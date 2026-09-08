Ένα μικρό αρκουδάκι με έναν μεγάλο σκοπό: Η Pepco επεκτείνει την καμπάνια αλληλεγγύης σε όλη την Ευρώπη

Ένα μικρό αρκουδάκι με έναν μεγάλο σκοπό: Η Pepco επεκτείνει την καμπάνια αλληλεγγύης σε όλη την Ευρώπη

Ένα μικρό αρκουδάκι μπορεί πλέον να κάνει τη διαφορά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για πρώτη φορά, η Pepco λανσάρει τα φιλανθρωπικά αρκουδάκια της στις 19 χώρες όπου δραστηριοποιείται, προσφέροντας σε εκατομμύρια καταναλωτές έναν απλό τρόπο να στηρίξουν παιδιά και νέους στις τοπικές τους κοινότητες. Το 100% των κερδών από κάθε πώληση θα διατίθεται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Βοηθώντας παιδιά σε όλη την Ευρώπη, με ένα αρκουδάκι τη φορά

Ως κορυφαία ευρωπαϊκή αλυσίδα λιανικής που προσφέρει προϊόντα σε προσιτές τιμές, η Pepco δραστηριοποιείται πλέον σε 19 αγορές. Καθώς η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται, ενισχύεται παράλληλα και η δέσμευσή της στην κοινωνική υπευθυνότητα. Τον Ιούλιο, τα φιλανθρωπικά αρκουδάκια της Pepco, τα οποία διατίθενται πλέον ως μπρελόκ, κυκλοφόρησαν σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Εδώ και χρόνια, τα φιλανθρωπικά αρκουδάκια αποτελούν σημαντικό μέρος των δράσεων κοινωνικής προσφοράς της Pepco. Μόνο την περασμένη χρονιά, χάρη στις πωλήσεις σε 13 αγορές, η Pepco διέθεσε περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια PLN (580.000 ευρώ) σε οργανισμούς που στηρίζουν παιδιά και νέους. Χάρη στους πελάτες της Pepco, χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ευρώπη επωφελήθηκαν από προγράμματα εκπαίδευσης, ανάπτυξης, αθλητισμού και ψυχικής ευεξίας.

«Στην Pepco πιστεύουμε ότι ακόμη και οι πιο μικρές πράξεις μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές αλλαγές όταν δρούμε μαζί. Τα φιλανθρωπικά μας αρκουδάκια αποτελούν έναν απλό και προσιτό τρόπο να βοηθήσουν οι πελάτες μας τα παιδιά που έχουν ανάγκη, ενώ κάνουν τις αγορές τους στα καταστήματά μας. Προσφέροντάς τα φέτος και στις 19 αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε, αναβαθμίζουμε την πρωτοβουλία και ενισχύουμε τη στήριξή μας στις τοπικές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε η Carola Okhuijsen, Corporate Communication Director της Pepco.

Νέα συλλεκτικά αρκουδάκια-μπρελόκ

Τα νέα αρκουδάκια διαθέτουν έναν ανανεωμένο, πιο σύγχρονο σχεδιασμό και κυκλοφορούν ως μαλακά μπρελόκ, τα οποία μπορούν να φορεθούν εύκολα σε ένα σακίδιο, μια τσάντα ή ένα σετ κλειδιών. Τα πρώτα σχέδια, με χαριτωμένα μοτίβα εμπνευσμένα από φρούτα – αβοκάντο και καρπούζι – σηματοδοτούν την έναρξη μιας συλλεκτικής σειράς, η οποία θα εμπλουτιστεί με νέους χαρακτήρες τους επόμενους μήνες.

Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει την ιδέα πίσω από την καμπάνια: Η κοινωνική προσφορά μπορεί να ξεκινήσει από μια μικρή, καθημερινή επιλογή. Το σημαντικότερο όμως στοιχείο της πρωτοβουλίας παραμένει αμετάβλητο – το 100% των κερδών κάθε πώλησης θα διατίθεται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Πώς θα στηρίξουν τα έσοδα τις τοπικές κοινότητες

Η επέκταση του προγράμματος σε όλες τις αγορές σηματοδοτεί επίσης ένα νέο στάδιο στον τρόπο οργάνωσης της πρωτοβουλίας. Τα έσοδα των πωλήσεων συγκεντρώνονται σε ένα κοινό ευρωπαϊκό ταμείο και στη συνέχεια διατίθενται σε φιλανθρωπικούς συνεργάτες σε κάθε χώρα, με βάση τις τοπικές ανάγκες και τις συμφωνημένες προτεραιότητες των έργων.

Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει την κλίμακα ενός πανευρωπαϊκού προγράμματος με τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. Επιτρέπει έτσι στην Pepco να στηρίζει δράσεις που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες των παιδιών και των νέων στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, διατηρώντας παράλληλα τον κοινό σκοπό της πρωτοβουλίας σε όλες τις αγορές.

Τοπική στήριξη για παιδιά στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, τα κέρδη από την πώληση των φιλανθρωπικών αρκουδακιών της Pepco θα διατεθούν στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, έναν τοπικό οργανισμό που στηρίζει παιδιά, νέους και οικογένειες που αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες, παρέχοντας φροντίδα και ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, με στόχο την ανάπτυξη, την ευημερία και την ανεξαρτησία των παιδιών και των νέων.

Τα έσοδα θα συμβάλουν στην υποστήριξη των προγραμμάτων του οργανισμού για παιδιά και νέους που έχουν ανάγκη, με έμφαση στην παροχή φροντίδας, προστασίας και ευκαιριών για την ανάπτυξή τους. Ενδεικτικά, οι δράσεις που θα υποστηριχθούν μπορεί να περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στα Μαθηματικά και τη Φυσική.

Μέσω της συνεργασίας αυτής, στόχος της Pepco είναι να διασφαλίσει ότι τα έσοδα που συγκεντρώνονται χάρη στους πελάτες της κατευθύνονται σε πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των παιδιών και των νέων στις τοπικές κοινότητες.