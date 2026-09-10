Η Pepco λανσάρει τη φετινή καμπάνια Back to School, εμπνευσμένη από μια απάντηση που γνωρίζουν πολύ καλά όλοι οι γονείς όταν ρωτούν τα παιδιά τους «Τι έγινε στο σχολείο;». Το brand αναδεικνύει ότι πίσω από τη μία και μοναδική λέξη «τίποτα» κρύβεται ένας ολόκληρος κόσμος από εμπειρίες, συναισθήματα και καθημερινές προκλήσεις των παιδιών. Παράλληλα, υπενθυμίζει στις οικογένειες ότι μπορούν να προετοιμαστούν αποτελεσματικά για «τα πάντα», οτιδήποτε δηλαδή αφορά τη σχολική καθημερινότητα, εύκολα, σε ένα μέρος και σε προσιτές τιμές.

«Τι έγινε σήμερα στο σχολείο;» «Τίποτα». Σχεδόν κάθε γονιός γνωρίζει καλά αυτόν τον σύντομο διάλογο. Ωστόσο, μία και μόνο λέξη από ένα παιδί σπάνια αντικατοπτρίζει όλα όσα μπορεί να έχουν συμβεί μέσα σε μία ημέρα μακριά από το σπίτι. Πίσω από ένα φαινομενικά απλό «τίποτα» μπορεί να κρύβονται νέες φιλίες, ένας κερδισμένος αθλητικός αγώνας, η επίλυση ενός δύσκολου προβλήματος ή απλώς μια στιγμή κατά την οποία το παιδί ανακάλυψε κάτι καινούργιο για τον κόσμο ή για τον ίδιο του τον εαυτό.

Η ιδέα «From Nothing to Everything» αποκαλύπτει όλα όσα κρύβονται πίσω από το «τίποτα» ενός παιδιού και συνδέεται με τον πρακτικό ρόλο που διαδραματίζει η Pepco στη ζωή πολλών οικογενειών. Το brand βοηθά τους γονείς να προετοιμάσουν τα παιδιά τους όχι μόνο για την πρώτη ημέρα στο σχολείο, αλλά για κάθε πτυχή της καθημερινής σχολικής ζωής – από τα μαθήματα και τα διαλείμματα, μέχρι τις αθλητικές δραστηριότητες και το κολατσιό, αλλά και τον χρόνο μετά το σχολείο και την καλλιέργεια των ενδιαφερόντων τους.

«Η καμπάνια Back to School δείχνει πώς συνδέουμε το brand Pepco, τα προϊόντα που προτείνουμε, την αξία που προσφέρουμε στους πελάτες μας, τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα καταστήματά μας με μία σημαντική στιγμή στη ζωή κάθε οικογένειας. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει τη δημιουργία μιας πιο απλής, οικείας και συνεκτικής εμπειρίας για τους πελάτες μας», δηλώνει η Sabine Zantis Möller, Chief Marketing Officer της Pepco.

Ένα κοινό αφήγημα σε όλα τα κανάλια

Το «From Nothing to Everything» αποτελεί τη βασική δημιουργική ιδέα της καμπάνιας, συνδέοντας τα βασικά στοιχεία της σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται η Pepco. Το ίδιο ενιαίο αφήγημα ξεδιπλώνεται με συνέπεια σε όλα τα σημεία επαφής του brand — από video content, social media και συνεργασίες με creators, μέχρι την ιστοσελίδα και την εφαρμογή, τις ενέργειες στα καταστήματα και την τηλεοπτική επικοινωνία, σε 11 αγορές.

Σημαντικό μέρος της καμπάνιας αποτελούν τα διαφημιστικά spots, τα οποία συνδυάζουν σκηνές από την καθημερινή σχολική ζωή με παρουσιάσεις ρούχων, προϊόντων και τιμών. Οι σχέσεις μεταξύ παιδιών και γονέων, αλλά και μεταξύ συμμαθητών στο σχολικό περιβάλλον, έρχονται στο προσκήνιο, επιτρέποντας στην συναισθηματική ιστορία να συνδεθεί με φυσικό τρόπο με την προϊοντική πρόταση της Pepco.

