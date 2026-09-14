Με κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε για τη ζωή – Τρέχουμε για την πρόληψη», η Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου υποδέχθηκε εκατοντάδες δρομείς σε μια γιορτή για την αξία της ενημέρωσης και της πρόληψης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου το 1st Prostate Cancer Race, ο πρώτος αγώνας δρόμου αφιερωμένος στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, που διοργάνωσε η Europa Uomo Hellas – Πανελλήνιος Σύλλογος για τον Καρκίνο του Προστάτη στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Με κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε για τη ζωή – Τρέχουμε για την πρόληψη», εκατοντάδες δρομείς συμμετείχαν σε μια δράση που ανέδειξε, με αισιόδοξο και συμμετοχικό τρόπο, τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, καθώς και τη δύναμη του αθλητισμού ως μέσου ενημέρωσης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Τη διοργάνωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Ιωάννης Χατζηγεωργίου και η Δήμαρχος Ζωγράφου, Τίνα Καφατσάκη.

Το πρόγραμμα του 1st Prostate Cancer Race περιλάμβανε αγώνα δρόμου 8 χιλιομέτρων, καθώς και παιδικό αγώνα 1.000 μέτρων, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο σε ενήλικες δρομείς όσο και σε παιδιά.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες ο Οδηγός Πρόληψης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Προστάτη, υπό την επιστημονική επιμέλεια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ), με χρήσιμες και κατανοητές πληροφορίες για τον καρκίνο του προστάτη, τους παράγοντες κινδύνου, τον έγκαιρο έλεγχο και τη διάγνωση της νόσου.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, ο Πρόεδρος της Europa Uomo Hellas, Δημήτρης Δεληγιαννίδης, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για την Europa Uomo Hellas, καθώς σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του πρώτου μας αγώνα για τον καρκίνο του προστάτη, μιας δράσης μέσα από την οποία επιχειρήσαμε να φέρουμε το μήνυμα της ενημέρωσης και της έγκαιρης διάγνωσης πιο κοντά στην κοινωνία, με έναν αισιόδοξο και συμμετοχικό τρόπο. Φιλοδοξούμε το 1st Prostate Cancer Race να αποτελέσει την αφετηρία ενός σταθερού θεσμού, που κάθε χρόνο θα ενώνει ακόμη περισσότερους ανθρώπους γύρω από το μήνυμα της πρόληψης. Η σημερινή συμμετοχή μάς δίνει αισιοδοξία και δύναμη να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας με ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια. Ευχαριστώ θερμά τον Πρύτανη και τις Πρυτανικές Αρχές του ΕΜΠ για την εμπιστοσύνη και την πολύτιμη στήριξή τους, τον Δήμο Ζωγράφου για την ουσιαστική συμβολή του στη διοργάνωση, καθώς και όλους τους εθελοντές και τους οργανισμούς που συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίησή της».

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Δήμου Ζωγράφου και τελούσε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ), της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) και του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ).

Την ιατρική κάλυψη του αγώνα, με παρουσία ασθενοφόρου και ιατρού καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, παρείχε ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Την πραγματοποίηση του 1st Prostate Cancer Race στήριξαν ως Gold Sponsors η ELPEN και η Novartis και ως Silver Sponsors η Astellas και η Johnson & Johnson.

Τη διάδοση του μηνύματος της διοργάνωσης στήριξαν ως Χορηγοί Επικοινωνίας τα NEWS 24/7, SPORTAL, POPAGANDA, KLIK, HEALTH PHARMA και BIZNOW.