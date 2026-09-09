Η κουζίνα είναι ένας από τους χώρους του σπιτιού που δύσκολα μένει πραγματικά τακτοποιημένος. Μια καφετιέρα εδώ, μια φρυγανιέρα εκεί, το μπλέντερ που χρησιμοποιήσαμε το πρωί και ξαφνικά ο πάγκος έχει γεμίσει. Όταν, όμως, οι μικρές ηλεκτρικές συσκευές καταλήγουν πολύ κοντά στις εστίες, το θέμα δεν είναι μόνο αισθητικό ή πρακτικό. Η θερμότητα, το λίπος και το νερό μπορούν να προκαλέσουν φθορές στις συσκευές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να δημιουργήσουν κινδύνους.

Οι περισσότεροι κατασκευαστές προτείνουν να υπάρχουν περίπου 38 εκατοστά ελεύθερου πάγκου και στις δύο πλευρές της κουζίνας. Έτσι έχεις χώρο για τα υλικά και τα σκεύη σου, αλλά και ένα ασφαλές σημείο για να ακουμπήσεις ένα ζεστό πιάτο ή μια κατσαρόλα χωρίς να ψάχνεις τελευταία στιγμή πού θα τα βάλεις. Υπάρχουν, μάλιστα, ορισμένες συσκευές που είναι προτιμότερο να βρίσκονται σε διαφορετικό σημείο του πάγκου.

Φρυγανιέρα

Η φρυγανιέρα μπορεί να φαίνεται αρκετά ανθεκτική, όμως η συνεχής έκθεση στη θερμότητα της κουζίνας μπορεί να επηρεάσει τα πλαστικά και τα ηλεκτρικά εξαρτήματά της. Παράλληλα, όταν βρίσκεται δίπλα στις εστίες, υπάρχει πιθανότητα να φτάσουν στο εσωτερικό της σταγονίδια λίπους.

Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο επειδή μέσα στη φρυγανιέρα συγκεντρώνονται ψίχουλα. Ο συνδυασμός υπολειμμάτων τροφών, λίπους και υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο φωτιάς. Καλύτερα, λοιπόν, να βρίσκεται λίγο πιο μακριά από το σημείο όπου τηγανίζεις ή μαγειρεύεις.

Καφετιέρα και βραστήρας

Καφές και πρωινό μπορεί να ετοιμάζονται ταυτόχρονα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η καφετιέρα πρέπει να βρίσκεται κολλημένη στην ηλεκτρική κουζίνα. Το ίδιο ισχύει και για τον βραστήρα.

Νερό που πέφτει πάνω σε καυτό λάδι ή λίπος μπορεί να προκαλέσει έντονες πιτσιλιές, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Μερικά επιπλέον εκατοστά απόστασης στον πάγκο κάνουν τη διαδικασία πολύ πιο ασφαλή, χωρίς να δυσκολεύουν καθόλου την καθημερινότητά σου.

Φούρνος μικροκυμάτων

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε φούρνους μικροκυμάτων τοποθετημένους πάνω από τις εστίες, όμως ένα μοντέλο που δεν έχει σχεδιαστεί για τέτοια εγκατάσταση δεν είναι καλή ιδέα να βρίσκεται πολύ κοντά στην κουζίνα.

Η έντονη θερμότητα μπορεί να επηρεάσει πλαστικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει φθορά με τον χρόνο. Παράλληλα, χρειάζεται να υπάρχει κοντά στον φούρνο μικροκυμάτων ένα ελεύθερο σημείο του πάγκου. Ένα πιάτο που μόλις βγήκε από μέσα μπορεί να είναι πολύ ζεστό και το τελευταίο που θέλεις είναι να προσπαθείς να βρεις πού θα το ακουμπήσεις κρατώντας το στα χέρια σου.

Φριτέζα αέρος

Η air fryer έχει γίνει πλέον μόνιμη παρουσία σε πολλές κουζίνες, όμως χρειάζεται τον χώρο της. Σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται για τη χρήση της, καλό είναι να υπάρχουν περίπου 13 με 15 εκατοστά ελεύθερου χώρου γύρω της, ώστε να απομακρύνονται σωστά η θερμότητα και οι υδρατμοί.

Αν βρίσκεται δίπλα στην κουζίνα, λίπη από το μαγείρεμα μπορούν επίσης να συγκεντρωθούν κοντά στους αεραγωγούς της. Όταν η κυκλοφορία του αέρα εμποδίζεται, η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί. Για αυτό η σωστή θέση της πάνω στον πάγκο δεν είναι απλώς θέμα άνεσης.

Μπλέντερ

Το μπλέντερ είναι ακόμη μία συσκευή που δεν έχει λόγο να βρίσκεται δίπλα σε καυτές εστίες. Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί με τον χρόνο να επηρεάσει το πλαστικό περίβλημα, τα κουμπιά και άλλα ευαίσθητα σημεία του.

Υπάρχει όμως και ένας πιο πρακτικός λόγος. Αν χρησιμοποιείς το μπλέντερ την ώρα που μαγειρεύεις και το καπάκι δεν έχει κλείσει καλά, υγρά μπορεί να πεταχτούν προς την κουζίνα και να καταλήξουν πάνω σε καυτή επιφάνεια. Η ασφαλέστερη επιλογή είναι να το χρησιμοποιείς σε διαφορετικό σημείο του πάγκου.

Λίγος ελεύθερος πάγκος κάνει μεγαλύτερη διαφορά απ’ όσο νομίζεις

Δεν χρειάζεται να αδειάσεις ολόκληρη την κουζίνα σου ούτε να κρύψεις όλες τις μικροσυσκευές στα ντουλάπια. Χρειάζεται, όμως, να αφήνεις λίγο ελεύθερο χώρο γύρω από τις εστίες, ώστε να μπορείς να μαγειρεύεις άνετα και χωρίς περιττούς κινδύνους.

Άλλωστε, ένας πιο καθαρός πάγκος δεν κάνει μόνο την κουζίνα να δείχνει πιο οργανωμένη. Κάνει και το καθημερινό μαγείρεμα πολύ πιο εύκολο.