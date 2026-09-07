Ένα ακόμη επαγγελματικό βήμα έκανε η Ιωάννα Τούνη, αυτή τη φορά εκτός Ελλάδας. Η γνωστή influencer βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο Παρίσι, όπου ολοκλήρωσε τις προετοιμασίες για το νέο επιχειρηματικό της εγχείρημα. Το μεσημέρι ανακοίνωσε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ότι άνοιξε τη δική της croissanterie στη γαλλική πρωτεύουσα, με το όνομα «Fat Rat».

Ένα νέο επιχειρηματικό βήμα στο Παρίσι

Η νέα αυτή κίνηση έρχεται να προστεθεί στις ήδη αρκετές επαγγελματικές δραστηριότητες της Ιωάννας Τούνη. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει τη δική της δραστηριότητα στον χώρο της μόδας, διαθέτει eshop, ενώ έχει επενδύσει και σε ακίνητα στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά, όμως, επιλέγει να δοκιμαστεί σε έναν εντελώς διαφορετικό χώρο, κάνοντας παράλληλα το πρώτο της επιχειρηματικό άνοιγμα στο Παρίσι.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν άμεση. Μέσα σε λίγες ώρες από την ανακοίνωση, ο λογαριασμός του «Fat Rat» στο Instagram ξεπέρασε τους 70.000 followers, δείχνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον που προκάλεσε το νέο εγχείρημα στους ανθρώπους που την ακολουθούν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)



Η Ιωάννα Τούνη έχει μιλήσει πολλές φορές μέσα από τα social media για την καθημερινότητά της ως μητέρα και επιχειρηματίας. Εκτός από ταξίδια, εκδηλώσεις και πιο λαμπερές στιγμές, συχνά δείχνει και ένα διαφορετικό κομμάτι της ζωής της, εκείνο που περιλαμβάνει δουλειά, επαγγελματικές υποχρεώσεις και συνεχή παραγωγή περιεχομένου.

Το άνοιγμα της croissanterie στο Παρίσι σηματοδοτεί πλέον ένα καινούργιο κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία, με την ίδια να επεκτείνει τις δραστηριότητές της πέρα από τον χώρο της μόδας και της online επιχειρηματικότητας.