Η Dyson παρουσιάζει στην Αθήνα το νέο Dyson CameraJet™ και τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες της

Η Dyson παρουσίασε στην Αθήνα το νέο Dyson CameraJet™, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην κατηγορία της στοματικής φροντίδας, λίγες εβδομάδες μετά την παγκόσμια παρουσίαση της νέας τεχνολογίας στο Παρίσι. Μαζί με το CameraJet™, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα Dyson Airsmooth™ και Dyson Corrale CoolShine™, τις νεότερες τεχνολογίες της Dyson στον τομέα της περιποίησης και του styling μαλλιών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και συγκέντρωσε περισσότερους από 200 εκπροσώπους των media, influencers και επαγγελματίες του κλάδου από την ευρύτερη περιοχή.

Μέσα από live demonstrations και ειδικά διαμορφωμένους χώρους αφιερωμένους στην τεχνολογία και το styling, οι καλεσμένοι είχαν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν από κοντά τη μηχανική και την επιστήμη πίσω από τις νέες τεχνολογίες. Ο μηχανικός της Dyson, Andrew Lewin, παρουσίασε επί σκηνής την εξαετή έρευνα και ανάπτυξη που οδήγησε στη δημιουργία του CameraJet™, ενώ ο Dyson Global Beauty Training Lead, Demetri Deacon-Jones, ανέλυσε τις τελευταίες εξελίξεις της Dyson στην επιστήμη της τρίχας και την τεχνολογία styling.

Dyson CameraJet™: Επαναπροσδιορίζοντας την καθημερινή στοματική φροντίδα

Το Dyson CameraJet™ συνδυάζει τεχνολογία απεικόνισης, machine learning, προηγμένη τεχνολογία βουρτσίσματος και δυναμική ρευστών ακριβείας, ώστε να εντοπίζει τα μεσοδόντια διαστήματα και, παράλληλα με το βούρτσισμα, να κατευθύνει με ακρίβεια μια στοχευμένη ροή στοματικού διαλύματος στα σημεία όπου χρειάζεται.

Η ενσωματωμένη κάμερα με macro φακό 100k pixels λειτουργεί σε συνδυασμό με την τεχνολογία machine learning Gap Optical Targeting™ της Dyson, αναλύοντας 28 εικόνες σε πραγματικό χρόνο ανά δευτερόλεπτο, ώστε να εντοπίζει, να παρακολουθεί και να προβλέπει τα μεσοδόντια διαστήματα σε πραγματικό χρόνο. Μέσα σε μόλις 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου από τον εντοπισμό ενός διαστήματος, το σύστημα μπορεί να ενεργοποιήσει μια κωνική ροή ακριβείας ακριβώς στο σημείο όπου χρειάζεται.

«Το Dyson CameraJet™ συνδυάζει μια κάμερα που υποστηρίζεται από την τεχνολογία Gap Optical Targeting™, machine learning, δυναμική ρευστών ακριβείας και προηγμένες τεχνολογίες βουρτσίσματος, ώστε να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο τα διαστήματα ανάμεσα στα δόντια και να κατευθύνει με ακρίβεια μια στοχευμένη ροή ακριβώς εκεί όπου χρειάζεται.»

-Andrew Lewin, Dyson Engineer

Η τεχνολογία αποτελεί το αποτέλεσμα έξι ετών έρευνας και ανάπτυξης, με τη συμμετοχή 661 μηχανικών της Dyson και 38 αιτήσεις για κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών. Το σύστημα machine learning αναπτύχθηκε με τη χρήση περισσότερων από 470.000 οδοντιατρικών εικόνων, ενώ το ίδιο το CameraJet™ λειτουργεί με 16 εκατομμύρια γραμμές κώδικα.

Η αφετηρία για την ανάπτυξη της τεχνολογίας ήταν ένα απλό αλλά ουσιαστικό πρόβλημα: κατά την καθημερινή στοματική φροντίδα, τα διαστήματα ανάμεσα στα δόντια συχνά δεν καθαρίζονται επαρκώς, παρότι πρόκειται για σημεία όπου μπορεί να σχηματιστεί οδοντική πλάκα.

Συνδυάζοντας σε μία συσκευή την απεικόνιση, το βούρτσισμα και τη στοχευμένη ροή ακριβείας, το CameraJet™ έχει σχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνει σε μία καθημερινή ρουτίνα διαδικασίες που παραδοσιακά πραγματοποιούνται ξεχωριστά.

Dyson Beauty: η νέα γενιά τεχνολογίας για το styling των μαλλιών

Παράλληλα με το CameraJet™, οι καλεσμένοι στην Αθήνα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν δύο από τις νεότερες τεχνολογίες Dyson Beauty, αποτέλεσμα της δεκαετούς έρευνας της Dyson γύρω από την επιστήμη της τρίχας, τη ροή του αέρα και τον έλεγχο της θερμότητας.

