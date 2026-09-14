Το στρογγυλό κομοδίνο είναι η μικρή αλλαγή που κάνει το υπνοδωμάτιο να δείχνει πιο σύγχρονο

Το στρογγυλό κομοδίνο είναι η μικρή αλλαγή που κάνει το υπνοδωμάτιο να δείχνει πιο σύγχρονο

Υπάρχουν φορές που κοιτάς το υπνοδωμάτιό σου και νιώθεις ότι κάτι του λείπει, χωρίς όμως να θέλεις να μπεις στη διαδικασία μιας μεγάλης αλλαγής. Δεν χρειάζεσαι πάντα καινούργιο κρεβάτι, άλλο χρώμα στους τοίχους ή μια ολόκληρη ανακαίνιση. Μερικές φορές αρκεί να αλλάξεις ένα μικρό έπιπλο που μέχρι τώρα θεωρούσες σχεδόν δεδομένο. Και κάπου εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το στρογγυλό κομοδίνο.

Οι καμπύλες έχουν αρχίσει να εμφανίζονται όλο και περισσότερο στη διακόσμηση και όχι τυχαία. Ένας χώρος γεμάτος γωνίες και αυστηρές γραμμές μπορεί εύκολα να δείχνει ψυχρός ή υπερβολικά τακτοποιημένος. Αντίθετα, ένα έπιπλο με στρογγυλεμένο σχήμα αλλάζει αμέσως την αίσθηση και κάνει το δωμάτιο πιο χαλαρό, πιο φιλικό και λίγο πιο ενδιαφέρον.

Μια μικρή καμπύλη αλλάζει ολόκληρη την εικόνα

Σκέψου πόσες ευθείες υπάρχουν ήδη μέσα σε ένα υπνοδωμάτιο. Το κρεβάτι, το κεφαλάρι, η ντουλάπα, οι πόρτες, τα κάδρα και συνήθως τα περισσότερα έπιπλα ακολουθούν ορθογώνιες φόρμες. Όταν προσθέσεις δίπλα στο κρεβάτι ένα στρογγυλό κομοδίνο, το μάτι βρίσκει ξαφνικά κάτι διαφορετικό.

Δεν πρόκειται για μια αλλαγή που τραβάει επιδεικτικά την προσοχή. Η δύναμή της βρίσκεται ακριβώς στη διακριτικότητά της. Η καμπύλη διακόπτει τη μονοτονία των ευθειών και κάνει τη σύνθεση να δείχνει πιο φυσική, χωρίς να χρειάζεται να γεμίσεις το δωμάτιο με χρώματα, σχέδια και διακοσμητικά.

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Αν έχεις ήδη ένα απλό κεφαλάρι, ουδέτερα λευκά είδη και ξύλινο πάτωμα, ένα κυλινδρικό κομοδίνο μπορεί να γίνει αυτό ακριβώς το στοιχείο που θα δώσει χαρακτήρα στον χώρο χωρίς να τον βαραίνει.

Ταιριάζει ιδιαίτερα σε ένα μικρό υπνοδωμάτιο

Σε ένα μικρό δωμάτιο δεν υπάρχει χώρος για περιττά πράγματα και κάθε έπιπλο πρέπει να έχει λόγο ύπαρξης. Ένα στρογγυλό κομοδίνο μπορεί να βοηθήσει οπτικά, καθώς δεν δημιουργεί τις έντονες γωνίες ενός κλασικού τετράγωνου επίπλου και αφήνει την περιοχή γύρω από το κρεβάτι να δείχνει πιο ανοιχτή.

Έχει και ένα πολύ πρακτικό πλεονέκτημα. Δεν υπάρχει γωνία για να συναντήσεις μέσα στη νύχτα, κάτι που όσοι έχουν στενό πέρασμα ανάμεσα στο κρεβάτι και τον τοίχο μπορούν να εκτιμήσουν ιδιαίτερα.

Βέβαια, το στρογγυλό σχήμα δεν σημαίνει από μόνο του ότι ένα έπιπλο είναι μικρό. Πριν αγοράσεις οτιδήποτε, χρειάζεται να ελέγξεις τη διάμετρό του και να δεις αν σου αφήνει αρκετό χώρο για να κινείσαι άνετα. Αν θέλεις να χωράει περισσότερα πράγματα, ένα μοντέλο με συρτάρι ή κλειστό αποθηκευτικό χώρο είναι σαφώς πιο πρακτικό από ένα απλό βοηθητικό τραπεζάκι.

