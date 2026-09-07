Οι σχέσεις σπάνια χαλάνε από τη μία μέρα στην άλλη. Συνήθως η απόσταση μπαίνει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους αθόρυβα, μέσα από μικρές αλλαγές που στην αρχή μοιάζουν ασήμαντες. Λιγότερες κουβέντες, λιγότερη τρυφερότητα, περισσότερος εκνευρισμός. Και κάπως έτσι, χωρίς να υπάρχει απαραίτητα ένα μεγάλο γεγονός, δύο άνθρωποι που μέχρι χθες ένιωθαν κοντά μπορεί να αρχίσουν να λειτουργούν σαν να βρίσκονται σε διαφορετικούς κόσμους.

Φυσικά, μια δύσκολη περίοδος δεν σημαίνει αυτομάτως ότι μια σχέση τελειώνει. Η πίεση στη δουλειά, προσωπικά προβλήματα, άγχος ή εξάντληση μπορούν να κάνουν οποιονδήποτε πιο απόμακρο για ένα διάστημα. Όταν όμως η αλλαγή αποκτά διάρκεια και εμφανίζεται σε διαφορετικές πλευρές της σχέσης, αξίζει να μην την προσπεράσεις.

Ο ψυχολόγος και συγγραφέας Δρ Jeffrey Bernstein έχει ξεχωρίσει τέσσερις συμπεριφορές που μπορούν να δείξουν ότι ένας σύντροφος αρχίζει να αποσυνδέεται συναισθηματικά.

Δεν ενδιαφέρεται πια όπως παλιά

Μία από τις πρώτες αλλαγές μπορεί να μην είναι ένας μεγάλος καβγάς, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Η αδιαφορία. Ο άλλος δεν ρωτά τόσο για τη μέρα σου, δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσα σε απασχολούν και δεν ενθουσιάζεται με πράγματα που κάποτε απολαμβάνατε μαζί.

Αυτό μπορεί να φανεί ακόμη και στις διαφωνίες σας. Εκεί που κάποτε ήθελε να συζητήσετε ένα πρόβλημα μέχρι να βρείτε μια λύση, τώρα μπορεί απλώς να αποσύρεται ή να αντιμετωπίζει τα πάντα με ένα «δεν με νοιάζει». Και όσο περίεργο κι αν ακούγεται, ένας καβγάς μερικές φορές δείχνει ότι δύο άνθρωποι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για τη σχέση. Η πλήρης παραίτηση από την προσπάθεια είναι συχνά πιο ανησυχητική.

Όταν τα προβλήματα μένουν συνεχώς άλυτα, η απόσταση μεταξύ των δύο ανθρώπων συνήθως μεγαλώνει.

Η τρυφερότητα και οι ουσιαστικές συζητήσεις μειώνονται

Στο βιβλίο του «Why Can’t You Read My Mind?», ο Δρ Bernstein αναφέρεται στη συναισθηματική αποσύνδεση που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα στους συντρόφους όταν η καθημερινότητα και οι εξωτερικοί περισπασμοί αρχίζουν να καταλαμβάνουν όλο και περισσότερο χώρο.

Η σωματική απόσταση είναι συνήθως πιο εύκολο να φανεί. Οι αγκαλιές λιγοστεύουν, τα φιλιά γίνονται πιο σπάνια και η σεξουαλική επαφή μπορεί να μειωθεί αισθητά.

Η συναισθηματική απόσταση όμως είναι πιο ύπουλη. Μπορεί ο σύντροφός σου να μην μοιράζεται πλέον μαζί σου όσα σκέφτεται. Να απαντά πιο σύντομα, να κρατά τα συναισθήματά του για τον εαυτό του ή να αποφεύγει συζητήσεις που παλαιότερα έρχονταν φυσικά μεταξύ σας.

Δεν σημαίνει ότι κάθε πιο σιωπηλή περίοδος αποτελεί προμήνυμα χωρισμού. Όταν όμως ένας άνθρωπος κλείνει σταθερά την πόρτα στην επικοινωνία, κάτι μέσα στη σχέση έχει πιθανότατα αλλάξει..

Τα πάντα γίνονται αφορμή για ένταση

Ένα ποτήρι που έμεινε πάνω στο τραπέζι. Μια μικρή καθυστέρηση. Μια αθώα παρατήρηση. Πράγματα που παλαιότερα θα περνούσαν σχεδόν απαρατήρητα μπορεί ξαφνικά να προκαλούν δυσανάλογα έντονες αντιδράσεις.

Ο συνεχής εκνευρισμός μπορεί να κρύβει παράπονα και ζητήματα που δεν έχουν συζητηθεί πραγματικά. Ο άλλος δείχνει λιγότερη υπομονή, σχολιάζει πιο επιθετικά ή μοιάζει να ψάχνει αφορμή για σύγκρουση.

Το πρόβλημα δεν σταματά στον ίδιο τον καβγά. Όταν ο ένας σύντροφος αρχίζει να σκέφτεται συνεχώς τι πρέπει να πει και τι να αποφύγει για να μην προκληθεί νέα έκρηξη, η επικοινωνία χάνει σταδιακά την ασφάλεια που χρειάζεται για να λειτουργήσει μια σχέση.

Το «μαζί» εξαφανίζεται από τα σχέδια

Οι κοινές σκέψεις για το μέλλον δεν χρειάζεται να αφορούν γάμους, παιδιά ή μεγάλες αποφάσεις. Μπορεί να είναι ένα ταξίδι σε λίγους μήνες, ένα σχέδιο για το επόμενο σαββατοκύριακο ή απλώς κάτι που θέλετε να κάνετε μαζί.

Όταν ένας σύντροφος που παλαιότερα συμμετείχε σε αυτές τις συζητήσεις αρχίζει συστηματικά να τις αποφεύγει, η αλλαγή έχει σημασία. Ίσως δυσκολεύεται πλέον να φανταστεί τον εαυτό του μέσα στη σχέση στο μέλλον.

Μπορεί να μην ενδιαφέρεται για κοινά σχέδια, να αποφεύγει δεσμεύσεις ακόμη και για το κοντινό μέλλον ή να απαντά αόριστα κάθε φορά που η κουβέντα πηγαίνει παρακάτω από το σήμερα.

Το σημαντικό είναι τι θα κάνετε αφού δείτε την απόσταση

Κανένα από αυτά τα σημάδια από μόνο του δεν αποδεικνύει ότι ένας άνθρωπος θέλει να φύγει. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η επανάληψη και η διάρκεια της αλλαγής. Αν η αδιαφορία, η απόσταση, η ένταση και η αποφυγή του κοινού μέλλοντος έχουν γίνει πλέον η νέα καθημερινότητα της σχέσης, τότε το να κάνεις πως δεν συμβαίνει τίποτα δύσκολα θα βοηθήσει.

Η ουσιαστική συζήτηση μπορεί να είναι άβολη, αλλά συχνά είναι πολύ πιο χρήσιμη από τις υποθέσεις και τη σιωπή. Χρειάζεται να ακουστεί τι έχει αλλάξει, τι λείπει από τον καθένα και αν υπάρχει ακόμη διάθεση να ξαναχτιστεί η σύνδεση.

Φυσικά, για ένα διάστημα μπορεί να νιώθεις ότι χρειάζεται να «αγαπάς εσύ για δύο». Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη κατάσταση. Μια σχέση μπορεί να περάσει κρίση και να ξαναβρεί την ισορροπία της, αρκεί τελικά και οι δύο άνθρωποι να θέλουν να κάνουν την απόσταση μικρότερη.