βάζουμε σε ένα μπολ το τυρί κρέμα, την κρέμα γάλακτος, το ζαχαρούχο γάλα και τη βανίλια.

Χτυπάμε μέχρι να δημιουργηθεί μια σταθερή, αφράτη κρέμα που σχηματίζει κορυφές. Τη διατηρούμε στο ψυγείο μέχρι να τη χρησιμοποιήσουμε.

Η γέμιση φιστικιού με κανταΐφι

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το καβουρδισμένο κανταΐφι με το άλειμμα φιστικιού και την καθαρή πάστα φιστικιού.

Ανακατεύουμε μέχρι να καλυφθεί καλά το κανταΐφι και αφήνουμε το μείγμα στην άκρη.

Στήνουμε την τούρτα

Τοποθετούμε το πρώτο παντεσπάνι στην πιατέλα σερβιρίσματος.

Με τη σακούλα ζαχαροπλαστικής σχηματίζουμε μια σπείρα από fudge σοκολάτας στην επιφάνειά του.

Στα κενά ανάμεσα στη σοκολάτα προσθέτουμε τη γέμιση με το φιστίκι και το κανταΐφι. Συμπληρώνουμε με την κρέμα Khaleeji.

Τοποθετούμε από πάνω το δεύτερο παντεσπάνι και επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία.

Κλείνουμε την τούρτα με το τρίτο παντεσπάνι.

Διακοσμούμε την κορυφή με fudge σοκολάτας, καβουρδισμένο κανταΐφι, χουρμάδες, βρώσιμο φύλλο χρυσού και λίγη σκόνη φιστικιού.

Αφήνουμε την τούρτα να σταθεροποιηθεί και στη συνέχεια την κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε.

Καλή απόλαυση!