Δεν χρειάζεται να έχεις δύο ίδια κομοδίνα

Το υπνοδωμάτιο δεν χρειάζεται να είναι απόλυτα συμμετρικό για να δείχνει περιποιημένο. Στην πραγματικότητα, η μικρή ασυμμετρία συχνά κάνει έναν χώρο να φαίνεται πιο προσωπικός και λιγότερο σαν στημένη φωτογραφία καταλόγου.

Μπορείς να βάλεις ένα στρογγυλό κομοδίνο στη μία πλευρά και ένα διαφορετικό έπιπλο στην άλλη. Για να δείχνουν ότι ανήκουν στον ίδιο χώρο, αρκεί να συνδέονται μέσα από ένα κοινό στοιχείο. Μπορεί να έχουν παρόμοιο ύψος, να μοιράζονται την ίδια απόχρωση ξύλου ή να επαναλαμβάνουν κάποιο χρώμα που υπάρχει ήδη στο δωμάτιο.

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Αν πάλι αγαπάς την τάξη και τη συμμετρία, δύο ίδια στρογγυλά κομοδίνα μπορούν να πλαισιώσουν όμορφα το κρεβάτι και να δημιουργήσουν ένα πιο ισορροπημένο αποτέλεσμα.

Το υλικό κάνει τη διαφορά

Το σχήμα είναι σημαντικό, αλλά το υλικό θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και το ύφος του δωματίου. Ένα κομοδίνο από ανοιχτό ξύλο ταιριάζει σε έναν φωτεινό, φυσικό χώρο, ενώ η καρυδιά δίνει περισσότερη ζεστασιά και χαρακτήρα. Ένα μαύρο ή μεταλλικό μοντέλο μπορεί να κάνει το αποτέλεσμα πιο μοντέρνο, ενώ οι μπεζ και οι γήινες αποχρώσεις λειτουργούν όμορφα όταν θέλεις ένα πιο ήρεμο υπνοδωμάτιο.

Δεν χρειάζεται όμως να προσπαθήσεις να συνδυάσεις τα πάντα τέλεια. Το ενδιαφέρον βρίσκεται συχνά στη μικρή αντίθεση. Ένα σκούρο κομοδίνο μπορεί να δείξει υπέροχο δίπλα σε ένα ανοιχτό κρεβάτι, όπως και ένα ξύλινο κομμάτι μπορεί να ζεστάνει ένα δωμάτιο με αρκετό λευκό και γκρι.

Και πάνω του, όσο λιγότερα τόσο καλύτερα

Το κομοδίνο είναι ίσως το έπιπλο που γεμίζει πιο εύκολα με αντικείμενα. Βιβλία, φορτιστές, κρέμες, ποτήρια, γυαλιά και διάφορα πράγματα που αφήνουμε εκεί λίγο πριν κοιμηθούμε μπορούν μέσα σε λίγες ημέρες να δημιουργήσουν μικρό χάος.

Μια στρογγυλή επιφάνεια δεν προσφέρει απεριόριστο χώρο και αυτό μπορεί τελικά να λειτουργήσει υπέρ σου. Κράτησε πάνω της μόνο όσα χρειάζεσαι πραγματικά. Ένα φωτιστικό, ένα βιβλίο και ένα μικρό αντικείμενο αρκούν για να δείχνει όμορφη χωρίς να χάνει τη χρηστικότητά της.

Το στρογγυλό κομοδίνο δεν είναι μια αλλαγή που θα μεταμορφώσει μαγικά ολόκληρο το σπίτι σου. Μπορεί όμως να κάνει ένα υπνοδωμάτιο που δείχνει λίγο αυστηρό ή προβλέψιμο να αποκτήσει πιο μαλακές γραμμές και καλύτερη ισορροπία. Και τελικά αυτή είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά της διακόσμησης. Δεν χρειάζονται πάντα μεγάλες παρεμβάσεις. Μερικές φορές ένα μικρό έπιπλο δίπλα στο κρεβάτι αρκεί για να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις ολόκληρο το δωμάτιο.