Αν θέλεις ένα burger πραγματικά πληθωρικό, αυτή η συνταγή είναι ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Ζουμερό μοσχαρίσιο μπιφτέκι με μυελό, λιωμένο τυρί, καραμελωμένα κρεμμύδια, πικάντικη burger sauce και τραγανές γλυκοπατάτες που σερβίρονται με πλούσια σάλτσα τυριού.

Υλικά

Για τα καραμελωμένα κρεμμύδια

1 κ.σ. μοσχαρίσιο λίπος

2 κρεμμύδια, κομμένα σε φέτες

6 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κ.γ. ψιλοκομμένο θυμάρι

100 ml ζωμό βοδινού

αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για τις πατάτες γλυκοπατάτας

2 γλυκοπατάτες, κομμένες σε χοντρές φέτες

1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα

1 κ.γ. σκόνη σκόρδου

1 κ.γ. σκόνη κρεμμυδιού

3 κ.σ. κορν φλάουρ

σπρέι λαδιού

Για τη σάλτσα burger

3 κ.σ. μαγιονέζα

2 κ.σ. κέτσαπ

1 κ.σ. αμερικανική μουστάρδα

λίγο από το ζουμί των αγγουριών τουρσί

λίγες σταγόνες πράσινο Tabasco

αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για τη σάλτσα τυριού

120 ml εβαπορέ γάλα

200 γρ. αμερικανικό τυρί

1 κ.γ. σκόνη σκόρδου

1 κ.γ. σκόνη κρεμμυδιού

2 κ.γ. αμερικανική μουστάρδα

Για τα μπιφτέκια

200 γρ. μοσχαρίσιο brisket, περασμένο από μηχανή κιμά

200 γρ. μοσχαρίσιο chuck steak, περασμένο από μηχανή κιμά

120 γρ. μυελό των οστών, πολύ ψιλοκομμένο

4 φέτες αμερικανικό τυρί

αλάτι

λευκό πιπέρι

Για το σερβίρισμα

2 ψωμάκια brioche για burger

1 ώριμη μεγάλη ντομάτα, κομμένη σε φέτες

jalapeños σε φέτες

αγγουράκια τουρσί σε φέτες

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τα κρεμμύδια

Λιώνουμε το μοσχαρίσιο λίπος σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια και τα μαγειρεύουμε για περίπου 40 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να μαλακώσουν και να αποκτήσουν βαθύ χρυσαφένιο χρώμα.

Ρίχνουμε το σκόρδο, το θυμάρι και τον ζωμό βοδινού. Συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να μειωθούν τα υγρά και να δημιουργηθεί ένα κολλώδες γλάσο. Αλατοπιπερώνουμε και διατηρούμε τα κρεμμύδια ζεστά.

Ψήνουμε τις γλυκοπατάτες

Ξεπλένουμε τις γλυκοπατάτες και τις αφήνουμε μέσα σε κρύο νερό για 30 λεπτά.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 230°C, ή στους 210°C στον αέρα, έχοντας μέσα και το ταψί ώστε να ζεσταθεί καλά.

Στραγγίζουμε τις γλυκοπατάτες και τις στεγνώνουμε πολύ καλά. Τις ανακατεύουμε με την καπνιστή πάπρικα, τη σκόνη σκόρδου, τη σκόνη κρεμμυδιού και το κορν φλάουρ.

Τις ψεκάζουμε με λίγο λάδι, τις απλώνουμε στο καυτό ταψί και τις ψήνουμε για 25 με 30 λεπτά, μέχρι να γίνουν τραγανές. Τις γυρίζουμε περίπου στα μισά του ψησίματος.

Φτιάχνουμε τη burger sauce

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τη μαγιονέζα, το κέτσαπ, τη μουστάρδα, λίγο από το ζουμί των αγγουριών τουρσί και μερικές σταγόνες Tabasco.

Δοκιμάζουμε και προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι όσο χρειάζεται.

Ετοιμάζουμε τη σάλτσα τυριού

Ζεσταίνουμε το εβαπορέ γάλα σε χαμηλή φωτιά χωρίς να το αφήσουμε να βράσει.

Προσθέτουμε το αμερικανικό τυρί, τη σκόνη σκόρδου, τη σκόνη κρεμμυδιού και τη μουστάρδα. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει εντελώς το τυρί και να αποκτήσουμε μια λεία, κρεμώδη σάλτσα.

Τη διατηρούμε ζεστή μέχρι το σερβίρισμα.

Ψήνουμε τα burgers

Βάζουμε σε ένα μπολ το brisket, το chuck steak και τον ψιλοκομμένο μυελό. Προσθέτουμε αλάτι και λευκό πιπέρι και ανακατεύουμε καλά.

Χωρίζουμε το μείγμα σε δύο ίσα μέρη και σχηματίζουμε δύο μπιφτέκια πάχους περίπου 1 εκατοστού.

Ζεσταίνουμε πολύ καλά μια πλάκα ψησίματος ή ένα βαρύ τηγάνι και ψήνουμε τα μπιφτέκια μέχρι να αποκτήσουν έντονα καραμελωμένη και τραγανή επιφάνεια, παραμένοντας ζουμερά στο εσωτερικό.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί το ψήσιμο, βάζουμε τις φέτες τυριού πάνω στα μπιφτέκια και σκεπάζουμε το τηγάνι με καπάκι ώστε να λιώσουν.

Συναρμολόγηση

Ανοίγουμε τα ψωμάκια brioche και τοποθετούμε μέσα το μπιφτέκι με το λιωμένο τυρί.

Προσθέτουμε φέτες ντομάτας, τα καραμελωμένα κρεμμύδια, τη burger sauce, τα jalapeños και τα αγγουράκια τουρσί.

Σερβίρουμε το burger μαζί με τις τραγανές γλυκοπατάτες και περιχύνουμε τις πατάτες με τη ζεστή σάλτσα τυριού.

Καλή απόλαυση!