Κάθε κανάλι, ωστόσο, έχει διαφορετικό ρόλο. Το video content και τα μέσα ευρείας απήχησης παρουσιάζουν τη βασική ιδέα της καμπάνιας και ενισχύουν την αναγνωρισιμότητά της. Τα social media και οι συνεργασίες με creators μεταφέρουν την καμπάνια στην καθημερινότητα των οικογενειών, παρουσιάζοντας γονείς και παιδιά να επιλέγουν τα απαραίτητα για το σχολείο, να διαμορφώνουν τα outfits τους και να μοιράζονται άλλες γνώριμες στιγμές της περιόδου Back to School. Το περιεχόμενο που εστιάζει στα προϊόντα συμπληρώνει το συναισθηματικό αφήγημα, παρουσιάζοντας βασικά αντικείμενα της συλλογής και βοηθώντας τους πελάτες να μετατρέψουν την έμπνευσή τους σε συγκεκριμένες αγοραστικές επιλογές.

Από την έμπνευση και τον προγραμματισμό στην επίσκεψη στο κατάστημα

Οι πελάτες που θέλουν να εξερευνήσουν την προσφορά μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της pόσο και την εφαρμογή για κινητά. Ειδικό περιεχόμενο Back to School, παρουσιάσεις βασικών κατηγοριών και επιλογές που ανανεώνονται τακτικά τους βοηθούν να προγραμματίσουν τις αγορές τους πριν επισκεφθούν το κατάστημα.

Το πρόγραμμα loyalty, τα επιπλέον κουπόνια και επιλεγμένες προσφορές δίνουν τη δυνατότητα για πιο στοχευμένη επικοινωνία, προσαρμοσμένη στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών.

Τα ψηφιακά κανάλια λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα καταστήματα, δημιουργώντας μια ενιαία και ολοκληρωμένη αγοραστική εμπειρία. Συγκεκριμένα, διευκολύνουν τους πελάτες να ανακαλύψουν τη γκάμα των προϊόντων και να προγραμματίσουν τις αγορές τους, ενώ το κατάστημα παραμένει στο επίκεντρο της συνολικής εμπειρίας.

«Η παρουσία σε πολλά κανάλια δεν αφορά την επανάληψη του ίδιου μηνύματος σε περισσότερα σημεία. Στόχος είναι να υπάρχει ένας σαφής και συγκεκριμένος ρόλος για κάθε σημείο επαφής με τον δυνητικό πελάτη. Η παρουσία στα μέσα χτίζει αναγνωρισιμότητα, η ιστοσελίδα και η εφαρμογή της Pepco βοηθούν τους πελάτες να εξερευνήσουν την προσφορά, το CRM και οι λύσεις loyalty καθιστούν την επικοινωνία πιο επίκαιρη και το κατάστημα συγκεντρώνει το σύνολο της πρότασης Back to School στο ίδιο σημείο », δηλώνει η Katarzyna Feret, Head of Digital Transformation της Pepco.

Μία κοινή ιδέα, τοπικά προσαρμοσμένη

Η καμπάνια «From Nothing to Everything» ενισχύει τη συνέπεια του brand σε όλες τις αγορές, αφήνοντας παράλληλα χώρο για την προσαρμογή του περιεχομένου στις ανάγκες κάθε τοπικής αγοράς. Έτσι, μία κοινή ιδέα μπορεί να αποκτήσει διαφορετικές εκφάνσεις, χωρίς να χάνει το κεντρικό της νόημα.

Η καμπάνια αποτελεί, παράλληλα, ένα ακόμη βήμα στον ευρύτερο μετασχηματισμό της marketing στρατηγικής της Pepco – η οποία απομακρύνεται από activations για μεμονωμένα προϊόντα και κανάλια, και στρέφεται προς ολοκληρωμένες εμπειρίες για τους πελάτες, βασισμένες σε σημαντικές στιγμές της οικογενειακής ζωής. Η επικοινωνία του brand, τα προσφερόμενα προϊόντα, οι προσιτές τιμές, τα ψηφιακά κανάλια, οι λύσεις loyalty και τα καταστήματα συνθέτουν μία ενιαία, ολοκληρωμένη πρόταση, σχεδιασμένη ώστε να διευκολύνει τις οικογένειες στην προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά.

Πίσω από κάθε «τίποτα» της σχολικής ημέρας κρύβονται φιλίες, μάθηση, παιχνίδι, αθλητισμός, ανακαλύψεις για τον κόσμο και προσωπική έκφραση. Η Pepco βοηθά τις οικογένειες να προετοιμαστούν για όλα όσα περιλαμβάνει η σχολική καθημερινότητα.