Ο Demetri Deacon-Jones, Dyson Global Beauty Training Lead, παρουσίασε τις νέες τεχνολογίες επί σκηνής, προτού οι προσκεκλημένοι έχουν την ευκαιρία να τις δοκιμάσουν από κοντά σε ειδικά διαμορφωμένα styling stations.

«Το Dyson Airsmooth™ συνδυάζει την πρωτοποριακή τεχνολογία ροής αέρα της Dyson με τις τεχνολογίες PivotFlex™ και Anti-snag, για εύκολο στέγνωμα, λείανση και όγκο. Παράλληλα, το Dyson Corrale CoolShine™ συνδυάζει την τεχνολογία εύκαμπτων πλακών με ενεργή απομάκρυνση της θερμότητας, προσφέροντας λεία, λαμπερά μαλλιά με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα,»

-Demetri Deacon-Jones, Dyson Global Beauty Training Lead

Dyson Airsmooth™: εύκολο καθημερινό styling με ελεγχόμενη ροή αέρα

Το Dyson Airsmooth™ είναι η πρώτη βούρτσα θερμού αέρα της Dyson, σχεδιασμένη για να στεγνώνει, να λειαίνει και να δίνει όγκο στα μαλλιά, κάνοντας την καθημερινή διαδικασία styling πιο απλή.

Συνδυάζει την τεχνογνωσία της Dyson στη ροή του αέρα με δύο νέες τεχνολογίες στις τρίχες της βούρτσας. Οι τρίχες Anti-snag έχουν σχεδιαστεί ώστε να γλιστρούν ανάμεσα στα μαλλιά και να απελευθερώνουν ευκολότερα τις τούφες, περιορίζοντας τα μπλεξίματα. Οι τρίχες PivotFlex™ μπορούν να κάμπτονται έως και 90 μοίρες, διαχειριζόμενες τη ροή αέρα υψηλής πίεσης και εξασφαλίζοντας ελεγχόμενη τάση στα μαλλιά κατά τη διάρκεια του styling.

Παράλληλα, ο έξυπνος έλεγχος θερμότητας μετρά τη θερμοκρασία 100 φορές το δευτερόλεπτο, συμβάλλοντας στη διατήρηση της κατάλληλης θερμοκρασίας κατά το styling σε διαφορετικούς τύπους και υφές μαλλιών.

Dyson Corrale CoolShine™️: μια νέα προσέγγιση στο ίσιωμα, πέρα από τη θερμότητα

Το Dyson Corrale CoolShine™ επαναπροσδιορίζει το ίσιωμα των μαλλιών, συνδυάζοντας την τεχνολογία εύκαμπτων πλακών της Dyson με ενεργή απομάκρυνση της θερμότητας.

Το αποσπώμενο εξάρτημα ψύξης διαθέτει χάλκινους σωλήνες που απομακρύνουν την επιπλέον θερμότητα από τα μαλλιά αμέσως μετά από κάθε πέρασμα. Έτσι, το styling δεν βασίζεται αποκλειστικά στην εφαρμογή θερμότητας, αλλά και στον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο τα μαλλιά ψύχονται αμέσως μετά.

Η τεχνολογία έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει έως και 29% λιγότερη φθορά από τη θερμότητα, έως και 154% περισσότερη λάμψη σε σύγκριση με μαλλιά που δεν έχουν υποβληθεί σε styling, καθώς και αποτέλεσμα που διαρκεί έως και 24 ώρες.

Τέσσερις ρυθμίσεις θερμοκρασίας ακριβείας – 145°C, 165°C, 185°C και 210°C – επιτρέπουν την προσαρμογή του styling ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η καινοτομία της Dyson στην καθημερινότητα

Από μια κάμερα που μπορεί να εντοπίζει τα μεσοδόντια διαστήματα μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου έως τεχνολογίες που αξιοποιούν τη ροή του αέρα και ελέγχουν τον τρόπο εφαρμογής και απομάκρυνσης της θερμότητας από τα μαλλιά, οι καινοτομίες που παρουσιάστηκαν στην Αθήνα αποτυπώνουν τη διαφορετική προσέγγιση της Dyson στην επίλυση καθημερινών προκλήσεων μέσα από την τεχνολογία.

Η εκδήλωση έδωσε στους προσκεκλημένους τη δυνατότητα όχι μόνο να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες από κοντά, αλλά και να ανακαλύψουν την επιστήμη πίσω από αυτές, να συνομιλήσουν με τους ειδικούς της Dyson και να δουν στην πράξη πώς η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει γνώριμες καθημερινές συνήθειες.

