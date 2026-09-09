Από τη στιγμή που γινόμαστε γονείς, αποκτούμε μια εντυπωσιακή ικανότητα να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα και συνήθως με ένα μωρό στην αγκαλιά. Προσπαθούμε να ετοιμαστούμε, να βγούμε μια βόλτα, να τακτοποιήσουμε το σπίτι ή απλώς να πιούμε δυο γουλιές καφέ, ενώ το μικρό μας ζητά το πιο απλό και σημαντικό πράγμα στον κόσμο, να μας νιώθει κοντά του. Επειδή, όμως, καμία μαμά και κανένας μπαμπάς δεν χρειάζεται περισσότερη δυσκολία στην ήδη απαιτητική καθημερινότητά μας, αναζητούμε λύσεις που προσφέρουν ασφάλεια στο μωρό και πραγματική άνεση σε εμάς. Ακριβώς σε αυτή την ανάγκη απαντά η BabyBjörn με τον νέο μάρσιπο Hold και το νέο ριλάξ Begin.

Μάρσιπος Hold για βόλτες και αγκαλιές χωρίς κόπο

Τις περισσότερες στιγμές το μωρό δεν θέλει τίποτε άλλο εκτός από την αγκαλιά μας. Και όσο όμορφη κι αν είναι αυτή η αγκαλιά, δεν μπορούμε να περνάμε όλη την ημέρα με τα χέρια μας απασχολημένα. Έτσι, ο νέος μάρσιπος Hold μας επιτρέπει να έχουμε το μωρό κοντά στο σώμα μας, χωρίς να χάνουμε εντελώς την ελευθερία των κινήσεών μας. Επίσης, φοριέται εύκολα, σαν ζακέτα, και προσαρμόζεται σε διαφορετικούς σωματότυπους. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να τον χρησιμοποιούν και οι δύο γονείς χωρίς να δυσκολεύονται κάθε φορά με περίπλοκες ρυθμίσεις.

Ταυτόχρονα, στηρίζει εργονομικά το μωρό από τη γέννηση έως τους 18 μήνες και μπορούμε να το τοποθετούμε με το πρόσωπο προς το σώμα μας ή, όταν μεγαλώσει αρκετά, να το γυρίζουμε να κοιτάει μπροστά για να παρατηρεί όσα συμβαίνουν γύρω του. Αξίζει να σημειωθεί ακόμα ότι το International Hip Dysplasia Institute τον έχει αναγνωρίσει ως προϊόν που υποστηρίζει τη σωστή ανάπτυξη των ισχίων.

Μικρές λεπτομέρειες που στην πράξη μετράνε πολύ

Όποιος έχει μεταφέρει μωρό για αρκετή ώρα γνωρίζει ότι η άνεση δεν είναι καθόλου δεδομένη. Γι’ αυτό ο Hold διαθέτει ζώνη μέσης διπλής στρώσης, η οποία βοηθά στην καλύτερη κατανομή του βάρους, καθώς και επενδυμένους ιμάντες ώμων. Επιπλέον, έχει ενσωματωμένη σκίαση με εξαερισμό, ειδική τσέπη για τα απαραίτητα και αθόρυβα κουμπώματα που δεν ενοχλούν το μωρό. Ειδικά όταν έχει μόλις αποκοιμηθεί, αυτή η τελευταία λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί πιο σημαντική απ’ όσο φανταζόμαστε.

Επιπλέον, ο μάρσιπος Hold είναι κατάλληλος για μωρά από 3,2 έως 13,5 κιλά και με ύψος από 53 εκατοστά. Προσαρμόζεται σε γονείς από XS έως XXL και κυκλοφορεί στις εκδόσεις soft woven και airy mesh με πιστοποίηση OEKO-TEX Standard 100, Class 1 . Μπορούμε να τον βρούμε στις πολύ ωραίες αποχρώσεις Sand Gray, Light Green, Black και Cream.

Ριλάξ Begin για τις στιγμές που χρειαζόμαστε ελεύθερα χέρια

Φυσικά, όσο κι αν αγαπάμε τις αγκαλιές, κάποια στιγμή χρειάζεται να αφήσουμε το μωρό από τα χέρια μας. Μπορεί να θέλουμε να φάμε, να κάνουμε ένα ντους ή απλώς να καθίσουμε για λίγα λεπτά και να ξεκουράσουμε το κορμί μας. Σε αυτές τις καθημερινές στιγμές, ένα άνετο ριλάξ μπορεί πραγματικά να μας λύσει τα χέρια.

Φυσικά, το νέο ριλάξ Begin προορίζεται για χρήση από την πρώτη ημέρα. Το σύστημα SnugFit στηρίζει απαλά την πλάτη, τον αυχένα και το κεφάλι του νεογέννητου, χωρίς να χρειάζεται να προσθέσουμε ξεχωριστό μαξιλάρι ή ένθετο. Παράλληλα, η κίνησή του ξεκινά από τις κινήσεις του ίδιου του μωρού και δεν χρειάζεται μπαταρίες ή καλώδια. Καθώς το μωρό κινείται, εξασκεί σταδιακά την ισορροπία και τις κινητικές του δεξιότητες.

Από το ένα δωμάτιο στο άλλο και από το σπίτι στο ταξίδι

Από τα πιο βασικά είναι ότι το Begin είναι ελαφρύ και αναδιπλώνεται εύκολα. Έτσι, μπορούμε να το μεταφέρουμε από το υπνοδωμάτιο στο σαλόνι ή να το πάρουμε μαζί μας σε μια επίσκεψη ή σε ένα ταξίδι. Εννοείται ότι με ένα μωρό οι λεκέδες δεν αποτελούν εξαίρεση αλλά μέρος της καθημερινότητας, το ύφασμα αφαιρείται με φερμουάρ και πλένεται στο πλυντήριο. Επίσης, το International Hip Dysplasia Institute έχει αναγνωρίσει και το Begin ως προϊόν που υποστηρίζει την υγιή ανάπτυξη των ισχίων. Είναι κατάλληλο για μωρά από τη γέννηση έως τους 9 μήνες και για βάρος από 2,8 έως 9 κιλά, και κυκλοφορεί στις εκδόσεις soft woven και airy mesh, και στις αποχρώσεις Sand Gray, Light Green, Black και Cream. Τέλος, τα υφάσματα του έχουν πιστοποίηση OEKO-TEX Standard 100, Class 1, κάτι που μας κάνει να νιώθουμε ακόμα πιο σίγουροι για την επιλογή μας.

Με λίγα λόγια, στους πρώτους μήνες με το μωρό δεν αναζητούμε την τέλεια καθημερινότητα, γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει. Θέλουμε απλώς να νιώθει εκείνο ασφαλές και εμείς λίγο πιο άνετοι, με τα χέρια ελεύθερα και το μυαλό πιο ήσυχο. Ο μάρσιπος Hold και το ριλάξ Begin της BabyBjörn μας βοηθούν να απολαμβάνουμε περισσότερες αγκαλιές, πιο εύκολες μετακινήσεις και εκείνες τις μικρές ανάσες που όλοι έχουμε ανάγκη. Έτσι κι αλλιώς, όταν το μωρό είναι καλά, εμείς νιώθουμε ότι έχουμε δίπλα μας μια πρακτική βοήθεια και όλα μοιάζουν λίγο πιο εύκολα.

Τα προϊόντα της BabyBjörn διατίθενται στα καταστήματα Τρίκυκλο, στο trikiklo.com και σε συνεργαζόμενα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα βρεφικών ειδών.