Με την έναρξη της νέας σεζόν το St.George Lycabettus σας χαρίζει στιγμές ηρεμίας, ανανέωσης και ευεξίας. Από τα sunset wellness sessions στην ταράτσα με θέα στην πόλη έως τις χαλαρωτικές αναζωογονητικές θεραπείες στο spa, ανακαλύψτε προσεκτικά σχεδιασμένες εμπειρίες που επαναφέρουν την ισορροπία, ανανεώνουν το σώμα και εμπνέουν το πνεύμα.

Sunset Rooftop Wellness x Ainola Terzopoulou

Στο Vertigo Rooftop Pool, σας περιμένει μια ξεχωριστή εμπειρία ευεξίας, σχεδιασμένη για την ανανέωση σώματος και νου μέσα από τη συνειδητή κίνηση, την αναπνοή και την παρουσία.

Ένας μοναδικός συνδυασμός Pilates, yoga και breathwork δημιουργεί μια ολοκληρωμένη wellness εμπειρία, προσφέροντας μια πολύτιμη στιγμή ισορροπίας, ενέργειας και εσωτερικής ηρεμίας, με φόντο τον αθηναϊκό ουρανό.

Τη συνεδρία καθοδηγεί η Ainola Terzopoulou, δημοσιογράφος και wellness coach, instructor Pilates & yoga, facilitator breathwork και NLP coach.

Τρίτη 15 & 29 Σεπτεμβρίου | 19:00

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Re-charge at Orloff Spa

Υποδεχθείτε τον Σεπτέμβριο ανανεωμένοι, λαμπεροί και γεμάτοι ευεξία, μέσα και έξω.

Η νέα σεζόν ξεκινά με ένα ολοκληρωμένο reset προσώπου και σώματος στο spa. Η εμπειρία ξεκινά με ένα θρεπτικό Body Exfoliation Ritual, που απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και χαρίζει στην επιδερμίδα λεία, απαλή και ανανεωμένη όψη.

Ακολουθεί η θεραπεία Intense Hydration της Valmont, που προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και επαναφέρει τη φυσική λάμψη της επιδερμίδας, χαρίζοντας μια αίσθηση φρεσκάδας και αναζωογόνησης από την κορυφή έως τα νύχια.

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Full Moon Dinner • Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

Καθώς ο ήλιος δύει και το φεγγάρι ανατέλλει πάνω από την Αθήνα, το Vertigo Rooftop Pool, στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου, μεταμορφώνεται στον απόλυτο βραδινό προορισμό της πόλης.

Κάτω από τον έναστρο ουρανό, απολαύστε το αποκλειστικό Full Moon Menu, δημιουργία του Executive Chef Στέφανου Παπανικολάου, σε ένα σκηνικό που συνδυάζει την γαστρονομια με τη μαγευτική θέα 360° της Αθήνας.

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